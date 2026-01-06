Хороших новостей по ипотеке не будет: казахстанцам продлили кредиты под 25%

В Казахстане официально отложили снижение предельной процентной ставки по ипотечным жилищным займам. Несмотря на ранее принятые решения, казахстанцам еще как минимум полгода придется оформлять ипотеку по старым условиям — с максимальной ставкой до 25%. Что произошло и почему изменения вновь перенесли, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: rg.ru

Что планировали изменить

Еще в июне 2025 года финансовые регуляторы объявили о намерении снизить предельную процентную ставку по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%. Эта мера рассматривалась как шаг навстречу заемщикам и потенциальным покупателям жилья, которые рассчитывали на более доступные условия кредитования.

Предполагалось, что новое ограничение по ставке начнет действовать уже в 2025 году, что позволило бы оживить рынок жилья и снизить финансовую нагрузку на семьи, оформляющие ипотеку.

Почему снижение решили отложить впервые

Однако вскоре после принятия решения стало ясно, что резкое снижение потолка по ставкам может повлечь за собой негативные последствия для банковского сектора. Чтобы избежать рисков для финансовой стабильности, регуляторы перенесли вступление нормы в силу на 1 ноября 2025 года.

Основная цель отсрочки заключалась в том, чтобы дать банкам время адаптироваться к новым условиям и пересмотреть свои ипотечные программы.

Ноябрь прошел, но ставки не снизились

К ноябрю ситуация не изменилась. Снижение предельной ставки до 20% так и не было введено. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявили, что столь резкое ограничение может привести к сокращению ипотечного рынка.

По оценкам регулятора, банки могли бы свернуть выдачу ипотечных займов или ужесточить требования к заемщикам, что, в итоге, ограничило бы доступ казахстанцев к жилищному кредитованию.

Официальное решение: новые сроки

Теперь вопрос получил окончательное нормативное оформление. АРРФР совместно с Национальным банком РК опубликовало постановление, согласно которому введение новой предельной ставки в 20% откладывается до 1 июля 2026 года.

Документ официально закрепляет: до этой даты банки вправе выдавать ипотечные и жилищные займы с максимальной процентной ставкой до 25% годовых.

Что это значит для казахстанцев

Таким образом, для заемщиков ничего не меняется как минимум в ближайшие шесть месяцев:

ипотека продолжит оформляться по старому «потолку» ставки;

снижение процентов, на которое рассчитывали многие покупатели жилья, откладывается уже во второй раз;

доступность ипотеки в 2026 году по-прежнему будет зависеть от политики конкретных банков, а не от снижения законодательного ограничения.

Итог: ожидание продолжается

История со снижением ипотечных ставок в Казахстане вновь ушла в режим ожидания. Несмотря на заявленные намерения, регуляторы предпочли сохранить прежние условия, опасаясь последствий для банковского сектора и всего ипотечного рынка. Реальные изменения, если они состоятся, казахстанцы смогут почувствовать не раньше лета 2026 года.