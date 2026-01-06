Бектенов обратился к правительству: «Если не можете работать по-новому — говорите открыто»

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал конкретные поручения министрам и своим заместителям после обширного интервью Президента Касым-Жомарта Токаева. В интервью обсуждались ключевые вопросы развития экономики страны и отдельные отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Во вторник заседание правительства началось с выступления Бектенова, в котором он обозначил приоритеты работы для ряда министерств и ведомств. Особое внимание было уделено:
Министерству сельского хозяйства
Министерству туризма
Министерству внутренних дел
и другим центральным органам власти.
Поручения прозвучали на фоне интервью Президента газете Turkistan, где обсуждались:
налоговая реформа;
развитие туристической отрасли;
состояние и безопасность дорог;
и ряд других актуальных вопросов экономики и инфраструктуры.
Олжас Бектенов подчеркнул, что программное интервью Президента ставит перед правительством конкретные задачи на ближайшее будущее. Он обратился ко всем центральным и местным органам власти, а также к национальным компаниям с требованием приложить максимум усилий для их реализации:
«Надо переходить от слов к делу», — отметил премьер.
Он призвал подходить к работе прагматично, рационально использовать бюджетные средства и добиваться конкретного результата.
Особое внимание Бектенов уделил проблеме формальных отчётов и презентаций без конкретного эффекта:
«Отчёты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это всё просто слова. Если не можете работать по-новому — говорите открыто, мы будем решать эти вопросы».
Премьер поручил своим заместителям координировать исполнение поручений Президента по каждому направлению работы, чтобы гарантировать результативность и практическую пользу для государства и общества.
