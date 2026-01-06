18+
06.01.2026, 12:40

Бектенов обратился к правительству: «Если не можете работать по-новому — говорите открыто»

Новости Казахстана 0 837

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал конкретные поручения министрам и своим заместителям после обширного интервью Президента Касым-Жомарта Токаева. В интервью обсуждались ключевые вопросы развития экономики страны и отдельные отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Заседание правительства и ключевые поручения

Во вторник заседание правительства началось с выступления Бектенова, в котором он обозначил приоритеты работы для ряда министерств и ведомств. Особое внимание было уделено:

  • Министерству сельского хозяйства

  • Министерству туризма

  • Министерству внутренних дел

  • и другим центральным органам власти.

Поручения прозвучали на фоне интервью Президента газете Turkistan, где обсуждались:

  • налоговая реформа;

  • развитие туристической отрасли;

  • состояние и безопасность дорог;

  • и ряд других актуальных вопросов экономики и инфраструктуры.

Переход от слов к делу

Олжас Бектенов подчеркнул, что программное интервью Президента ставит перед правительством конкретные задачи на ближайшее будущее. Он обратился ко всем центральным и местным органам власти, а также к национальным компаниям с требованием приложить максимум усилий для их реализации:

«Надо переходить от слов к делу», — отметил премьер.

Он призвал подходить к работе прагматично, рационально использовать бюджетные средства и добиваться конкретного результата.

Прямой посыл чиновникам

Особое внимание Бектенов уделил проблеме формальных отчётов и презентаций без конкретного эффекта:

«Отчёты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это всё просто слова. Если не можете работать по-новому — говорите открыто, мы будем решать эти вопросы».

Премьер поручил своим заместителям координировать исполнение поручений Президента по каждому направлению работы, чтобы гарантировать результативность и практическую пользу для государства и общества.

