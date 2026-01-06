18+
06.01.2026, 13:17

В Казахстане меняют правила получения красивых номеров: что нужно знать автовладельцам

Новости Казахстана 0 2 162

В Казахстане готовятся серьезные изменения в порядке получения так называемых «красивых» автомобильных номеров. Нововведения направлены на то, чтобы снизить очереди в спецЦОНах и сделать процесс максимально удобным для граждан. Об этом сообщили сегодня на правительственном брифинге, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Почему возник ажиотаж

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин объяснил, что массовое скопление людей в последних днях связано сразу с несколькими причинами:

  • Длительные праздничные выходные, в течение которых специализированные ЦОНы не работали;

  • Запуск нового сервиса по выбору «красивых» и зеркальных номеров;

  • Общая высокая заинтересованность казахстанцев в услуге.

«После длинных праздников всегда наблюдаются скопления людей, особенно при запуске новых услуг. По стране подано порядка 11 тысяч заявлений на красивые номера», — отметил Коняшкин.

Что меняют в процедуре

Чтобы избежать хаоса и очередей, ведомство приняло ряд мер:

  • Увеличено количество операторов, работающих с данной услугой в спецЦОНах;

  • Запланирован запуск онлайн-сервиса выбора номеров через мобильное приложение eGov уже на этой неделе;

  • Параллельно запускается цифровой сервис «Правительство для граждан», позволяющий выбрать номер дистанционно.

«В течение одного-двух дней ажиотаж может сохраняться, но массовых скоплений в дальнейшем не ожидается», — подчеркнул первый вице-министр.

Готовность системы к наплыву заявителей

Ростислав Коняшкин заверил, что система была подготовлена как технически, так и организационно:

  • Операторы могут перераспределяться оперативно в зависимости от наплыва посетителей;

  • Онлайн-сервисы позволяют гражданам выбирать номера дистанционно, снижая нагрузку на офисы;

  • Каждый новый наплыв показывает ценность цифровизации и дистанционного обслуживания.

«Мы не считаем ситуацию критичной. Именно в такие моменты ценность онлайн-сервисов становится очевидной», — отметил Коняшкин.

Что изменилось с 1 января 2026 года

С начала года казахстанцы получили возможность выбирать абсолютно любую комбинацию цифр и букв для своих номеров.

  • Примеры возможных комбинаций: 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03;

  • Стоимость услуги составляет 10 МРП, что равно 43 250 тенге;

  • Нововведение позволяет сделать номер уникальным и «красивым» по собственному вкусу.

Эти поправки создают новые возможности для автовладельцев, но одновременно требуют от системы высокой готовности к обработке заявок.

Итог

Новая цифровая опция выбора красивого номера — это шаг к удобству и технологизации госуслуг в Казахстане. Очереди в спецЦОНах должны сократиться, а граждане смогут оформлять уникальные номера быстро и дистанционно, без лишних стрессов и ожиданий.

