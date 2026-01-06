В Казахстане меняют правила получения красивых номеров: что нужно знать автовладельцам

В Казахстане готовятся серьезные изменения в порядке получения так называемых «красивых» автомобильных номеров. Нововведения направлены на то, чтобы снизить очереди в спецЦОНах и сделать процесс максимально удобным для граждан. Об этом сообщили сегодня на правительственном брифинге, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин объяснил, что массовое скопление людей в последних днях связано сразу с несколькими причинами:
Длительные праздничные выходные, в течение которых специализированные ЦОНы не работали;
Запуск нового сервиса по выбору «красивых» и зеркальных номеров;
Общая высокая заинтересованность казахстанцев в услуге.
«После длинных праздников всегда наблюдаются скопления людей, особенно при запуске новых услуг. По стране подано порядка 11 тысяч заявлений на красивые номера», — отметил Коняшкин.
Чтобы избежать хаоса и очередей, ведомство приняло ряд мер:
Увеличено количество операторов, работающих с данной услугой в спецЦОНах;
Запланирован запуск онлайн-сервиса выбора номеров через мобильное приложение eGov уже на этой неделе;
Параллельно запускается цифровой сервис «Правительство для граждан», позволяющий выбрать номер дистанционно.
«В течение одного-двух дней ажиотаж может сохраняться, но массовых скоплений в дальнейшем не ожидается», — подчеркнул первый вице-министр.
Ростислав Коняшкин заверил, что система была подготовлена как технически, так и организационно:
Операторы могут перераспределяться оперативно в зависимости от наплыва посетителей;
Онлайн-сервисы позволяют гражданам выбирать номера дистанционно, снижая нагрузку на офисы;
Каждый новый наплыв показывает ценность цифровизации и дистанционного обслуживания.
«Мы не считаем ситуацию критичной. Именно в такие моменты ценность онлайн-сервисов становится очевидной», — отметил Коняшкин.
С начала года казахстанцы получили возможность выбирать абсолютно любую комбинацию цифр и букв для своих номеров.
Примеры возможных комбинаций: 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03;
Стоимость услуги составляет 10 МРП, что равно 43 250 тенге;
Нововведение позволяет сделать номер уникальным и «красивым» по собственному вкусу.
Эти поправки создают новые возможности для автовладельцев, но одновременно требуют от системы высокой готовности к обработке заявок.
Новая цифровая опция выбора красивого номера — это шаг к удобству и технологизации госуслуг в Казахстане. Очереди в спецЦОНах должны сократиться, а граждане смогут оформлять уникальные номера быстро и дистанционно, без лишних стрессов и ожиданий.
