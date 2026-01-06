В Казахстане отменяются ЦОНы: как новые правила изменят привычную жизнь граждан

В Казахстане начинается постепенная трансформация центров обслуживания населения (ЦОН), которые вскоре могут полностью перейти в цифровой формат. Подробности – о том, как изменятся привычные офисы и какие новшества ждут граждан уже в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба государственной корпорации «Правительство для граждан»

Из ЦОНов в цифровые офисы

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил, что привычные ЦОНы будут постепенно трансформироваться в селф-зоны и пространства самообслуживания.

Сотрудники ЦОНов будут выполнять консультативную функцию , помогая гражданам получать услуги онлайн.

Акцент делается на самообслуживание , но при этом сохраняется возможность личного обращения для тех, кому это важно.

Трансформация будет поэтапной, с сохранением части физических офисов в городах для удобства населения.

По словам Коняшкина, новые цифровые офисы учитывают разные потребности граждан: часть уже предпочитает онлайн-формат, а другим всё ещё важна личная помощь оператора.

Онлайн-услуги расширяются

В 2026 году планируется увеличить количество госуслуг, доступных в цифровом формате:

Перевыпуск удостоверений личности в случае утери.

Первичное оформление документов , включая паспорта.

Уже доступен перевыпуск водительских удостоверений онлайн .

Подача заявлений на первичное получение водительских прав станет исключительно онлайн.

«Мы ожидаем, что граждане, постепенно обучаясь, будут реже посещать ЦОНы», – отметил вице-министр.

Искусственный интеллект как помощник, а не заместитель

В обсуждении будущего ИИ в управлении Коняшкин подчеркнул:

ИИ-вице-министры в Казахстане пока не планируются, так как политические должностные лица несут персональную ответственность за решения.

Развиваются консультативные ИИ-модели, которые помогают в принятии решений, повышая их качество за счёт обучения на исторических данных и обратной связи.

«Если модели будут давать корректные ответы в 95-97% случаев, тогда можно будет рассмотреть передачу им части функций. Сейчас же ИИ используется исключительно как инструмент поддержки», – пояснил Коняшкин.

Цифровое будущее повседневной жизни

Вице-министр выразил надежду, что персональные ИИ-помощники в будущем достигнут уровня, который позволит существенно упростить жизнь граждан:

Минимизировать визиты в офисы.

Обеспечить быстрый доступ к государственным услугам.

Сделать процесс оформления документов максимально удобным и цифровым.

Таким образом, Казахстан постепенно переходит к новому формату госуслуг, где технологии играют центральную роль, а ЦОНы становятся лишь консультативной опорой.