В Казахстане отменяются ЦОНы: как новые правила изменят привычную жизнь граждан

В Казахстане начинается постепенная трансформация центров обслуживания населения (ЦОН), которые вскоре могут полностью перейти в цифровой формат. Подробности – о том, как изменятся привычные офисы и какие новшества ждут граждан уже в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил, что привычные ЦОНы будут постепенно трансформироваться в селф-зоны и пространства самообслуживания.
Сотрудники ЦОНов будут выполнять консультативную функцию, помогая гражданам получать услуги онлайн.
Акцент делается на самообслуживание, но при этом сохраняется возможность личного обращения для тех, кому это важно.
Трансформация будет поэтапной, с сохранением части физических офисов в городах для удобства населения.
По словам Коняшкина, новые цифровые офисы учитывают разные потребности граждан: часть уже предпочитает онлайн-формат, а другим всё ещё важна личная помощь оператора.
В 2026 году планируется увеличить количество госуслуг, доступных в цифровом формате:
Перевыпуск удостоверений личности в случае утери.
Первичное оформление документов, включая паспорта.
Уже доступен перевыпуск водительских удостоверений онлайн.
Подача заявлений на первичное получение водительских прав станет исключительно онлайн.
«Мы ожидаем, что граждане, постепенно обучаясь, будут реже посещать ЦОНы», – отметил вице-министр.
В обсуждении будущего ИИ в управлении Коняшкин подчеркнул:
ИИ-вице-министры в Казахстане пока не планируются, так как политические должностные лица несут персональную ответственность за решения.
Развиваются консультативные ИИ-модели, которые помогают в принятии решений, повышая их качество за счёт обучения на исторических данных и обратной связи.
«Если модели будут давать корректные ответы в 95-97% случаев, тогда можно будет рассмотреть передачу им части функций. Сейчас же ИИ используется исключительно как инструмент поддержки», – пояснил Коняшкин.
Вице-министр выразил надежду, что персональные ИИ-помощники в будущем достигнут уровня, который позволит существенно упростить жизнь граждан:
Минимизировать визиты в офисы.
Обеспечить быстрый доступ к государственным услугам.
Сделать процесс оформления документов максимально удобным и цифровым.
Таким образом, Казахстан постепенно переходит к новому формату госуслуг, где технологии играют центральную роль, а ЦОНы становятся лишь консультативной опорой.
