Температура воды в Каспийском море
06.01.2026, 15:11

В Казахстане отменяются ЦОНы: как новые правила изменят привычную жизнь граждан

Новости Казахстана 0 13 558

В Казахстане начинается постепенная трансформация центров обслуживания населения (ЦОН), которые вскоре могут полностью перейти в цифровой формат. Подробности – о том, как изменятся привычные офисы и какие новшества ждут граждан уже в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба государственной корпорации «Правительство для граждан»
Фото: пресс-служба государственной корпорации «Правительство для граждан»

Из ЦОНов в цифровые офисы

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил, что привычные ЦОНы будут постепенно трансформироваться в селф-зоны и пространства самообслуживания.

  • Сотрудники ЦОНов будут выполнять консультативную функцию, помогая гражданам получать услуги онлайн.

  • Акцент делается на самообслуживание, но при этом сохраняется возможность личного обращения для тех, кому это важно.

  • Трансформация будет поэтапной, с сохранением части физических офисов в городах для удобства населения.

По словам Коняшкина, новые цифровые офисы учитывают разные потребности граждан: часть уже предпочитает онлайн-формат, а другим всё ещё важна личная помощь оператора.

Онлайн-услуги расширяются

В 2026 году планируется увеличить количество госуслуг, доступных в цифровом формате:

  • Перевыпуск удостоверений личности в случае утери.

  • Первичное оформление документов, включая паспорта.

  • Уже доступен перевыпуск водительских удостоверений онлайн.

  • Подача заявлений на первичное получение водительских прав станет исключительно онлайн.

«Мы ожидаем, что граждане, постепенно обучаясь, будут реже посещать ЦОНы», – отметил вице-министр.

Искусственный интеллект как помощник, а не заместитель

В обсуждении будущего ИИ в управлении Коняшкин подчеркнул:

  • ИИ-вице-министры в Казахстане пока не планируются, так как политические должностные лица несут персональную ответственность за решения.

  • Развиваются консультативные ИИ-модели, которые помогают в принятии решений, повышая их качество за счёт обучения на исторических данных и обратной связи.

«Если модели будут давать корректные ответы в 95-97% случаев, тогда можно будет рассмотреть передачу им части функций. Сейчас же ИИ используется исключительно как инструмент поддержки», – пояснил Коняшкин.

Цифровое будущее повседневной жизни

Вице-министр выразил надежду, что персональные ИИ-помощники в будущем достигнут уровня, который позволит существенно упростить жизнь граждан:

  • Минимизировать визиты в офисы.

  • Обеспечить быстрый доступ к государственным услугам.

  • Сделать процесс оформления документов максимально удобным и цифровым.

Таким образом, Казахстан постепенно переходит к новому формату госуслуг, где технологии играют центральную роль, а ЦОНы становятся лишь консультативной опорой.

