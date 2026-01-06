18+
06.01.2026, 16:08

Президент Казахстана назначил Аскара Мустабекова заместителем министра обороны

Новости Казахстана 0 941

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Аскара Мустабекова на пост заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Аскар Мустабеков. Фото: academy-gp.kz
Аскар Мустабеков. Фото: academy-gp.kz

Новое назначение и освобождение от прежней должности

Согласно официальной информации, распоряжением главы государства Аскар Мустабеков был:

  • Назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан;

  • Освобожден от ранее занимаемой должности, детали которой не уточняются в пресс-релизе.

Таким образом, Мустабеков официально вступает в ряды руководства Министерства обороны, где будет участвовать в стратегическом планировании и управлении военной сферой страны.

Карьерный путь Аскара Мустабекова

Аскар Досбосынович Мустабеков обладает богатым опытом в области обороны и военно-образовательной деятельности. Его профессиональная биография включает следующие ключевые этапы:

  1. Начальник Национального университета обороны

    • Назначен на этот пост в январе 2024 года;

    • Предшественником был Лут Альчекенов;

    • На этой позиции отвечал за подготовку кадров высшего военного звена, научную работу и разработку учебных программ.

  2. Первый заместитель начальника Национального университета обороны

    • До назначения начальником университета занимал должность первого заместителя;

    • Участвовал в модернизации учебных программ и методических подходов в военной подготовке.

  3. Начальник учебно-методического управления

    • Отвечал за разработку и внедрение учебно-методических материалов;

    • Контролировал качество образовательного процесса для офицерского состава.

Образование и научная деятельность

Мустабеков имеет высокий уровень академической подготовки:

  • Обладает ученой степенью доктора философии (PhD);

  • В научной сфере занимался вопросами военной педагогики и управления в оборонной отрасли;

  • Его профессиональные навыки сочетают военный опыт с академическим подходом, что делает его ценным кадром для Министерства обороны.

Значение назначения

Назначение Мустабекова на должность заместителя министра обороны свидетельствует о стремлении руководства Казахстана:

  • Усилить профессиональное управление Министерством обороны;

  • Привлечь опытных специалистов с академическим и практическим опытом в военно-образовательной сфере;

  • Продолжить модернизацию оборонной структуры страны.

4
1
1
