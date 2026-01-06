Президент Казахстана назначил Аскара Мустабекова заместителем министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Аскара Мустабекова на пост заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Согласно официальной информации, распоряжением главы государства Аскар Мустабеков был:
Назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан;
Освобожден от ранее занимаемой должности, детали которой не уточняются в пресс-релизе.
Таким образом, Мустабеков официально вступает в ряды руководства Министерства обороны, где будет участвовать в стратегическом планировании и управлении военной сферой страны.
Аскар Досбосынович Мустабеков обладает богатым опытом в области обороны и военно-образовательной деятельности. Его профессиональная биография включает следующие ключевые этапы:
Начальник Национального университета обороны
Назначен на этот пост в январе 2024 года;
Предшественником был Лут Альчекенов;
На этой позиции отвечал за подготовку кадров высшего военного звена, научную работу и разработку учебных программ.
Первый заместитель начальника Национального университета обороны
До назначения начальником университета занимал должность первого заместителя;
Участвовал в модернизации учебных программ и методических подходов в военной подготовке.
Начальник учебно-методического управления
Отвечал за разработку и внедрение учебно-методических материалов;
Контролировал качество образовательного процесса для офицерского состава.
Мустабеков имеет высокий уровень академической подготовки:
Обладает ученой степенью доктора философии (PhD);
В научной сфере занимался вопросами военной педагогики и управления в оборонной отрасли;
Его профессиональные навыки сочетают военный опыт с академическим подходом, что делает его ценным кадром для Министерства обороны.
Назначение Мустабекова на должность заместителя министра обороны свидетельствует о стремлении руководства Казахстана:
Усилить профессиональное управление Министерством обороны;
Привлечь опытных специалистов с академическим и практическим опытом в военно-образовательной сфере;
Продолжить модернизацию оборонной структуры страны.
