Запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане вызвал реакцию ЕС - совместное заявление диппредставительств

Дипломатические представительства стран Европейского Союза и ряда других государств выступили с совместным заявлением в связи с недавно принятым в Казахстане законом о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Представители ЕС и нескольких других стран выразили глубокое беспокойство по поводу новых изменений в казахстанском законодательстве, касающихся ограничения распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.
В заявлении дипломаты подчеркнули:
Изменения могут не соответствовать международным обязательствам Казахстана в области прав человека.
Закон создаёт риск произвольной трактовки, что потенциально затрагивает основные свободы граждан, включая право на защиту от дискриминации.
Выражено категорическое несогласие с проведённой законом аналогией между сексуальной ориентацией и педофилией, что мировое сообщество рассматривает как серьезное уголовное преступление.
Дипломаты отметили, что такие меры могут отразиться на международной репутации Казахстана и усложнить его сотрудничество с зарубежными партнёрами в сфере прав человека.
Кроме того, страны заявили о своей готовности к конструктивному диалогу с казахстанскими властями по данному вопросу.
В совместном обращении указаны дипломатические представительства следующих стран:
Австралия
Австрия
Бельгия
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Ирландия
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания и Северная Ирландия
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит ограничения на распространение противоправного контента, включая пропаганду ЛГБТ.
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова уточнила, что само по себе пребывание в ЛГБТ-сообществе не считается правонарушением. Закон направлен исключительно на контент и пропаганду, а не на личную ориентацию граждан.
