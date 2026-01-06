Запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане вызвал реакцию ЕС - совместное заявление диппредставительств

Дипломатические представительства стран Европейского Союза и ряда других государств выступили с совместным заявлением в связи с недавно принятым в Казахстане законом о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Суть заявления европейских диппредставительств

Представители ЕС и нескольких других стран выразили глубокое беспокойство по поводу новых изменений в казахстанском законодательстве, касающихся ограничения распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

В заявлении дипломаты подчеркнули:

Изменения могут не соответствовать международным обязательствам Казахстана в области прав человека .

Закон создаёт риск произвольной трактовки , что потенциально затрагивает основные свободы граждан , включая право на защиту от дискриминации.

Выражено категорическое несогласие с проведённой законом аналогией между сексуальной ориентацией и педофилией, что мировое сообщество рассматривает как серьезное уголовное преступление.

Дипломаты отметили, что такие меры могут отразиться на международной репутации Казахстана и усложнить его сотрудничество с зарубежными партнёрами в сфере прав человека.

Кроме того, страны заявили о своей готовности к конструктивному диалогу с казахстанскими властями по данному вопросу.

Какие страны присоединились к заявлению

В совместном обращении указаны дипломатические представительства следующих стран:

Австралия

Австрия

Бельгия

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Ирландия

Латвия

Литва

Нидерланды

Норвегия

Португалия

Испания

Швеция

Швейцария

Великобритания и Северная Ирландия

Ситуация в Казахстане

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит ограничения на распространение противоправного контента, включая пропаганду ЛГБТ.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова уточнила, что само по себе пребывание в ЛГБТ-сообществе не считается правонарушением. Закон направлен исключительно на контент и пропаганду, а не на личную ориентацию граждан.