Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
06.01.2026, 17:04

Запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане вызвал реакцию ЕС - совместное заявление диппредставительств

Новости Казахстана 0 648

Дипломатические представительства стран Европейского Союза и ряда других государств выступили с совместным заявлением в связи с недавно принятым в Казахстане законом о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Суть заявления европейских диппредставительств

Представители ЕС и нескольких других стран выразили глубокое беспокойство по поводу новых изменений в казахстанском законодательстве, касающихся ограничения распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

В заявлении дипломаты подчеркнули:

  • Изменения могут не соответствовать международным обязательствам Казахстана в области прав человека.

  • Закон создаёт риск произвольной трактовки, что потенциально затрагивает основные свободы граждан, включая право на защиту от дискриминации.

  • Выражено категорическое несогласие с проведённой законом аналогией между сексуальной ориентацией и педофилией, что мировое сообщество рассматривает как серьезное уголовное преступление.

Дипломаты отметили, что такие меры могут отразиться на международной репутации Казахстана и усложнить его сотрудничество с зарубежными партнёрами в сфере прав человека.

Кроме того, страны заявили о своей готовности к конструктивному диалогу с казахстанскими властями по данному вопросу.

Какие страны присоединились к заявлению

В совместном обращении указаны дипломатические представительства следующих стран:

  • Австралия

  • Австрия

  • Бельгия

  • Чехия

  • Дания

  • Эстония

  • Финляндия

  • Франция

  • Германия

  • Ирландия

  • Латвия

  • Литва

  • Нидерланды

  • Норвегия

  • Португалия

  • Испания

  • Швеция

  • Швейцария

  • Великобритания и Северная Ирландия

Ситуация в Казахстане

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит ограничения на распространение противоправного контента, включая пропаганду ЛГБТ.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова уточнила, что само по себе пребывание в ЛГБТ-сообществе не считается правонарушением. Закон направлен исключительно на контент и пропаганду, а не на личную ориентацию граждан.

