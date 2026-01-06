18+
06.01.2026, 18:01

Казахстанцев срочно предупредили о рисках с документами и платежами

Новости Казахстана 0 822

С вечера 6 января и до утра 7 января 2026 года казахстанцам следует заранее позаботиться о документах, справках и электронных операциях. В этот период на сервисах электронного правительства Казахстана запланированы технические работы, которые могут привести к временной недоступности ключевых цифровых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Об этом сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») — оператора инфраструктуры электронного правительства.

Когда и на сколько ограничат доступ

Согласно официальной информации, технические работы будут проводиться:

  • 6 января — с 21:00

  • 7 января — до 08:00 утра

В указанный период возможны кратковременные сбои и недоступность проектов, которые сопровождает АО «НИТ». Речь идет о сервисах, через которые казахстанцы ежедневно получают государственные услуги, оформляют документы и совершают обязательные платежи.

Какие услуги могут оказаться недоступны

Хотя конкретный перечень сервисов не уточняется, ограничения могут затронуть:

  • получение электронных справок и выписок;

  • оформление и проверку документов через eGov;

  • операции, связанные с налогами, пошлинами и другими обязательными платежами;

  • доступ к онлайн-калькуляторам и сервисам расчетов;

  • сервисы, используемые для оплаты коммунальных услуг и контроля задолженностей.

Иными словами, любые действия, требующие авторизации и взаимодействия с государственными информационными системами, могут быть временно недоступны или работать с перебоями.

Почему это важно для граждан

В АО «НИТ» подчеркивают, что технические работы проводятся в целях совершенствования сервисов и развития цифровых проектов. Однако даже кратковременные ограничения могут создать неудобства для тех, кто планировал:

  • подать документы в электронном формате;

  • подтвердить личные данные;

  • оплатить коммунальные услуги или налоги в последний момент;

  • воспользоваться электронными справками при обращении в учреждения.

Особое внимание советуют обратить тем, кому в этот период может понадобиться подтверждение личности или официальные документы.

Что рекомендуют сделать заранее

Чтобы избежать возможных сложностей, оператор электронного правительства настоятельно рекомендует:

  • заранее завершить все важные электронные операции;

  • сохранить или распечатать необходимые документы;

  • подготовить оригиналы документов, если их предъявление может понадобиться в период технических работ;

  • не откладывать оплату налогов, пошлин и коммунальных платежей на позднее время.

Когда работа сервисов восстановится

Планируется, что все сервисы возобновят работу в полном объеме утром 7 января после 08:00. Если сроки работ не изменятся, доступ к электронным услугам будет восстановлен автоматически без дополнительных действий со стороны пользователей.

Вывод

Временная пауза в работе eGov — явление плановое, но потенциально чувствительное для тысяч казахстанцев. Поэтому тем, кто активно пользуется электронными государственными сервисами, стоит подстраховаться заранее, чтобы не столкнуться с неожиданными трудностями в самый неподходящий момент.

0
0
0
