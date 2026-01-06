Казахстанцев срочно предупредили о рисках с документами и платежами

С вечера 6 января и до утра 7 января 2026 года казахстанцам следует заранее позаботиться о документах, справках и электронных операциях. В этот период на сервисах электронного правительства Казахстана запланированы технические работы, которые могут привести к временной недоступности ключевых цифровых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») — оператора инфраструктуры электронного правительства.
Согласно официальной информации, технические работы будут проводиться:
6 января — с 21:00
7 января — до 08:00 утра
В указанный период возможны кратковременные сбои и недоступность проектов, которые сопровождает АО «НИТ». Речь идет о сервисах, через которые казахстанцы ежедневно получают государственные услуги, оформляют документы и совершают обязательные платежи.
Хотя конкретный перечень сервисов не уточняется, ограничения могут затронуть:
получение электронных справок и выписок;
оформление и проверку документов через eGov;
операции, связанные с налогами, пошлинами и другими обязательными платежами;
доступ к онлайн-калькуляторам и сервисам расчетов;
сервисы, используемые для оплаты коммунальных услуг и контроля задолженностей.
Иными словами, любые действия, требующие авторизации и взаимодействия с государственными информационными системами, могут быть временно недоступны или работать с перебоями.
В АО «НИТ» подчеркивают, что технические работы проводятся в целях совершенствования сервисов и развития цифровых проектов. Однако даже кратковременные ограничения могут создать неудобства для тех, кто планировал:
подать документы в электронном формате;
подтвердить личные данные;
оплатить коммунальные услуги или налоги в последний момент;
воспользоваться электронными справками при обращении в учреждения.
Особое внимание советуют обратить тем, кому в этот период может понадобиться подтверждение личности или официальные документы.
Чтобы избежать возможных сложностей, оператор электронного правительства настоятельно рекомендует:
заранее завершить все важные электронные операции;
сохранить или распечатать необходимые документы;
подготовить оригиналы документов, если их предъявление может понадобиться в период технических работ;
не откладывать оплату налогов, пошлин и коммунальных платежей на позднее время.
Планируется, что все сервисы возобновят работу в полном объеме утром 7 января после 08:00. Если сроки работ не изменятся, доступ к электронным услугам будет восстановлен автоматически без дополнительных действий со стороны пользователей.
Временная пауза в работе eGov — явление плановое, но потенциально чувствительное для тысяч казахстанцев. Поэтому тем, кто активно пользуется электронными государственными сервисами, стоит подстраховаться заранее, чтобы не столкнуться с неожиданными трудностями в самый неподходящий момент.
