18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.01.2026, 19:18

Казахстанцы не смогут пользоваться SIM-картой без биометрии: новые правила с 3 января

Новости Казахстана 0 776

С 3 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила покупки и активации SIM-карт. Основное новшество — теперь любые новые SIM-карты начинают работать только после прохождения биометрической идентификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Биометрия вместо бумажек: что изменилось

Председатель комитета телекоммуникаций Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИЦР) Дамир Сейсембеков подчеркнул, что нововведение касается всех способов приобретения SIM-карт:

  • Онлайн-покупка: при заказе SIM-карты через интернет она будет активирована только после биометрической идентификации.

  • Покупка в офисах операторов: SIM-карта физически выдается, но использовать её без биометрии невозможно.

“Если вы пришли в магазин и приобрели SIM-карту, она не будет работать без прохождения биометрии. У вас есть ИИН, вы подключаете SIM-карту к телефону, но воспользоваться услугами сможете только после идентификации,” — пояснил Сейсембеков.

Как пройти биометрию

После установки SIM-карты в телефон абонент получит SMS с инструкциями. Пройти идентификацию можно через официальные мобильные приложения операторов связи. Там же абоненты смогут пользоваться всеми услугами, которые ранее были доступны без биометрии.

Сейсембеков отметил, что самый удобный способ получить SIM-карту сегодня — через официальные приложения операторов.

Что делать владельцам кнопочных телефонов

Не все телефоны поддерживают мобильные приложения для биометрии. В таких случаях абоненту необходимо обратиться в официальные пункты продаж сотовых операторов, чтобы пройти идентификацию и активировать SIM-карту.

Нет запрета на продажу, есть обязательная идентификация

По словам главы комитета, покупка SIM-карт в обычных магазинах не запрещена. Однако использовать их без биометрической идентификации уже невозможно.

“Эти правила уже действуют. Как такового запрета купить или продать SIM-карту нет, но работать она будет только после прохождения биометрии,” — добавил Сейсембеков.

Итог

  • С 3 января 2026 года все новые SIM-карты требуют биометрической идентификации для активации.

  • Онлайн-покупка и мобильные приложения — основной способ быстрого подключения.

  • Для владельцев кнопочных телефонов предусмотрена активация через пункты продаж.

  • Продавать SIM-карты можно, но пользоваться ими без биометрии нельзя.

Эта мера направлена на повышение безопасности мобильных услуг и предотвращение мошенничества, делая использование SIM-карт полностью персонализированным.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь