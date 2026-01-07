Казахстанцы не смогут пользоваться SIM-картой без биометрии: новые правила с 3 января

С 3 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила покупки и активации SIM-карт. Основное новшество — теперь любые новые SIM-карты начинают работать только после прохождения биометрической идентификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Биометрия вместо бумажек: что изменилось

Председатель комитета телекоммуникаций Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИЦР) Дамир Сейсембеков подчеркнул, что нововведение касается всех способов приобретения SIM-карт:

Онлайн-покупка: при заказе SIM-карты через интернет она будет активирована только после биометрической идентификации.

Покупка в офисах операторов: SIM-карта физически выдается, но использовать её без биометрии невозможно.

“Если вы пришли в магазин и приобрели SIM-карту, она не будет работать без прохождения биометрии. У вас есть ИИН, вы подключаете SIM-карту к телефону, но воспользоваться услугами сможете только после идентификации,” — пояснил Сейсембеков.

Как пройти биометрию

После установки SIM-карты в телефон абонент получит SMS с инструкциями. Пройти идентификацию можно через официальные мобильные приложения операторов связи. Там же абоненты смогут пользоваться всеми услугами, которые ранее были доступны без биометрии.

Сейсембеков отметил, что самый удобный способ получить SIM-карту сегодня — через официальные приложения операторов.

Что делать владельцам кнопочных телефонов

Не все телефоны поддерживают мобильные приложения для биометрии. В таких случаях абоненту необходимо обратиться в официальные пункты продаж сотовых операторов, чтобы пройти идентификацию и активировать SIM-карту.

Нет запрета на продажу, есть обязательная идентификация

По словам главы комитета, покупка SIM-карт в обычных магазинах не запрещена. Однако использовать их без биометрической идентификации уже невозможно.

“Эти правила уже действуют. Как такового запрета купить или продать SIM-карту нет, но работать она будет только после прохождения биометрии,” — добавил Сейсембеков.

Итог

С 3 января 2026 года все новые SIM-карты требуют биометрической идентификации для активации.

Онлайн-покупка и мобильные приложения — основной способ быстрого подключения.

Для владельцев кнопочных телефонов предусмотрена активация через пункты продаж.

Продавать SIM-карты можно, но пользоваться ими без биометрии нельзя.

Эта мера направлена на повышение безопасности мобильных услуг и предотвращение мошенничества, делая использование SIM-карт полностью персонализированным.