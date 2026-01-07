Казахстанцы не смогут пользоваться SIM-картой без биометрии: новые правила с 3 января

С 3 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила покупки и активации SIM-карт. Основное новшество — теперь любые новые SIM-карты начинают работать только после прохождения биометрической идентификации, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Председатель комитета телекоммуникаций Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИЦР) Дамир Сейсембеков подчеркнул, что нововведение касается всех способов приобретения SIM-карт:
Онлайн-покупка: при заказе SIM-карты через интернет она будет активирована только после биометрической идентификации.
Покупка в офисах операторов: SIM-карта физически выдается, но использовать её без биометрии невозможно.
“Если вы пришли в магазин и приобрели SIM-карту, она не будет работать без прохождения биометрии. У вас есть ИИН, вы подключаете SIM-карту к телефону, но воспользоваться услугами сможете только после идентификации,” — пояснил Сейсембеков.
После установки SIM-карты в телефон абонент получит SMS с инструкциями. Пройти идентификацию можно через официальные мобильные приложения операторов связи. Там же абоненты смогут пользоваться всеми услугами, которые ранее были доступны без биометрии.
Сейсембеков отметил, что самый удобный способ получить SIM-карту сегодня — через официальные приложения операторов.
Не все телефоны поддерживают мобильные приложения для биометрии. В таких случаях абоненту необходимо обратиться в официальные пункты продаж сотовых операторов, чтобы пройти идентификацию и активировать SIM-карту.
По словам главы комитета, покупка SIM-карт в обычных магазинах не запрещена. Однако использовать их без биометрической идентификации уже невозможно.
“Эти правила уже действуют. Как такового запрета купить или продать SIM-карту нет, но работать она будет только после прохождения биометрии,” — добавил Сейсембеков.
С 3 января 2026 года все новые SIM-карты требуют биометрической идентификации для активации.
Онлайн-покупка и мобильные приложения — основной способ быстрого подключения.
Для владельцев кнопочных телефонов предусмотрена активация через пункты продаж.
Продавать SIM-карты можно, но пользоваться ими без биометрии нельзя.
Эта мера направлена на повышение безопасности мобильных услуг и предотвращение мошенничества, делая использование SIM-карт полностью персонализированным.
