Исчезновение, которое потрясло Казахстан: родителей нашли мёртвыми

В Кызылкогинском районе Атырауской области произошло трагическое событие: после продолжительных поисков были обнаружены тела супружеской пары, которая ранее числилась пропавшей без вести, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам умышленного убийства, а правоохранительные органы ведут активные следственные мероприятия.
В полиции сообщили, что личность подозреваемых уже установлена. Сейчас стражи порядка проводят комплекс оперативно-разыскных действий, направленных на их задержание:
проверка возможных мест нахождения;
опрос свидетелей и родственников;
анализ видеозаписей и других материалов.
Кроме того, продолжаются поиски ещё двух пропавших взрослых членов семьи, чтобы установить их судьбу и местонахождение.
В пресс-службе регионального департамента полиции также предупредили пользователей социальных сетей о необходимости опираться только на официальную информацию и не распространять непроверенные слухи.
Ранее в интернете появлялись сообщения о том, что тела погибших якобы были найдены под полом в сарае. Полиция эту информацию не подтвердила, отметив: «Иная информация в интересах следствия на данном этапе разглашению не подлежит».
История этой трагедии началась 25 декабря, когда в полицию Атырау обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что её брат вместе с семьёй — супругой и двумя взрослыми детьми — не выходят на связь более месяца.
Выяснилось, что семья проживала в селе Жангельди Кызылкогинского района. В ноябре прошлого года они покинули дом в неизвестном направлении, и с тех пор об их местонахождении не было никакой информации.
По предварительным данным, семья могла направляться в южные области Казахстана, однако точных сведений не поступало.
На данный момент в розыск объявлены четыре взрослых человека:
Глава семьи;
Его супруга;
Двое их детей, возрастом 33 и 35 лет.
Полиция просит всех граждан, у кого есть какая-либо информация о пропавших, срочно обращаться по телефонам:
98-20-78
98-20-88
+7 701 304 0012
Правоохранительные органы подчеркнули, что соблюдение закона и аккуратность в распространении информации крайне важны в таких случаях. Любые слухи или недостоверные публикации могут вредить следствию и мешать розыску.
На данный момент ведутся тщательные оперативные и следственные мероприятия, и все новые подробности будут сообщаться официально.
Комментарии0 комментарий(ев)