Исчезновение, которое потрясло Казахстан: родителей нашли мёртвыми

В Кызылкогинском районе Атырауской области произошло трагическое событие: после продолжительных поисков были обнаружены тела супружеской пары, которая ранее числилась пропавшей без вести, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: ДП Атырауской области

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам умышленного убийства, а правоохранительные органы ведут активные следственные мероприятия.

Подозреваемые установлены, розыск продолжается

В полиции сообщили, что личность подозреваемых уже установлена. Сейчас стражи порядка проводят комплекс оперативно-разыскных действий, направленных на их задержание:

проверка возможных мест нахождения;

опрос свидетелей и родственников;

анализ видеозаписей и других материалов.

Кроме того, продолжаются поиски ещё двух пропавших взрослых членов семьи, чтобы установить их судьбу и местонахождение.

В пресс-службе регионального департамента полиции также предупредили пользователей социальных сетей о необходимости опираться только на официальную информацию и не распространять непроверенные слухи.

Ранее в интернете появлялись сообщения о том, что тела погибших якобы были найдены под полом в сарае. Полиция эту информацию не подтвердила, отметив: «Иная информация в интересах следствия на данном этапе разглашению не подлежит».

Хронология исчезновения

История этой трагедии началась 25 декабря, когда в полицию Атырау обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что её брат вместе с семьёй — супругой и двумя взрослыми детьми — не выходят на связь более месяца.

Выяснилось, что семья проживала в селе Жангельди Кызылкогинского района. В ноябре прошлого года они покинули дом в неизвестном направлении, и с тех пор об их местонахождении не было никакой информации.

По предварительным данным, семья могла направляться в южные области Казахстана, однако точных сведений не поступало.

Кто находится в розыске

На данный момент в розыск объявлены четыре взрослых человека:

Глава семьи; Его супруга; Двое их детей, возрастом 33 и 35 лет.

Полиция просит всех граждан, у кого есть какая-либо информация о пропавших, срочно обращаться по телефонам:

98-20-78

98-20-88

+7 701 304 0012

Призывы к обществу

Правоохранительные органы подчеркнули, что соблюдение закона и аккуратность в распространении информации крайне важны в таких случаях. Любые слухи или недостоверные публикации могут вредить следствию и мешать розыску.

На данный момент ведутся тщательные оперативные и следственные мероприятия, и все новые подробности будут сообщаться официально.