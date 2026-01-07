Декларации раскрыты: миллиарды у жён и скромные зарплаты самих чиновников в Казахстане

В Казахстане впервые стали публичными сведения о доходах высокопоставленных госслужащих и их супругов. После вступления в силу новых антикоррупционных норм государственные органы начали раскрывать данные, которые ранее относились к налоговой тайне. Опубликованные цифры уже вызвали широкий общественный резонанс — прежде всего из-за колоссального разрыва между доходами самих чиновников и заработками членов их семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
С 1 января 2025 года в Казахстане начала действовать обновленная норма закона «О противодействии коррупции», которая обязала государственные органы публиковать сведения о доходах своих руководителей и их супругов.
Речь идет о доходах за 2024 год, подлежащих самостоятельному налогообложению. Ранее такие данные ежегодно сдавались в налоговые органы, но не подлежали обнародованию и считались конфиденциальными.
Теперь же:
отчеты публикуются в сокращенном виде,
указываются ФИО и общая сумма доходов,
детальные данные об имуществе, счетах и активах в открытый доступ не выводятся.
Наиболее резонансные цифры появились в декларациях сотрудников Администрации президента и Совета безопасности.
Заместитель руководителя Администрации президента Ерболат Досаев задекларировал 14 млн тенге дохода за 2024 год.
При этом его супруга Гульнар Досаева указала доход в размере более 2,3 млрд тенге, что стало самым крупным показателем среди опубликованных деклараций.
По состоянию на 2024 год она:
являлась соучредителем крупного холдинга Lancaster Group,
владела долями в компаниях по добыче золота и олова,
выступала совладельцем одного из крупнейших операторов наружной рекламы — «РТС Деко».
Помощник президента Куанышбек Есекеев не указал личных доходов, подлежащих декларированию. Его супруга Мадина Бектурганова задекларировала 48,2 млн тенге.
Секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов также не отразил собственных доходов, тогда как его супруга Г. Малдыбаева указала 24,9 млн тенге.
Госинспектор АП Батыржан Байжуманов доходов не задекларировал, его супруга А. Утепбергенова — 2,6 млн тенге.
Советник президента Алексей Цой в 2024 году личных доходов не имел, его супруга Жанна Цой заработала 1 млн тенге.
В правительственном блоке картина оказалась схожей: доходы самих чиновников часто минимальны или отсутствуют, тогда как супруги демонстрируют куда более заметные суммы.
Замминистра обороны Каныш Абубакиров доходов не указал, его супруга Майра Қожатай задекларировала 34 млн тенге.
Вице-министр финансов Асет Турысов вместе с супругой Жибек указал совокупный доход 6,8 млн тенге.
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев и его супруга Нургуль заработали 5,3 млн тенге.
Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов и его жена Мадина Мунайтбасова задекларировали всего 450 тыс. тенге.
Отдельно напомнили и о более высоких показателях:
супруга министра национальной экономики Серика Жумангарина, Сания Садыкова, указала 88,6 млн тенге,
доходы жены вице-министра нацэкономики Асана Дарбаева составили 69,6 млн тенге.
Данные за 2024 год раскрыли и представители казахстанского дипкорпуса:
Посол в Эстонии Алтай Кульгинов доходов не указал, его супруга Жанар Келимбетова — 16,9 млн тенге.
Посол в Китае Шахрат Нурышев также не задекларировал доходы, супруга Алия Нурышева — 12,3 млн тенге.
Посол в Кении Барлыбай Садыков указал 3,3 млн тенге.
Посол во Франции Гульсара Арыстанкулова — 2,6 млн тенге.
Посол в Иране Онталап Оналбаев доходов не показал, его супруга Светлана Балкибаева — 1,1 млн тенге.
Посол в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков получил 875 тыс. тенге, его супруга — 25 тыс. тенге.
Посол в Швеции Олжас Сулейменов личных доходов не указал, супруга Жанар Примбетова задекларировала 26,5 тыс. тенге.
Из региональных властей пока отчитался лишь руководитель аппарата акима Актюбинской области Досхан Амир.
Совместно с супругой Аидой Дюсембиной он задекларировал 27,5 млн тенге дохода.
На сайтах других акиматов и министерств информация о доходах первых руководителей пока отсутствует.
Как пояснял заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, чиновники и ранее ежегодно сдавали декларации. Однако до конца 2024 года:
эти сведения относились к налоговой тайне,
публикация в открытом доступе была запрещена.
С 30 декабря 2025 года ведомства обязаны размещать декларации, пусть и в усеченном формате. После отмены четвертого этапа всеобщего декларирования эта обязанность в основном сохранилась:
за госслужащими,
руководителями квазигоссектора,
и их супругами.
Первые публикации деклараций показали главное — общество впервые получило возможность увидеть реальные масштабы доходов семей высокопоставленных чиновников.
Однако отсутствие детализированной информации по источникам дохода, активам и имуществу оставляет пространство для вопросов. Тем не менее сам факт обнародования таких данных уже стал заметным шагом в сторону публичности и контроля.
