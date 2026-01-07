18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
07.01.2026, 06:38

Декларации раскрыты: миллиарды у жён и скромные зарплаты самих чиновников в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 516

В Казахстане впервые стали публичными сведения о доходах высокопоставленных госслужащих и их супругов. После вступления в силу новых антикоррупционных норм государственные органы начали раскрывать данные, которые ранее относились к налоговой тайне. Опубликованные цифры уже вызвали широкий общественный резонанс — прежде всего из-за колоссального разрыва между доходами самих чиновников и заработками членов их семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Публичные декларации: что изменилось

С 1 января 2025 года в Казахстане начала действовать обновленная норма закона «О противодействии коррупции», которая обязала государственные органы публиковать сведения о доходах своих руководителей и их супругов.

Речь идет о доходах за 2024 год, подлежащих самостоятельному налогообложению. Ранее такие данные ежегодно сдавались в налоговые органы, но не подлежали обнародованию и считались конфиденциальными.

Теперь же:

  • отчеты публикуются в сокращенном виде,

  • указываются ФИО и общая сумма доходов,

  • детальные данные об имуществе, счетах и активах в открытый доступ не выводятся.

Акорда и Совет безопасности: миллиарды рядом с нулем

Наиболее резонансные цифры появились в декларациях сотрудников Администрации президента и Совета безопасности.

Ерболат Досаев и семейные миллиарды

Заместитель руководителя Администрации президента Ерболат Досаев задекларировал 14 млн тенге дохода за 2024 год.

При этом его супруга Гульнар Досаева указала доход в размере более 2,3 млрд тенге, что стало самым крупным показателем среди опубликованных деклараций.

По состоянию на 2024 год она:

  • являлась соучредителем крупного холдинга Lancaster Group,

  • владела долями в компаниях по добыче золота и олова,

  • выступала совладельцем одного из крупнейших операторов наружной рекламы — «РТС Деко».

Доходов нет — но не у всех в семье

  • Помощник президента Куанышбек Есекеев не указал личных доходов, подлежащих декларированию. Его супруга Мадина Бектурганова задекларировала 48,2 млн тенге.

  • Секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов также не отразил собственных доходов, тогда как его супруга Г. Малдыбаева указала 24,9 млн тенге.

  • Госинспектор АП Батыржан Байжуманов доходов не задекларировал, его супруга А. Утепбергенова2,6 млн тенге.

  • Советник президента Алексей Цой в 2024 году личных доходов не имел, его супруга Жанна Цой заработала 1 млн тенге.

Правительство: скромные цифры чиновников и активные супруги

В правительственном блоке картина оказалась схожей: доходы самих чиновников часто минимальны или отсутствуют, тогда как супруги демонстрируют куда более заметные суммы.

  • Замминистра обороны Каныш Абубакиров доходов не указал, его супруга Майра Қожатай задекларировала 34 млн тенге.

  • Вице-министр финансов Асет Турысов вместе с супругой Жибек указал совокупный доход 6,8 млн тенге.

  • Вице-министр транспорта Талгат Ластаев и его супруга Нургуль заработали 5,3 млн тенге.

  • Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов и его жена Мадина Мунайтбасова задекларировали всего 450 тыс. тенге.

Отдельно напомнили и о более высоких показателях:

  • супруга министра национальной экономики Серика Жумангарина, Сания Садыкова, указала 88,6 млн тенге,

  • доходы жены вице-министра нацэкономики Асана Дарбаева составили 69,6 млн тенге.

Дипломатический корпус: послы без доходов и работающие жены

Данные за 2024 год раскрыли и представители казахстанского дипкорпуса:

  • Посол в Эстонии Алтай Кульгинов доходов не указал, его супруга Жанар Келимбетова16,9 млн тенге.

  • Посол в Китае Шахрат Нурышев также не задекларировал доходы, супруга Алия Нурышева12,3 млн тенге.

  • Посол в Кении Барлыбай Садыков указал 3,3 млн тенге.

  • Посол во Франции Гульсара Арыстанкулова2,6 млн тенге.

  • Посол в Иране Онталап Оналбаев доходов не показал, его супруга Светлана Балкибаева1,1 млн тенге.

  • Посол в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков получил 875 тыс. тенге, его супруга — 25 тыс. тенге.

  • Посол в Швеции Олжас Сулейменов личных доходов не указал, супруга Жанар Примбетова задекларировала 26,5 тыс. тенге.

Регионы: первые данные с мест

Из региональных властей пока отчитался лишь руководитель аппарата акима Актюбинской области Досхан Амир.

Совместно с супругой Аидой Дюсембиной он задекларировал 27,5 млн тенге дохода.
На сайтах других акиматов и министерств информация о доходах первых руководителей пока отсутствует.

Почему эти данные стали публичными только сейчас

Как пояснял заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, чиновники и ранее ежегодно сдавали декларации. Однако до конца 2024 года:

  • эти сведения относились к налоговой тайне,

  • публикация в открытом доступе была запрещена.

С 30 декабря 2025 года ведомства обязаны размещать декларации, пусть и в усеченном формате. После отмены четвертого этапа всеобщего декларирования эта обязанность в основном сохранилась:

  • за госслужащими,

  • руководителями квазигоссектора,

  • и их супругами.

Итог: прозрачность без деталей

Первые публикации деклараций показали главное — общество впервые получило возможность увидеть реальные масштабы доходов семей высокопоставленных чиновников.

Однако отсутствие детализированной информации по источникам дохода, активам и имуществу оставляет пространство для вопросов. Тем не менее сам факт обнародования таких данных уже стал заметным шагом в сторону публичности и контроля.

8
3
1
