С 1 января каждый покупатель в Казахстане получает бонус за чек: подробности

С начала 2026 года казахстанцы получили приятную новость: проект «Salyq кэшбэк», который позволяет зарабатывать на обычных покупках, официально продлен. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Lada.kz.
«Salyq кэшбэк» — это государственная программа, созданная для стимулирования прозрачных расчетов в сфере микро- и малого бизнеса. Она позволяет потребителям получать вознаграждение за фискальные чеки, выданные при оплате товаров и услуг.
Принцип прост:
Совершаете покупку у малого или микро-предприятия.
Получаете фискальный чек.
Отсканируете штрих-код чека через мобильное приложение Amian.
Получаете 2% от суммы покупки на счет в приложении.
Таким образом, даже обычная оплата товаров и услуг может приносить реальные деньги.
Проект показал отличные результаты:
Количество отсканированных чеков выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Общая сумма покупок по проекту увеличилась на 32%.
В 48 районах 12 областей страны, включая Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Мангистаускую, Жамбылскую, Туркестанскую, Алматинскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, а также области Жетысу и Улытау, программа активно использовалась.
Общие показатели за 2025 год:
573 937 чеков было отсканировано.
На общую сумму 7,6 млрд тенге.
Начисленный кэшбэк составил 152 млн тенге.
Это говорит о том, что казахстанцы активно вовлекаются в проект, а малый бизнес получает стимул работать официально.
Чтобы воспользоваться «Salyq кэшбэк», достаточно выполнить несколько простых шагов:
Оплатите товары или услуги у микропредприятия или малого бизнеса (наличными или картой).
Получите фискальный чек на кассе.
Отсканируйте штрих-код чека через мобильное приложение Amian.
Получите 2% от суммы покупки на свой счет в приложении.
Таким образом, каждый чек превращается в мини-бонус, а поддержка малого бизнеса становится выгодной для всех.
Программа «Salyq кэшбэк» не только мотивирует граждан экономить и получать вознаграждение за покупки, но и:
Способствует развитию микро- и малого бизнеса.
Помогает государству соблюдать налоговую прозрачность.
Превращает обычные покупки в дополнительный доход для граждан.
С 2026 года проект продолжает работу, и казахстанцы могут и дальше зарабатывать, просто делая привычные покупки.
