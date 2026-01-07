18+
07.01.2026, 07:14

С 1 января каждый покупатель в Казахстане получает бонус за чек: подробности

Новости Казахстана 0 14 508

С начала 2026 года казахстанцы получили приятную новость: проект «Salyq кэшбэк», который позволяет зарабатывать на обычных покупках, официально продлен. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Lada.kz. 

Фото: nalog.gov.ru
Фото: nalog.gov.ru

Что такое «Salyq кэшбэк» и как он работает

«Salyq кэшбэк» — это государственная программа, созданная для стимулирования прозрачных расчетов в сфере микро- и малого бизнеса. Она позволяет потребителям получать вознаграждение за фискальные чеки, выданные при оплате товаров и услуг.

Принцип прост:

  1. Совершаете покупку у малого или микро-предприятия.

  2. Получаете фискальный чек.

  3. Отсканируете штрих-код чека через мобильное приложение Amian.

  4. Получаете 2% от суммы покупки на счет в приложении.

Таким образом, даже обычная оплата товаров и услуг может приносить реальные деньги.

Результаты программы за 2025 год

Проект показал отличные результаты:

  • Количество отсканированных чеков выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом.

  • Общая сумма покупок по проекту увеличилась на 32%.

  • В 48 районах 12 областей страны, включая Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Мангистаускую, Жамбылскую, Туркестанскую, Алматинскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, а также области Жетысу и Улытау, программа активно использовалась.

Общие показатели за 2025 год:

  • 573 937 чеков было отсканировано.

  • На общую сумму 7,6 млрд тенге.

  • Начисленный кэшбэк составил 152 млн тенге.

Это говорит о том, что казахстанцы активно вовлекаются в проект, а малый бизнес получает стимул работать официально.

Как присоединиться и получать вознаграждение

Чтобы воспользоваться «Salyq кэшбэк», достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. Оплатите товары или услуги у микропредприятия или малого бизнеса (наличными или картой).

  2. Получите фискальный чек на кассе.

  3. Отсканируйте штрих-код чека через мобильное приложение Amian.

  4. Получите 2% от суммы покупки на свой счет в приложении.

Таким образом, каждый чек превращается в мини-бонус, а поддержка малого бизнеса становится выгодной для всех.

Почему это важно для казахстанцев

Программа «Salyq кэшбэк» не только мотивирует граждан экономить и получать вознаграждение за покупки, но и:

  • Способствует развитию микро- и малого бизнеса.

  • Помогает государству соблюдать налоговую прозрачность.

  • Превращает обычные покупки в дополнительный доход для граждан.

С 2026 года проект продолжает работу, и казахстанцы могут и дальше зарабатывать, просто делая привычные покупки.

65
19
12
