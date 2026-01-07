Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым

Утром 7 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с поздравлением ко всем православным гражданам страны по случаю Рождества Христова, сообщает Lada.kz.

Фото: РИА Новости

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Рождество Христово — это не просто светлый праздник, а время, которое наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. По его словам, христианство, как и другие мировые традиционные религии, несет в себе вечные духовно-нравственные идеалы: справедливость, милосердие, чистосердечие, ответственность, доброту и гармонию.

"Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", – говорится в поздравлении.

Президент отметил, что принципы единства, солидарности и взаимопомощи являются неотъемлемой частью государственной политики Казахстана. Они служат прочным фундаментом для всех национальных достижений и помогают обществу уверенно двигаться вперед. Токаев подчеркнул, что проявление взаимного уважения, доверия и сострадания позволит стране продолжать путь прогресса и справедливости.