Казахстанца с сыном сняли с рейса FlyArystan без объяснения причин (видео)

На рейсе FS-7061 авиакомпании FlyArystan произошла необычная ситуация: мужчину с ребенком не допустили на борт. Инцидент, ставший предметом обсуждения в соцсетях, подробно рассказал сам пострадавший пассажир Марлен Калиев, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Время прибытия и задержка рейса

По словам Калиева, он и его сын прибыли на посадку вовремя. Однако вылет рейса задерживался, что привело к скоплению пассажиров в посадочном коридоре.

“Я решил держаться на безопасном расстоянии от толпы ради ребенка”, — пояснил мужчина в своем видео на Facebook.

Решение авиакомпании

Когда Калиев и сын подошли к стойке регистрации, сотрудники авиакомпании сообщили, что их уже сняли с рейса. Причины такого решения пассажиру не объяснили.

Мужчина выразил явное возмущение действиями персонала и назвал произошедшее несправедливым.

Реакция FlyArystan

По результатам проверки сообщаем: на рейсе FS7061 Алматы – Астана от 5 января 2026 года на момент завершения посадки пассажиры отсутствовали на гейте.

Все этапы посадки, включая объявления о ее начале и окончании, были своевременно и многократно озвучены. После завершения посадки и финальной проверки было зафиксировано, что пассажиры на гейт не прибыли. В 22:13 посадка была официально закрыта.

В 22:15 пассажиры прибыли на гейт, однако в связи с завершением всех предполетных процедур допуск на борт уже был невозможен.

Все действия сотрудников выполнены в соответствии с авиационными правилами и требованиями безопасности полетов.



О том, почему авиакомпания не может ждать опоздавших пассажиров можно ознакомиться в информационном телеграм-канале FlyArystan по ссылке: https://t.me/flyarystan_inform/554

Итоги и реакция общественности

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсетей: многие поддерживают пассажира, подчеркивая, что его действия были продиктованы заботой о ребенке. Другие задаются вопросом о правилах авиакомпании и порядке посадки, который, по мнению критиков, оказался непрозрачным и жестким.