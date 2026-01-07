18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.01.2026, 12:38

Топливо в Казахстане резко пошло вверх: НПЗ переписали прайсы на бензин и дизель

Новости Казахстана 0 22 448

Нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана зафиксировали заметный рост отпускных цен на бензин и дизельное топливо. Подорожание затронуло не только моторное топливо, но и целый ряд других нефтепродуктов, следует из свежих данных Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: baza.drom.ru
Фото: baza.drom.ru

Сырая нефть прибавила в цене по стране

В декабре 2025 года средняя стоимость тонны сырой нефти по Казахстану достигла 100,8 тыс. тенге. Это на 2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, рост цен на сырье продолжается, пусть и неравномерно по регионам.

Регионы-лидеры по подорожанию нефти

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован сразу в нескольких нефтедобывающих областях:

  • Мангистауская область – рост на 11,5%, до 114,3 тыс. тенге за тонну;

  • Кызылординская область – плюс 8,7%, до 116,6 тыс. тенге;

  • Актюбинская область – увеличение на 4,5%, до 120,4 тыс. тенге за тонну.

Таким образом, именно западные и юго-западные регионы продемонстрировали наиболее заметное удорожание сырой нефти.

Исключение из общего тренда

На фоне общего роста выделяется Атырауская область. Здесь зафиксировано снижение цены на 2% – до 95,1 тыс. тенге за тонну. Это единственный регион страны, где стоимость сырья в годовом выражении пошла вниз.

Бензин подорожал почти на пятую часть

Куда более резкий рост показали цены на готовое моторное топливо. В декабре 2025 года производители отпускали бензин в среднем по 197,7 тыс. тенге за тонну, что сразу на 19,3% дороже, чем годом ранее.

Такой скачок заметно опережает рост цен на сырую нефть и отражает увеличение издержек переработки и логистики.

Дизель: рост есть, но разный

Цены на дизельное топливо также пошли вверх, однако динамика зависит от его вида:

  • Летний дизель подорожал сразу на 15,7%, достигнув 261,6 тыс. тенге за тонну;

  • Зимний дизель прибавил более умеренно – 2,8%, до 231,7 тыс. тенге.

Разница в темпах роста объясняется сезонным спросом и особенностями производства.

Битум и сжиженный газ тоже стали дороже

Изменения коснулись и других нефтепродуктов:

  • Дорожный битум подорожал на 15,4%, до 242,6 тыс. тенге за тонну;

  • Сжиженные пропан и бутан выросли в цене на 16,8%, до 72 тыс. тенге.

Рост стоимости этих позиций может отразиться как на строительной отрасли, так и на коммунальном и бытовом секторе.

Не все виды топлива растут в цене

На фоне общего удорожания есть и исключения. Некоторые виды топлива, напротив, стали дешевле:

  • Печное бытовое топливо подешевело на 12,6%, до 190,8 тыс. тенге за тонну;

  • Топочный мазут снизился в цене на 2,7%, до 103,6 тыс. тенге.

Это указывает на перераспределение спроса и разную динамику в отдельных сегментах нефтяного рынка.

Что в итоге

Конец 2025 года ознаменовался устойчивым ростом цен на бензин, дизель и ряд нефтепродуктов при сравнительно умеренном подорожании сырой нефти. Такая диспропорция может стать фактором давления на транспортные расходы, инфляцию и себестоимость товаров, особенно в начале нового года.

2
135
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь