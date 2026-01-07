Топливо в Казахстане резко пошло вверх: НПЗ переписали прайсы на бензин и дизель

Нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана зафиксировали заметный рост отпускных цен на бензин и дизельное топливо. Подорожание затронуло не только моторное топливо, но и целый ряд других нефтепродуктов, следует из свежих данных Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: baza.drom.ru

Сырая нефть прибавила в цене по стране

В декабре 2025 года средняя стоимость тонны сырой нефти по Казахстану достигла 100,8 тыс. тенге. Это на 2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, рост цен на сырье продолжается, пусть и неравномерно по регионам.

Регионы-лидеры по подорожанию нефти

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован сразу в нескольких нефтедобывающих областях:

Мангистауская область – рост на 11,5% , до 114,3 тыс. тенге за тонну;

Кызылординская область – плюс 8,7% , до 116,6 тыс. тенге ;

Актюбинская область – увеличение на 4,5%, до 120,4 тыс. тенге за тонну.

Таким образом, именно западные и юго-западные регионы продемонстрировали наиболее заметное удорожание сырой нефти.

Исключение из общего тренда

На фоне общего роста выделяется Атырауская область. Здесь зафиксировано снижение цены на 2% – до 95,1 тыс. тенге за тонну. Это единственный регион страны, где стоимость сырья в годовом выражении пошла вниз.

Бензин подорожал почти на пятую часть

Куда более резкий рост показали цены на готовое моторное топливо. В декабре 2025 года производители отпускали бензин в среднем по 197,7 тыс. тенге за тонну, что сразу на 19,3% дороже, чем годом ранее.

Такой скачок заметно опережает рост цен на сырую нефть и отражает увеличение издержек переработки и логистики.

Дизель: рост есть, но разный

Цены на дизельное топливо также пошли вверх, однако динамика зависит от его вида:

Летний дизель подорожал сразу на 15,7% , достигнув 261,6 тыс. тенге за тонну ;

Зимний дизель прибавил более умеренно – 2,8%, до 231,7 тыс. тенге.

Разница в темпах роста объясняется сезонным спросом и особенностями производства.

Битум и сжиженный газ тоже стали дороже

Изменения коснулись и других нефтепродуктов:

Дорожный битум подорожал на 15,4% , до 242,6 тыс. тенге за тонну ;

Сжиженные пропан и бутан выросли в цене на 16,8%, до 72 тыс. тенге.

Рост стоимости этих позиций может отразиться как на строительной отрасли, так и на коммунальном и бытовом секторе.

Не все виды топлива растут в цене

На фоне общего удорожания есть и исключения. Некоторые виды топлива, напротив, стали дешевле:

Печное бытовое топливо подешевело на 12,6% , до 190,8 тыс. тенге за тонну ;

Топочный мазут снизился в цене на 2,7%, до 103,6 тыс. тенге.

Это указывает на перераспределение спроса и разную динамику в отдельных сегментах нефтяного рынка.

Что в итоге

Конец 2025 года ознаменовался устойчивым ростом цен на бензин, дизель и ряд нефтепродуктов при сравнительно умеренном подорожании сырой нефти. Такая диспропорция может стать фактором давления на транспортные расходы, инфляцию и себестоимость товаров, особенно в начале нового года.