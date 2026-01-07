Солдат срочной службы скончался в Шымкенте

Стало известно о трагической смерти военнослужащего срочной службы в Шымкенте. Солдат скончался в одной из городских больниц после внезапной остановки сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Фото: Instagram @ulttyq_ulan_resmi

Обстоятельства смерти и медицинская история

По данным Нацгвардии, молодой человек был призван на службу из Департамента по делам обороны Жамбылской области. В течение прохождения срочной службы он неоднократно обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением врачей и проходил обследования в медицинских учреждениях города.

6 января 2026 года у солдата произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на экстренные реанимационные меры, спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Предварительный диагноз, озвученный медиками, — острый лейкоз.

Реакция ведомства и расследование

Согласно пресс-релизу Национальной гвардии, по факту смерти возбуждено уголовное дело военно-следственным управлением. Данное расследование проводится под строгим контролем заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Нацгвардией МВД Республики Казахстан.

- Для проверки всех возможных причин смерти солдата и доводов его родственников проводится необходимый комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы. Ход расследования дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального Кодекса иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, - сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры РК.

Соболезнования и поддержка семьи

Командование и личный состав Национальной гвардии выразили глубокие соболезнования родным и близким солдата. В ведомстве подчеркнули, что трагедия стала невосполнимой утратой, а ситуация находится на личном контроле руководства.

Контекст и значимость

Случаи внезапной смерти военнослужащих во время срочной службы крайне редки, однако каждый такой инцидент вызывает широкий общественный резонанс. Особое внимание в расследовании будет уделено медицинскому сопровождению и условиям службы, что позволит оценить, были ли предприняты все необходимые меры для сохранения здоровья военнослужащего.