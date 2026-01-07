18+
07.01.2026, 15:25

Казахстан меняет правила сдачи жилья в 2026 году: что важно знать

Новости Казахстана 0 30 867

С 1 января 2026 года в Казахстане стартовал новый налоговый режим для самозанятых, который напрямую затрагивает тех, кто сдаёт жильё в аренду. Этот режим упрощает налогообложение и делает работу с доходом более прозрачной, но при этом вводит ряд новых правил, которые важно знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Новый налоговый режим для самозанятых

Режим для самозанятых позволяет официально получать доход без необходимости становиться индивидуальным предпринимателем. Главная цель — упростить процедуру сдачи жилья, оказания услуг и других видов деятельности, а также отслеживать доходы через электронные чеки.

Особенности режима:

  • Начало действия: с 1 января 2026 года.

  • Налоговая ставка: 0% по подоходному налогу, но обязательны 4% социальных взносов.

  • Лимит дохода: до 300 МРП в месяц (примерно 1,3 млн тенге).

  • Запрет на сотрудников: самозанятый работает только лично, без наёмных работников.

  • Обязательная деятельность: только по разрешённым видам, включая сдачу недвижимости, услуги курьеров, таксистов, мастеров красоты, фотографов, репетиторов, переводчиков, ветеринаров и других специалистов.

Пример: сдаёте квартиру за 1 млн тенге в месяц — соцвзнос составит 4%, то есть 40 000 тенге.

Кто может работать по режиму самозанятого

Режим самозанятых подходит для широкого круга лиц:

  • Арендодатели квартир — сдача жилья без оформления ИП.

  • Таксисты и курьеры — работа через приложения или самостоятельно.

  • Мастера красоты и бытовые специалисты — парикмахеры, косметологи, ремонтники.

  • Образование и творчество — репетиторы, фотографы, переводчики.

  • Профессии с лицензией или сертификатом — ветеринары, няни, тренеры.

Фактически, это режим для тех, кто оказывает услуги или сдаёт своё имущество, не желая вступать в полноценное предпринимательство.

Как зарегистрироваться как самозанятый

Для подключения к режиму самозанятого нужно:

  1. Скачать мобильное приложение E-Salyq Business.

  2. Авторизоваться через eGov Mobile с использованием ИИН.

  3. Выбрать режим «Продолжить как СМЗ» (самозанятый).

  4. Указать вид деятельности, например: «Аренда и управление собственной недвижимостью».

  5. Пробивать чеки за каждую услугу или сдачу жилья через приложение.

Новый этап: спецсчёт для самозанятых

С 11 января 2026 года вступает в силу требование открытия отдельного банковского счёта для работы по спецналоговому режиму. Цель — разделение личных и рабочих доходов, чтобы банк и налоговая видели реальный оборот.

Как открыть спецсчёт:

  • Ждите 11 января — банки начнут принимать заявки.

  • Понадобятся:

    • удостоверение личности;

    • заявление о том, что счёт открывается для работы по режиму самозанятого.

Как это работает:

  • Все доходы от сдачи жилья поступают на спецсчёт.

  • Для личных расходов деньги переводятся на обычный счёт.

  • Приложение автоматически отслеживает лимит в 300 МРП: при превышении выдача чеков блокируется до следующего месяца.

Если дохода нет, платить ничего не нужно, а статус самозанятого приостанавливается автоматически.

Зачем нужен отдельный счёт

  • Прозрачность дохода — налоговая и банк видят реальный оборот.

  • Автоматический контроль лимита — меньше риска превышения 300 МРП.

  • Защита от блокировок — нет лишних вопросов от банка или налоговой.

Вывод

Для тех, кто сдаёт жильё или оказывает услуги, 2026 год принес новый уровень контроля и упрощения. Главное — вовремя зарегистрироваться в приложении, открывать спецсчёт и пробивать чеки. Это позволит легально получать доход, платить минимальные взносы и не столкнуться с проблемами в налоговой или банке.

34
58
11
