Казахстан меняет правила сдачи жилья в 2026 году: что важно знать

С 1 января 2026 года в Казахстане стартовал новый налоговый режим для самозанятых, который напрямую затрагивает тех, кто сдаёт жильё в аренду. Этот режим упрощает налогообложение и делает работу с доходом более прозрачной, но при этом вводит ряд новых правил, которые важно знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Режим для самозанятых позволяет официально получать доход без необходимости становиться индивидуальным предпринимателем. Главная цель — упростить процедуру сдачи жилья, оказания услуг и других видов деятельности, а также отслеживать доходы через электронные чеки.
Особенности режима:
Начало действия: с 1 января 2026 года.
Налоговая ставка: 0% по подоходному налогу, но обязательны 4% социальных взносов.
Лимит дохода: до 300 МРП в месяц (примерно 1,3 млн тенге).
Запрет на сотрудников: самозанятый работает только лично, без наёмных работников.
Обязательная деятельность: только по разрешённым видам, включая сдачу недвижимости, услуги курьеров, таксистов, мастеров красоты, фотографов, репетиторов, переводчиков, ветеринаров и других специалистов.
Пример: сдаёте квартиру за 1 млн тенге в месяц — соцвзнос составит 4%, то есть 40 000 тенге.
Режим самозанятых подходит для широкого круга лиц:
Арендодатели квартир — сдача жилья без оформления ИП.
Таксисты и курьеры — работа через приложения или самостоятельно.
Мастера красоты и бытовые специалисты — парикмахеры, косметологи, ремонтники.
Образование и творчество — репетиторы, фотографы, переводчики.
Профессии с лицензией или сертификатом — ветеринары, няни, тренеры.
Фактически, это режим для тех, кто оказывает услуги или сдаёт своё имущество, не желая вступать в полноценное предпринимательство.
Для подключения к режиму самозанятого нужно:
Скачать мобильное приложение E-Salyq Business.
Авторизоваться через eGov Mobile с использованием ИИН.
Выбрать режим «Продолжить как СМЗ» (самозанятый).
Указать вид деятельности, например: «Аренда и управление собственной недвижимостью».
Пробивать чеки за каждую услугу или сдачу жилья через приложение.
С 11 января 2026 года вступает в силу требование открытия отдельного банковского счёта для работы по спецналоговому режиму. Цель — разделение личных и рабочих доходов, чтобы банк и налоговая видели реальный оборот.
Как открыть спецсчёт:
Ждите 11 января — банки начнут принимать заявки.
Понадобятся:
удостоверение личности;
заявление о том, что счёт открывается для работы по режиму самозанятого.
Как это работает:
Все доходы от сдачи жилья поступают на спецсчёт.
Для личных расходов деньги переводятся на обычный счёт.
Приложение автоматически отслеживает лимит в 300 МРП: при превышении выдача чеков блокируется до следующего месяца.
Если дохода нет, платить ничего не нужно, а статус самозанятого приостанавливается автоматически.
Прозрачность дохода — налоговая и банк видят реальный оборот.
Автоматический контроль лимита — меньше риска превышения 300 МРП.
Защита от блокировок — нет лишних вопросов от банка или налоговой.
Для тех, кто сдаёт жильё или оказывает услуги, 2026 год принес новый уровень контроля и упрощения. Главное — вовремя зарегистрироваться в приложении, открывать спецсчёт и пробивать чеки. Это позволит легально получать доход, платить минимальные взносы и не столкнуться с проблемами в налоговой или банке.
