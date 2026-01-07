18+
07.01.2026, 16:14

Бухгалтеры в Казахстане работают вслепую и просят открыть «Чистый лист»

Новости Казахстана 0 16 428

С началом 2026 года в Казахстане стартовала программа «Народный бухгалтер», призванная облегчить взаимодействие налогоплательщиков с государством. Однако на практике реализация инициативы сталкивается с серьезными препятствиями — бухгалтеры и налоговые консультанты вынуждены работать практически «вслепую», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Фото: freepik

Закрытые документы мешают качественной работе

Налоговые консультанты обратились к министерству финансов с просьбой открыть доступ к подзаконным актам по программе «Чистый лист». С заявлением выступила эксперт Айжан Балакешова.

По ее словам, часть документов имеет статус ДСП («для служебного пользования») и официально не подлежит опубликованию. Это касается, в частности, постановления по «Чистому листу», в котором содержатся ключевые параметры работы: критерии отбора компаний для проверок, основания и сроки их проведения.

«В таких условиях невозможно оказывать качественные консультации бизнесу, – пояснила Балакешова. – Бухгалтеры проводят свою работу вслепую, что неправильно и опасно».

Противоречие между инициативой и закрытостью информации

Эксперт подчеркнула, что акция «Народный бухгалтер» предполагает разъяснительную работу для предпринимателей. Однако, когда часть документов недоступна, цель программы становится формальной.

«С одной стороны, предлагается давать разъяснения и сопровождать налогоплательщиков, с другой — важные документы закрыты. Возникает логический конфликт», – отметила Балакешова.

Опыт пандемии показывает преимущества открытости

Балакешова напомнила, что во время пандемии все постановления по поддержке малого и среднего бизнеса находились в открытом доступе. Это позволяло предпринимателям четко понимать, на какие меры поддержки и льготы они могут рассчитывать, и строить свою деятельность без опасений.

«Прозрачность документов способствует безопасной работе и позволяет бухгалтеру грамотно консультировать компанию», – подчеркнула эксперт.

Прозрачность снижает риски для бизнеса

Отсутствие открытого доступа к постановлению «Чистый лист» создает серьезные риски. В случае неправильной консультации компания может следовать рекомендациям бухгалтера, а по итогам проверки столкнуться с доначислениями, штрафами и даже уголовной ответственностью.

«Поэтому мы просим снять статус ДСП с постановления и опубликовать его для всеобщего ознакомления. Это позволит компаниям понимать меры поддержки и выстраивать контроль», – резюмировала Балакешова.

Вывод: чтобы акция «Народный бухгалтер» действительно работала на бизнес, необходима полная прозрачность подзаконных актов. Закрытые документы не только мешают бухгалтерам оказывать качественные консультации, но и ставят предпринимателей под ненужный риск.

