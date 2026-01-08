18+
08.01.2026, 08:54

Казахстанцы платят налог, который никто не вводил

Новости Казахстана 0 1 717

Рост доходов традиционно воспринимается как хорошая новость: больше денег — значит, выше уровень жизни. Но в реальности многие казахстанцы все чаще замечают парадокс: зарплата увеличилась, а покупать на нее стало сложнее. Экономисты называют это явление «инфляционным налогом» — скрытым механизмом, который медленно, но уверенно обесценивает доходы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: aikyn.kz © коллаж: Елдар Қаба
Цифры на бумаге и жизнь в реальности

По итогам третьего квартала 2025 года номинальные среднедушевые доходы казахстанцев выросли на 10,6% и достигли 235 422 тенге в месяц. В эту сумму входят все денежные поступления — зарплаты, пособия, стипендии и другие выплаты.

Средняя заработная плата по стране также показала рост на 10,6% и составила 412 582 тенге. На первый взгляд, картина выглядит позитивно: доходы увеличиваются, экономика вроде бы движется вперед.

Однако есть ключевая деталь, которая меняет всю картину.

Инфляция оказалась быстрее доходов

По итогам 2025 года инфляция составила 12,3%, то есть цены росли быстрее, чем зарплаты и доходы. Это означает, что формально денег стало больше, но их реальная покупательская способность снизилась.

Проще говоря, на ту же сумму сегодня можно купить меньше продуктов, услуг и товаров, чем год назад. Именно здесь и возникает эффект, который экономисты называют «инфляционным налогом».

Что такое «инфляционный налог» простыми словами

Экономист Руслан Султанов объясняет это явление на бытовом примере:

«Зарплату подняли, цифра в расчетном листе выросла, а в магазине ощущение такое, будто ничего не изменилось. Деньги вроде есть, но они словно худеют по дороге от банковского счета до кассы».

Никаких уведомлений, новых законов или решений парламента нет. Никто официально не удерживает деньги, но каждый месяц на привычные покупки уходит все больше средств. Это и есть инфляционный налог — скрытая плата за рост цен.

Почему это называют налогом, если его никто не вводил

В классическом понимании налог — это обязательный платеж, установленный законом. Его либо сразу удерживают из зарплаты, либо человек платит сам.

Инфляционный налог работает иначе:

  • его никто не объявляет;

  • его не нужно платить напрямую;

  • он действует автоматически, когда цены растут быстрее доходов.

По сути, это снижение ценности денег, которые человек уже заработал или отложил. Особенно сильно он бьет по тем, кто хранит средства в наличных или на счетах без защиты от инфляции.

Ошибка, которую совершают почти все

Как отмечает эксперт, многие считают инфляцию чем-то абстрактным — цифрами в отчетах и новостях. Налоги же, наоборот, воспринимаются как конкретные удержания из зарплаты.

На деле инфляция может быть даже жестче:

  • домохозяйства беднеют медленно и незаметно;

  • компании перекладывают рост издержек в цены;

  • государство получает дополнительный доход без громких политических решений.

Все происходит тихо, без скандалов, но последствия накапливаются.

К чему это приводит в долгосрочной перспективе

По словам Руслана Султанова, постоянный инфляционный прессинг меняет поведение людей и всей экономики:

  • снижается доверие к национальной валюте;

  • граждане стараются быстрее тратить деньги;

  • растет интерес к товарам, недвижимости и иностранной валюте;

  • экономика начинает развиваться рывками, а не устойчиво.

В итоге даже при росте зарплат ощущение финансовой стабильности не появляется.

Итог: доходы растут, но жить легче не становится

Высокая инфляция приводит к тому, что рост номинальных доходов не превращается в реальное улучшение жизни. Казахстанцы вынуждены тратить больше на базовые товары и услуги, а возможности для накоплений и планирования сокращаются.

Именно поэтому экономисты и называют эту ситуацию инфляционным налогом — невидимым, но ощутимым платежом, который граждане вносят каждый день, просто расплачиваясь в магазине.

