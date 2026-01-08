18+
08.01.2026, 09:29

Процентный потолок уже действует: сколько казахстанцы будут платить по кредитам с 5 января

Новости Казахстана 0 849

С 5 января 2026 года в Казахстане вступило в силу совместное постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка. Документ устанавливает максимальные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по различным видам займов и микрокредитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Решение направлено на защиту заемщиков от чрезмерно высоких процентов и упрощает контроль за финансовыми организациями.

Банковские займы: ограничения по процентам

Для банков второго уровня и организаций, которые осуществляют отдельные банковские операции, введены следующие максимальные ставки:

  • Беззалоговые займы – до 46% годовых.

  • Займы с обеспечением залогом – до 35% годовых.

  • Ипотечные жилищные займы – до 25% годовых.

Это значит, что банки больше не смогут устанавливать ставки выше этих пределов при заключении новых договоров или пересмотре условий старых займов.

Микрокредиты: особые условия

Организации, предоставляющие микрокредиты, также подпадают под новые ограничения:

  • Стандартные микрокредиты – до 46% годовых.

  • Краткосрочные микрокредиты (срок до 45 календарных дней, сумма до 45 МРП) – не более 0,3% в день, что в годовом выражении составляет максимум 179%.

При этом микрокредиты должны строго соответствовать условиям договора и графику погашения. Любые изменения ставок или комиссий не могут превышать установленные лимиты.

Применение на практике

На дату заключения договора, изменения процентной ставки или введения новых комиссий, годовая эффективная ставка не может превышать предельный размер, установленный постановлением.

Таким образом, новые правила создают чёткий ориентир для финансовых организаций и усиливают защиту прав заемщиков, ограничивая возможность скрытого завышения ставок.

