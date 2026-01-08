ОПЕК+ играет по новым правилам: график компенсации сверхдобычи нефти для Казахстана

Секретариат ОПЕК опубликовал обновленный график компенсации сверхдобычи нефти для восьми стран ОПЕК+, в том числе для Казахстана. Согласно документу, максимально разрешенный уровень добычи в январе 2026 года снизится на 148 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем 2025 года. Суммарное снижение к февралю составит 441 тысячу баррелей, а в марте добыча сохранится практически на этом уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Страны с добровольными ограничениями

График касается стран, которые приняли на себя дополнительные ограничения добычи сверх общих квот. В их число входят Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман.

В апреле 2025 года эти государства начали сокращение сверх квот на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре — на 1,65 миллиона баррелей. В четвертом квартале 2025 года страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей без учета компенсаций.

Пауза в наращивании добычи и роль Казахстана

На первый квартал 2026 года было принято решение приостановить рост добычи: общий разрешенный уровень для всех стран составит 33,292 миллиона баррелей в сутки.

При этом четыре страны — Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман — должны компенсировать ранее превышенную добычу с ноября 2025 года до июля 2026-го. В декабре 2025 года Казахстан должен был компенсировать 131 тысячу баррелей в сутки.

План компенсации на первое полугодие 2026 года

Согласно графику, Казахстану предстоит компенсировать сверхдобычу следующим образом: в январе — 279 тысяч баррелей, в феврале и марте — по 569 тысяч, в апреле — 650 тысяч, а в мае и июне — по 669 тысяч баррелей в сутки.

Общий уровень добычи для стран ОПЕК+

В декабре 2025 года максимально разрешенный уровень добычи восьми стран составлял 33,025 миллиона баррелей, что на 32 тысячи больше, чем в ноябре. В январе 2026-го он снизится до 32,877 миллиона, поскольку четыре страны будут «недопроизводить» 415 тысяч баррелей в сутки.

В феврале уровень добычи уменьшится на 293 тысячи баррелей — до 32,584 миллиона, а недопроизводство Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана составит 708 тысяч баррелей. В марте добыча останется почти на прежнем уровне — 32,582 миллиона баррелей, при этом объем компенсируемого перепроизводства изменится всего на 2 тысячи баррелей и составит 710 тысяч.

Итоги и последствия

Таким образом, Казахстан и партнеры по ОПЕК+ продолжают политику контроля и компенсации сверхдобычи. В течение первого полугодия 2026 года страны будут строго соблюдать график, чтобы сбалансировать мировой нефтяной рынок и компенсировать ранее превышенные объемы.