18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.91
594.36
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.01.2026, 07:04

Неосторожный текст стоил состояния: казахстанку наказали за сообщения в мессенджере

Новости Казахстана 0 811

В Восточно-Казахстанской области районный суд рассмотрел дело о клевете, совершенной в одном из популярных мессенджеров. Перед судом предстала жительница Тарбагатайского района — пенсионерка, которая стала фигуранткой административного производства из-за сообщений, опубликованных в WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Что именно стало поводом для суда

Как установил суд, 17 октября 2025 года женщина разместила в WhatsApp-группе сообщения, содержащие заведомо ложные сведения, которые, по оценке суда, порочили честь, достоинство и деловую репутацию главного врача района. Распространение информации происходило в закрытом чате, однако это не стало смягчающим обстоятельством.

Позиция обвиняемой

Сама пенсионерка вину не признала и настаивала на своей правоте. Тем не менее суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для привлечения ее к ответственности.

Какие доказательства изучил суд

В ходе рассмотрения дела были исследованы:

  • копии сообщений из WhatsApp, представленные в материалах дела;

  • заключение эксперта, подтвердившего, что содержание переписки носит клеветнический характер и затрагивает честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего.

Именно экспертная оценка сыграла ключевую роль в формировании позиции суда.

Какое наказание предусмотрено законом

Санкция статьи, по которой рассматривалось дело, предусматривает для физических лиц:

  • штраф в размере 180 МРП, что в 2026 году составляет 778 500 тенге,
    либо

  • административный арест сроком до 20 суток.

Почему штраф снизили

При вынесении решения суд учел социальный статус обвиняемой. Поскольку женщина является пенсионеркой, размер штрафа был снижен на 30 процентов.

Итоговое решение суда

В результате суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 495 432 тенге. Это почти полмиллиона тенге — сумма, сопоставимая с несколькими среднемесячными пенсиями.

Что будет дальше

На данный момент постановление суда не вступило в законную силу. У сторон остается право обжаловать решение в установленном законом порядке.

Почему это дело показательное

Этот случай наглядно демонстрирует, что:

  • переписка в мессенджерах может рассматриваться как доказательство в суде;

  • сообщения в закрытых чатах не защищают от ответственности;

  • даже репост или комментарий в WhatsApp может повлечь серьезные финансовые последствия.

Фактически одно сообщение в чате стало для пенсионерки самым дорогим в ее жизни.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь