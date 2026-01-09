Неосторожный текст стоил состояния: казахстанку наказали за сообщения в мессенджере

В Восточно-Казахстанской области районный суд рассмотрел дело о клевете, совершенной в одном из популярных мессенджеров. Перед судом предстала жительница Тарбагатайского района — пенсионерка, которая стала фигуранткой административного производства из-за сообщений, опубликованных в WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Что именно стало поводом для суда

Как установил суд, 17 октября 2025 года женщина разместила в WhatsApp-группе сообщения, содержащие заведомо ложные сведения, которые, по оценке суда, порочили честь, достоинство и деловую репутацию главного врача района. Распространение информации происходило в закрытом чате, однако это не стало смягчающим обстоятельством.

Позиция обвиняемой

Сама пенсионерка вину не признала и настаивала на своей правоте. Тем не менее суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для привлечения ее к ответственности.

Какие доказательства изучил суд

В ходе рассмотрения дела были исследованы:

копии сообщений из WhatsApp , представленные в материалах дела;

заключение эксперта, подтвердившего, что содержание переписки носит клеветнический характер и затрагивает честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего.

Именно экспертная оценка сыграла ключевую роль в формировании позиции суда.

Какое наказание предусмотрено законом

Санкция статьи, по которой рассматривалось дело, предусматривает для физических лиц:

штраф в размере 180 МРП , что в 2026 году составляет 778 500 тенге ,

либо

административный арест сроком до 20 суток.

Почему штраф снизили

При вынесении решения суд учел социальный статус обвиняемой. Поскольку женщина является пенсионеркой, размер штрафа был снижен на 30 процентов.

Итоговое решение суда

В результате суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 495 432 тенге. Это почти полмиллиона тенге — сумма, сопоставимая с несколькими среднемесячными пенсиями.

Что будет дальше

На данный момент постановление суда не вступило в законную силу. У сторон остается право обжаловать решение в установленном законом порядке.

Почему это дело показательное

Этот случай наглядно демонстрирует, что:

переписка в мессенджерах может рассматриваться как доказательство в суде;

сообщения в закрытых чатах не защищают от ответственности;

даже репост или комментарий в WhatsApp может повлечь серьезные финансовые последствия.

Фактически одно сообщение в чате стало для пенсионерки самым дорогим в ее жизни.