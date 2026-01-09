Почему казахстанцам придется любить свою "подушку": сколько денег нужно на черный день

Финансовая безопасность перестала быть опцией и стала обязательным условием жизни в Казахстане. В 2026 году экономическая нестабильность и рост цен делают наличие резерва не просто полезным, а критически важным. Эксперты советуют заранее подготовиться к неожиданным ситуациям, будь то задержка зарплаты, болезнь или потеря работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Подушка безопасности: необходимость, а не прихоть

Еще несколько лет назад откладывать деньги на «черный день» казалось излишней роскошью. Сегодня же, согласно прогнозам Нацбанка, инфляция в Казахстане может достичь 9,5–12,5%. Это означает быстрое обесценивание сбережений и повышенную уязвимость перед любыми финансовыми трудностями.

Финансист Арсен Темирбаев утверждает:

"В нынешних условиях финансовая подушка – это уже не рекомендация, а элемент базовой защиты. Рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев расходов на основные нужды, чтобы пережить потерю дохода, инфляцию и экономические потрясения".

Как определить сумму резерва

Главный ориентир – не зарплата, а ежемесячные обязательные расходы. Именно их подушка должна перекрывать на несколько месяцев вперед.

Примеры:

При расходах 300–400 тыс. тенге в месяц минимальная подушка составит около 1,8 млн тенге, комфортная – до 3,6 млн.

При средней зарплате 500 тыс. тенге и расходах 312 тыс. тенге резерв должен быть в диапазоне от 936 тыс. до 1,87 млн тенге.

В Алматы и других крупных городах расходы традиционно выше. Для семьи подушка может составлять от 2,7 до 7,2 млн тенге.

Личный расчет подушки

Базовый расчет достаточно прост: суммируйте обязательные ежемесячные траты:

продукты – 70–100 тыс. тенге;

аренда жилья или ипотека – 260–350 тыс. тенге;

коммунальные услуги, связь, транспорт – около 100 тыс. тенге.

Полученную сумму умножают на 3 или 6 месяцев.

Например, при доходе 600 тыс. тенге и расходах около 400 тыс. тенге цель – накопить 1,2–2,4 млн тенге.

Важно: пенсионные накопления в ЕНПФ не включаются в подушку, так как это долгосрочный резерв с ограниченным доступом.

Где хранить подушку

Подушка безопасности – не инвестиция, а страховка. Главное – надежность и ликвидность.

Оптимальный вариант – депозиты в крупных банках с государственной гарантией. Сегодня по ликвидным депозитам ставки составляют 15–16% годовых.

Высокорисковые инструменты вроде акций или криптовалют для подушки не подходят – деньги могут оказаться недоступными в критический момент.

Дисциплина важнее размера

Финансовый аналитик Александр Золотов отмечает: подушка работает только при строгом соблюдении правил использования.

"Эти накопления предназначены исключительно для форс-мажоров – потеря дохода, проблемы со здоровьем или другие срочные ситуации. Это не деньги на отпуск, гаджеты или спонтанный ремонт".

Еще одна распространенная ошибка – копить резерв, не закрыв дорогие кредиты. Сначала стоит расплатиться с высокопроцентными долгами, а уже потом формировать подушку.

С чего начать новичкам

Эксперты советуют действовать безотлагательно. Первый шаг – фиксировать все расходы и исключить очевидно лишние траты. Затем установить реалистичную цель: накопить сумму на один месяц жизни без зарплаты.

Арсен Темирбаев добавляет:

"Когда человек впервые видит на счете сумму, которой хватает на несколько месяцев спокойной жизни, уровень тревоги снижается. Деньги начинают работать не только как защита, но и как инструмент".

Итог: трехмесячный минимум – для безопасности, шесть – для спокойствия

В 2026 году финансовая подушка – обязательное условие устойчивости. Минимум – три месяца обязательных расходов, в крупных городах – не менее шести. Создается она постепенно, через регулярные накопления и строгую дисциплину, но именно этот резерв позволяет пережить экономические потрясения без паники и долгов.

Ранее эксперты отмечали: индекс финансовой грамотности в Казахстане составляет лишь 40,5%, что ниже среднего показателя стран СНГ (55%). Многие казахстанцы берут кредиты на необязательные нужды, что повышает риск финансовых проблем как для семьи, так и для экономики в целом.