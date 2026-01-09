Почему казахстанцам придется любить свою "подушку": сколько денег нужно на черный день

Финансовая безопасность перестала быть опцией и стала обязательным условием жизни в Казахстане. В 2026 году экономическая нестабильность и рост цен делают наличие резерва не просто полезным, а критически важным. Эксперты советуют заранее подготовиться к неожиданным ситуациям, будь то задержка зарплаты, болезнь или потеря работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Еще несколько лет назад откладывать деньги на «черный день» казалось излишней роскошью. Сегодня же, согласно прогнозам Нацбанка, инфляция в Казахстане может достичь 9,5–12,5%. Это означает быстрое обесценивание сбережений и повышенную уязвимость перед любыми финансовыми трудностями.
Финансист Арсен Темирбаев утверждает:
"В нынешних условиях финансовая подушка – это уже не рекомендация, а элемент базовой защиты. Рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев расходов на основные нужды, чтобы пережить потерю дохода, инфляцию и экономические потрясения".
Главный ориентир – не зарплата, а ежемесячные обязательные расходы. Именно их подушка должна перекрывать на несколько месяцев вперед.
Примеры:
При расходах 300–400 тыс. тенге в месяц минимальная подушка составит около 1,8 млн тенге, комфортная – до 3,6 млн.
При средней зарплате 500 тыс. тенге и расходах 312 тыс. тенге резерв должен быть в диапазоне от 936 тыс. до 1,87 млн тенге.
В Алматы и других крупных городах расходы традиционно выше. Для семьи подушка может составлять от 2,7 до 7,2 млн тенге.
Базовый расчет достаточно прост: суммируйте обязательные ежемесячные траты:
продукты – 70–100 тыс. тенге;
аренда жилья или ипотека – 260–350 тыс. тенге;
коммунальные услуги, связь, транспорт – около 100 тыс. тенге.
Полученную сумму умножают на 3 или 6 месяцев.
Например, при доходе 600 тыс. тенге и расходах около 400 тыс. тенге цель – накопить 1,2–2,4 млн тенге.
Важно: пенсионные накопления в ЕНПФ не включаются в подушку, так как это долгосрочный резерв с ограниченным доступом.
Подушка безопасности – не инвестиция, а страховка. Главное – надежность и ликвидность.
Оптимальный вариант – депозиты в крупных банках с государственной гарантией. Сегодня по ликвидным депозитам ставки составляют 15–16% годовых.
Высокорисковые инструменты вроде акций или криптовалют для подушки не подходят – деньги могут оказаться недоступными в критический момент.
Финансовый аналитик Александр Золотов отмечает: подушка работает только при строгом соблюдении правил использования.
"Эти накопления предназначены исключительно для форс-мажоров – потеря дохода, проблемы со здоровьем или другие срочные ситуации. Это не деньги на отпуск, гаджеты или спонтанный ремонт".
Еще одна распространенная ошибка – копить резерв, не закрыв дорогие кредиты. Сначала стоит расплатиться с высокопроцентными долгами, а уже потом формировать подушку.
Эксперты советуют действовать безотлагательно. Первый шаг – фиксировать все расходы и исключить очевидно лишние траты. Затем установить реалистичную цель: накопить сумму на один месяц жизни без зарплаты.
Арсен Темирбаев добавляет:
"Когда человек впервые видит на счете сумму, которой хватает на несколько месяцев спокойной жизни, уровень тревоги снижается. Деньги начинают работать не только как защита, но и как инструмент".
В 2026 году финансовая подушка – обязательное условие устойчивости. Минимум – три месяца обязательных расходов, в крупных городах – не менее шести. Создается она постепенно, через регулярные накопления и строгую дисциплину, но именно этот резерв позволяет пережить экономические потрясения без паники и долгов.
Ранее эксперты отмечали: индекс финансовой грамотности в Казахстане составляет лишь 40,5%, что ниже среднего показателя стран СНГ (55%). Многие казахстанцы берут кредиты на необязательные нужды, что повышает риск финансовых проблем как для семьи, так и для экономики в целом.
Комментарии0 комментарий(ев)