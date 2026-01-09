18+
09.01.2026, 12:26

С 18 января на границе ЕАЭС меняют правила задержания наличных денег

Новости Казахстана 0 1 020

С 18 января 2026 года в Казахстане вступят в силу обновлённые правила задержания наличных денежных средств при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Новые изменения утверждены приказом министра финансов от 30 декабря 2025 года и касаются мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно документу, органы госдоходов будут действовать на основании информации правоохранительных и финансовых служб, передает Lada.kz  со ссылкой на zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что именно изменилось

Приказом внесены корректировки в действующие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, которые применяются при получении информации от правоохранительных и уполномоченных органов.

В частности, был изменен и расширен заголовок документа, что отражает более широкий и детализированный подход государства к финансовому мониторингу при пересечении таможенной границы.

Теперь Правила официально именуются как:

Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами или уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Роль органов государственных доходов

В документе отдельно подчеркивается, что органы государственных доходов действуют не самостоятельно, а во взаимодействии:

  • с правоохранительными органами;

  • с уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Такое взаимодействие направлено на противодействие:

  • легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

  • финансированию терроризма;

  • финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Одним из ключевых инструментов в этой работе становится задержание или приостановление перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.

Основание для задержания наличности

Отдельно уточняется, что меры по задержанию применяются исключительно на основании информации, поступившей:

  • от правоохранительных органов;

  • от уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Речь идет о случаях, когда имеются данные о возможной причастности перемещаемых средств к противоправной финансовой деятельности, включая финансирование террористических и экстремистских структур.

На какие международные договоры опираются новые правила

В обновленных Правилах прямо указано, что при задержании наличных денежных средств или денежных инструментов органы государственных доходов обязаны руководствоваться международными обязательствами Казахстана.

В частности, применяется Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Данный договор был ратифицирован Законом «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза».

Когда изменения вступают в силу

Установлено, что приказ министра финансов начинает действовать с 18 января 2026 года. С этого момента обновленные правила задержания наличных денежных средств и денежных инструментов будут применяться в практической деятельности таможенных и финансовых органов.

