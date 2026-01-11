Сколько стоит просто подписать договор купли-продажи недвижимости в Казахстане в 2026 году

В 2026 году покупка или продажа недвижимости в Казахстане автоматически стала дороже — даже если цена самой квартиры не изменилась. Причина проста и формальна: с 1 января вырос месячный расчётный показатель (МРП), а вместе с ним — все нотариальные тарифы. Теперь один МРП составляет 4325 тенге , и именно от этой цифры считаются расходы на оформление договора купли-продажи, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Разбираемся подробно, сколько стоит сделка у нотариуса, от чего зависит цена и в каких случаях можно заплатить меньше.

Почему оформление подорожало в 2026 году

Нотариальные услуги в Казахстане напрямую привязаны к МРП. Его ежегодный рост автоматически увеличивает стоимость любых юридически значимых действий — от доверенностей до сделок с недвижимостью.

В 2026 году:

1 МРП = 4325 тенге

все тарифы пересчитаны по новой ставке

итоговая сумма сделки выросла по сравнению с прошлым годом

Сколько стоит договор купли-продажи у нотариуса

Окончательная цена зависит от статуса участников сделки: кто продаёт и кто покупает недвижимость.

Если продавец и покупатель — физические лица

Не являются родственниками — 12 МРП , или 51 900 тенге

Близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры) — 7 МРП, или 30 275 тенге

Если в сделке участвует юридическое лицо

Одна из сторон — компания или ИП — 17 МРП, или 73 525 тенге

Дополнительные расходы: согласие супруга

Если недвижимость была приобретена в браке, нотариус потребует согласие супруга или супруги на сделку.

Нотариальное согласие — 1,5 МРП, или 6487 тенге

Эта сумма оплачивается отдельно и не входит в стоимость самого договора купли-продажи.

Недвижимость в селе: оформление обходится дешевле

Для объектов, расположенных в сельской местности, действуют сниженные тарифы — и это правило работает даже в том случае, если договор оформляется у городского нотариуса.

Тарифы для сельской недвижимости

Близкие родственники — 1,5 МРП , или 6487 тенге

Физлица, не родственники — 2,7 МРП , или 11 678 тенге

С участием юридического лица — 3 МРП, или 12 975 тенге

Разница с городскими тарифами — в несколько раз, поэтому место расположения объекта имеет принципиальное значение.

Когда цена недвижимости тоже влияет на тариф

В 2026 году нотариальные ставки учитывают не только статус сторон, но и стоимость самого объекта. Правда, это касается лишь сделок с очень низкой ценой, которые на практике встречаются редко.

Если стоимость квартиры, дома или другой недвижимости не превышает 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге), действуют специальные тарифы:

Для близких родственников — 3 МРП , или 12 975 тенге

Для остальных покупателей и продавцов — 8 МРП, или 34 600 тенге

Ипотека: отдельные, сниженные ставки

Для сделок, связанных с ипотечным кредитованием, предусмотрены отдельные тарифы, которые заметно ниже стандартных.

Сколько стоит оформление ипотечных договоров

Договор купли-продажи в ипотеку — 4 МРП (17 300 тенге)

Договор ипотечного жилищного займа — 4 МРП (17 300 тенге)

Договор залога недвижимости — 4 МРП (17 300 тенге)

Договор поручительства или гарантии — 1,5 МРП (6487 тенге)

Подписать договор — ещё не значит стать собственником

Даже после подписания и нотариального удостоверения договора покупатель ещё не считается владельцем недвижимости. Право собственности возникает только после государственной регистрации.

Что важно знать о регистрации

Документы на регистрацию передаёт сам нотариус

Покупатель оплачивает госпошлину

Для квартиры или частного дома госпошлина составляет 1304 тенге

Размер пошлины может отличаться в зависимости от типа объекта

Сроки регистрации: стандарт и ускоренный вариант

Государственная регистрация может проходить в двух режимах:

Стандартный срок — до 3 рабочих дней

Ускоренная регистрация — около 2 часов, стоимость услуги — 5000 тенге

После того как в личном кабинете покупателя на портале eGov появляется уведомление о регистрации прав собственности, сделка считается полностью завершённой, а право собственности — официально оформленным.

Итог: сколько закладывать на оформление сделки в 2026 году

В 2026 году при покупке или продаже недвижимости важно заранее учитывать:

рост МРП и нотариальных тарифов;

статус сторон сделки;

наличие брака;

расположение объекта (город или село);

ипотеку и дополнительные договоры;

госпошлину и возможную ускоренную регистрацию.

Даже без «скрытых» платежей итоговая сумма оформления может легко превысить 50–70 тысяч тенге, а в отдельных случаях — быть значительно ниже.