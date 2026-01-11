Сколько стоит просто подписать договор купли-продажи недвижимости в Казахстане в 2026 году

В 2026 году покупка или продажа недвижимости в Казахстане автоматически стала дороже — даже если цена самой квартиры не изменилась. Причина проста и формальна: с 1 января вырос месячный расчётный показатель (МРП), а вместе с ним — все нотариальные тарифы. Теперь один МРП составляет 4325 тенге, и именно от этой цифры считаются расходы на оформление договора купли-продажи, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Разбираемся подробно, сколько стоит сделка у нотариуса, от чего зависит цена и в каких случаях можно заплатить меньше.
Нотариальные услуги в Казахстане напрямую привязаны к МРП. Его ежегодный рост автоматически увеличивает стоимость любых юридически значимых действий — от доверенностей до сделок с недвижимостью.
В 2026 году:
1 МРП = 4325 тенге
все тарифы пересчитаны по новой ставке
итоговая сумма сделки выросла по сравнению с прошлым годом
Окончательная цена зависит от статуса участников сделки: кто продаёт и кто покупает недвижимость.
Не являются родственниками — 12 МРП, или 51 900 тенге
Близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры) — 7 МРП, или 30 275 тенге
Одна из сторон — компания или ИП — 17 МРП, или 73 525 тенге
Если недвижимость была приобретена в браке, нотариус потребует согласие супруга или супруги на сделку.
Нотариальное согласие — 1,5 МРП, или 6487 тенге
Эта сумма оплачивается отдельно и не входит в стоимость самого договора купли-продажи.
Для объектов, расположенных в сельской местности, действуют сниженные тарифы — и это правило работает даже в том случае, если договор оформляется у городского нотариуса.
Близкие родственники — 1,5 МРП, или 6487 тенге
Физлица, не родственники — 2,7 МРП, или 11 678 тенге
С участием юридического лица — 3 МРП, или 12 975 тенге
Разница с городскими тарифами — в несколько раз, поэтому место расположения объекта имеет принципиальное значение.
В 2026 году нотариальные ставки учитывают не только статус сторон, но и стоимость самого объекта. Правда, это касается лишь сделок с очень низкой ценой, которые на практике встречаются редко.
Если стоимость квартиры, дома или другой недвижимости не превышает 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге), действуют специальные тарифы:
Для близких родственников — 3 МРП, или 12 975 тенге
Для остальных покупателей и продавцов — 8 МРП, или 34 600 тенге
Для сделок, связанных с ипотечным кредитованием, предусмотрены отдельные тарифы, которые заметно ниже стандартных.
Договор купли-продажи в ипотеку — 4 МРП (17 300 тенге)
Договор ипотечного жилищного займа — 4 МРП (17 300 тенге)
Договор залога недвижимости — 4 МРП (17 300 тенге)
Договор поручительства или гарантии — 1,5 МРП (6487 тенге)
Даже после подписания и нотариального удостоверения договора покупатель ещё не считается владельцем недвижимости. Право собственности возникает только после государственной регистрации.
Документы на регистрацию передаёт сам нотариус
Покупатель оплачивает госпошлину
Для квартиры или частного дома госпошлина составляет 1304 тенге
Размер пошлины может отличаться в зависимости от типа объекта
Государственная регистрация может проходить в двух режимах:
Стандартный срок — до 3 рабочих дней
Ускоренная регистрация — около 2 часов, стоимость услуги — 5000 тенге
После того как в личном кабинете покупателя на портале eGov появляется уведомление о регистрации прав собственности, сделка считается полностью завершённой, а право собственности — официально оформленным.
В 2026 году при покупке или продаже недвижимости важно заранее учитывать:
рост МРП и нотариальных тарифов;
статус сторон сделки;
наличие брака;
расположение объекта (город или село);
ипотеку и дополнительные договоры;
госпошлину и возможную ускоренную регистрацию.
Даже без «скрытых» платежей итоговая сумма оформления может легко превысить 50–70 тысяч тенге, а в отдельных случаях — быть значительно ниже.
