Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.01.2026, 18:41

Сколько стоит просто подписать договор купли-продажи недвижимости в Казахстане в 2026 году

Новости Казахстана

В 2026 году покупка или продажа недвижимости в Казахстане автоматически стала дороже — даже если цена самой квартиры не изменилась. Причина проста и формальна: с 1 января вырос месячный расчётный показатель (МРП), а вместе с ним — все нотариальные тарифы. Теперь один МРП составляет 4325 тенге, и именно от этой цифры считаются расходы на оформление договора купли-продажи, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Разбираемся подробно, сколько стоит сделка у нотариуса, от чего зависит цена и в каких случаях можно заплатить меньше.

Почему оформление подорожало в 2026 году

Нотариальные услуги в Казахстане напрямую привязаны к МРП. Его ежегодный рост автоматически увеличивает стоимость любых юридически значимых действий — от доверенностей до сделок с недвижимостью.

В 2026 году:

  • 1 МРП = 4325 тенге

  • все тарифы пересчитаны по новой ставке

  • итоговая сумма сделки выросла по сравнению с прошлым годом

Сколько стоит договор купли-продажи у нотариуса

Окончательная цена зависит от статуса участников сделки: кто продаёт и кто покупает недвижимость.

Если продавец и покупатель — физические лица

  • Не являются родственниками12 МРП, или 51 900 тенге

  • Близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры) — 7 МРП, или 30 275 тенге

Если в сделке участвует юридическое лицо

  • Одна из сторон — компания или ИП17 МРП, или 73 525 тенге

Дополнительные расходы: согласие супруга

Если недвижимость была приобретена в браке, нотариус потребует согласие супруга или супруги на сделку.

  • Нотариальное согласие — 1,5 МРП, или 6487 тенге

Эта сумма оплачивается отдельно и не входит в стоимость самого договора купли-продажи.

Недвижимость в селе: оформление обходится дешевле

Для объектов, расположенных в сельской местности, действуют сниженные тарифы — и это правило работает даже в том случае, если договор оформляется у городского нотариуса.

Тарифы для сельской недвижимости

  • Близкие родственники1,5 МРП, или 6487 тенге

  • Физлица, не родственники2,7 МРП, или 11 678 тенге

  • С участием юридического лица3 МРП, или 12 975 тенге

Разница с городскими тарифами — в несколько раз, поэтому место расположения объекта имеет принципиальное значение.

Когда цена недвижимости тоже влияет на тариф

В 2026 году нотариальные ставки учитывают не только статус сторон, но и стоимость самого объекта. Правда, это касается лишь сделок с очень низкой ценой, которые на практике встречаются редко.

Если стоимость квартиры, дома или другой недвижимости не превышает 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге), действуют специальные тарифы:

  • Для близких родственников3 МРП, или 12 975 тенге

  • Для остальных покупателей и продавцов8 МРП, или 34 600 тенге

Ипотека: отдельные, сниженные ставки

Для сделок, связанных с ипотечным кредитованием, предусмотрены отдельные тарифы, которые заметно ниже стандартных.

Сколько стоит оформление ипотечных договоров

  • Договор купли-продажи в ипотеку4 МРП (17 300 тенге)

  • Договор ипотечного жилищного займа4 МРП (17 300 тенге)

  • Договор залога недвижимости4 МРП (17 300 тенге)

  • Договор поручительства или гарантии1,5 МРП (6487 тенге)

Подписать договор — ещё не значит стать собственником

Даже после подписания и нотариального удостоверения договора покупатель ещё не считается владельцем недвижимости. Право собственности возникает только после государственной регистрации.

Что важно знать о регистрации

  • Документы на регистрацию передаёт сам нотариус

  • Покупатель оплачивает госпошлину

  • Для квартиры или частного дома госпошлина составляет 1304 тенге

  • Размер пошлины может отличаться в зависимости от типа объекта

Сроки регистрации: стандарт и ускоренный вариант

Государственная регистрация может проходить в двух режимах:

  • Стандартный срок — до 3 рабочих дней

  • Ускоренная регистрация — около 2 часов, стоимость услуги — 5000 тенге

После того как в личном кабинете покупателя на портале eGov появляется уведомление о регистрации прав собственности, сделка считается полностью завершённой, а право собственности — официально оформленным.

Итог: сколько закладывать на оформление сделки в 2026 году

В 2026 году при покупке или продаже недвижимости важно заранее учитывать:

  • рост МРП и нотариальных тарифов;

  • статус сторон сделки;

  • наличие брака;

  • расположение объекта (город или село);

  • ипотеку и дополнительные договоры;

  • госпошлину и возможную ускоренную регистрацию.

Даже без «скрытых» платежей итоговая сумма оформления может легко превысить 50–70 тысяч тенге, а в отдельных случаях — быть значительно ниже.

0
1
0
