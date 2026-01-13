Вниманию заемщиков: банки Казахстана пересчитают ваши кредиты в 2026 году

В Казахстане грядут кардинальные изменения на рынке ипотечного кредитования: эксперты предупреждают, что в 2026 году условия покупки жилья станут более «справедливыми», но одновременно требуют тщательного планирования и финансовой дисциплины, сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz.

Фото: istockphoto.com

Новый потолок ГЭСВ: ипотека становится прозрачнее

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) — ключевой показатель, на который нужно обратить внимание каждому заемщику. Именно он показывает, сколько реально стоит ипотека, включая все комиссии, страховки и обязательные платежи.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком планируют снизить предельную ГЭСВ по ипотеке с 25% до 20%. Это значит, что с июля 2026 года банки не смогут предлагать кредиты с эффективной ставкой выше 20%.

Однако введение нового лимита перенесено с середины 2025 года — чтобы банки успели адаптироваться. При текущей базовой ставке 18% маржа банков слишком мала, чтобы выдавать кредиты под 20%, поэтому действующий уровень ГЭСВ сохраняется до июля 2026 года. Такой подход позволяет сбалансировать доступность ипотек и устойчивость банковской системы.

Риск-ориентированные ставки: индивидуальный подход

Новая методика расчета ГЭСВ будет учитывать сразу несколько факторов:

Срок кредита : чем дольше срок ипотеки, тем выше ставка. Длинные кредиты несут больше рисков для банка — экономические колебания и возможные изменения дохода заемщика повышают вероятность просрочек.

Первоначальный взнос : чем больше средств вы внесете сразу, тем ниже ставка. Например, при стоимости квартиры 20 млн тенге и взносе 20% (4 млн) ставка может быть выше, а при взносе 40% (8 млн) — уже заметно ниже.

LTV (loan-to-value): отношение суммы кредита к стоимости жилья. Высокий LTV = больше риск = выше ставка; низкий LTV = меньший риск = ставка ниже.

Таким образом, ставка будет персонализированной: чем более подготовлен заемщик, тем выгоднее условия.

Первоначальный взнос как инструмент финансовой дисциплины

В 2026 году казахстанцам важно заранее накопить хотя бы небольшой первоначальный взнос. Больше средств на старте — меньше долговая нагрузка и ниже эффективная ставка.

Некоторые банки уже планируют запуск сберегательных депозитов, специально предназначенных для накопления на первоначальный взнос. Такая практика стимулирует граждан формировать собственные сбережения, прежде чем брать кредит, что повышает финансовую грамотность населения.

Государственные программы поддержки: больше выбора

Государство продолжает активно поддерживать граждан в приобретении жилья.

Программа «7-20-25» остается базовой: фиксированная ставка, прозрачные условия и льготы для тех, кто покупает первичное жилье. В 2025-2026 годах лимиты стоимости квартир в Алматы и Астане увеличены с 25 млн до 30 млн тенге.

Новые программы «Nauryz» и «Nauryz Zhumysker» предлагают ставки 7% для социальных категорий населения и около 9% для остальных, с льготами по первоначальному взносу и максимальными суммами ипотек, привязанными к региону.

Эти программы не только снижают стоимость ипотеки, но и стимулируют развитие социального жилья и инвестиции в недвижимость через фиксированные цены по государственным контрактам.

Практический совет для заемщиков

В 2026 году ипотека требует внимательного финансового планирования. Основные рекомендации:

Оценивать свои возможности заранее и рассчитывать платежи. Стараться накопить более высокий первоначальный взнос. Сравнивать программы разных банков и учитывать новые риск-ориентированные ставки. Рассматривать государственные льготы и программы поддержки, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Следуя этим правилам, казахстанцы смогут взять ипотеку на выгодных условиях и избежать неожиданного роста долговой нагрузки.