ЧП произошло с самолетом FlyArystan в Атырау: самолет «соскользнул» с полосы

В аэропорту Атырау 14 января произошел инцидент, который авиакомпания FlyArystan официально классифицировала как «авиационное событие». Согласно сообщению компании, после успешной посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы – Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы самолет на малой скорости выкатился за пределы рулежной дорожки, направляясь к стоянке, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба FlyArystan

На борту воздушного судна находились 166 пассажиров. Все они были благополучно эвакуированы с самолета, пострадавших нет. Также никто из членов экипажа не получил травм.

Что говорит авиакомпания

FlyArystan подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один. Компания совместно с аэропортовыми службами и авиационными регуляторами инициировала проведение тщательного расследования для установления всех обстоятельств происшествия.

Представители авиаперевозчика отметили, что такие инциденты, хотя и редки, требуют внимательного изучения, чтобы исключить повторение в будущем и поддерживать высокий уровень безопасности полетов.

Контекст и авиационная практика

В авиации выезд самолета за пределы рулежной дорожки не всегда приводит к авариям, особенно если движение происходит на малой скорости. Однако подобные случаи тщательно фиксируются и изучаются для предотвращения возможных рисков.

Эксперты отмечают, что взаимодействие авиакомпаний с аэропортовыми службами и авиационными регуляторами является стандартной процедурой после любого непредвиденного события на земле. Цель таких действий — убедиться, что безопасность пассажиров и экипажа не была скомпрометирована.