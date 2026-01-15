18+
15.01.2026, 10:57

Казахстанец выиграл суд против акимата: сумма выплаты превышает 100 млн тенге

Новости Казахстана

Казахстанец одержал победу в суде против акимата Тараза: специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Жамбылской области обязал местные власти выплатить ему более 100 млн тенге за земельный участок, который планировалось изъять для строительства городского парка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Информация о решении суда была опубликована 15 января 2026 года на официальном Telegram-канале СМЭС.

История спора: участок и бутик на пути к парку

Конфликт возник ещё в 2010 году, когда правительство Казахстана утвердило генеральный план Тараза. В рамках проекта детальной планировки центральной части города акимат постановил изъять земельный участок площадью 0,0862 гектара, принадлежащий крестьянскому хозяйству (КХ), для строительства парка.

На момент изъятия участок приносил доход: КХ сдавал в аренду расположенный там бутик, что добавляло коммерческую ценность земле. Независимая оценка рыночной стоимости участка показала более 46 млн тенге, однако крестьяне посчитали предложенную компенсацию недостаточной.

Судебная битва: справедливая цена или формальность

Акимат обратился в суд с иском об отчуждении участка в пользу государства, предлагая выплатить компенсацию в размере исходной оценки — 46 млн тенге. Представитель крестьянского хозяйства заявил, что не возражает против изъятия, но настаивает на справедливой компенсации, отражающей реальную рыночную стоимость.

Суд назначил судебно-товароведческую экспертизу, чтобы пересчитать стоимость участка с учётом всех факторов: аренды бутика, коммерческого потенциала и актуальных рыночных условий.

Решение суда: компенсация выросла вдвое

Экспертиза установила, что реальная стоимость спорного участка составляет 100,6 млн тенге. На основании этих данных СМЭС удовлетворил иск акимата, обязав выплатить казахстанцу компенсацию более чем вдвое превышающую первоначальную сумму.

Решение суда вступило в законную силу, что делает выплату окончательной и обязательной для акимата Тараза.

Итог: урок для местных властей

Данный случай стал важным прецедентом: даже при реализации государственных проектов акиматы должны учитывать реальную коммерческую ценность земли. Попытки занижать компенсацию могут обернуться для бюджета многомиллионными выплатами.

