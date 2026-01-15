18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.01.2026, 12:52

Интерпол объявил в международный розыск атырауского «хакера»

Новости Казахстана

Мужчина, который в социальных сетях представлялся «хакером из Атырау» и активно продвигал собственную версию исчезновения семьи в Атырауской области, официально объявлен в международный розыск. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции региона. По данным правоохранительных органов, ориентировка по нему направлена по линии Интерпола, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Примечательно, что сам фигурант первым сообщил о розыске — соответствующее заявление он разместил в социальных сетях, где ранее публиковал свои «расследования».

Розыск — не из-за громкого дела об исчезновении семьи

В полиции подчёркивают: объявление мужчины в международный розыск не связано с делом об убийстве супругов и исчезновении членов их семьи, вокруг которого он выстраивал свои версии.

По официальной информации, основанием для розыска стали уголовные дела о мошенничестве, возбужденные ранее. В настоящее время расследование по ним продолжается, а сам мужчина, по предварительным данным, находится за пределами Казахстана.

Как появился «хакер из Атырау» и почему его слушали

После сообщений о пропаже семьи в социальных сетях внезапно появился человек, назвавший себя «хакером из Атырау». Он заявил, что якобы самостоятельно провёл анализ цифровых следов, банковских операций и передвижений возможных фигурантов дела.

Видео с его утверждениями быстро разошлись в Instagram и набрали широкую аудиторию, вызвав резонанс и волну обсуждений. Пользователи воспринимали его заявления как альтернативную версию событий, не подтверждённую официальными структурами.

Что именно утверждал самопровозглашённый «расследователь»

В своих публикациях мужчина выдвигал ряд утверждений, в том числе:

  • называл предполагаемым подозреваемым зятя погибших — супруга одной из дочерей;

  • заявлял, что телефон главы семьи с середины ноября якобы перестал регулярно выходить на связь;

  • утверждал, что подозреваемый в ноябре выезжал в Турцию, где, по его версии, использовалась банковская карта одного из членов семьи;

  • сообщал о якобы зафиксированной активности SIM-карт в Шымкенте 9 декабря;

  • выдвигал предположения о возможном выезде за границу — сначала в Узбекистан, затем в страны Юго-Восточной Азии;

  • утверждал, что к началу января 2026 года предполагаемые фигуранты находились в Индонезии.

Все эти версии широко обсуждались в сети, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны правоохранительных органов.

Жёсткая позиция полиции: «Данные не соответствуют действительности»

В департаменте полиции Атырауской области ранее публично опровергли «расследование хакера». В правоохранительных органах заявили, что вся информация, касающаяся установления маршрутов, контактов и финансовых операций, была получена исключительно законным путём задолго до появления публикаций в социальных сетях.

«Все указанные сведения установлены подразделениями органов внутренних дел в рамках оперативно-разыскных и следственных мероприятий и оформлены в виде официальной ориентировки», — подчеркнули в полиции.

Также силовики напомнили, что распространение недостоверной информации может повлечь ответственность — вплоть до уголовной.

Четыре уголовных дела и международный розыск

В полиции уточнили, что в отношении мужчины, называвшего себя хакером, ранее были зарегистрированы четыре уголовных дела по фактам мошенничества. В рамках этих дел он и был объявлен в розыск в установленном законом порядке.

Таким образом, его статус «разыскиваемого» не имеет отношения к резонансному убийству в Атырауской области, вокруг которого он выстраивал свои публичные заявления.

Убийство супругов в Атырауской области: что известно официально

Трагедия в селе Жангельдин

Тела 66-летнего Максота Карабалина и его 64-летней супруги Насип Утешкалиевой были обнаружены 6 января в селе Жангельдин Атырауской области. Гибель супругов потрясла не только регион, но и всю страну.

У пары трое детей: две дочери в возрасте 35 и 30 лет и 32-летний сын. Формально супруги и двое их детей были объявлены в розыск 25 декабря 2025 года, однако родственники утверждают, что связь с ними была утрачена ещё в ноябре.

Главный подозреваемый — зять погибших

По делу об убийстве главным подозреваемым проходит 29-летний зять супругов — Султан Сарсемалиев. Он объявлен в международный розыск.

Его супруга, младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева, также объявлена в международный розыск как без вести пропавшая. При этом полиция не раскрывает направления поиска, несмотря на многочисленные слухи в интернете о конкретных странах.

Судьба детей и прощание с погибшими

По данным правоохранительных органов, у супругов осталось пятеро внуков. В настоящее время дети находятся под присмотром родственников со стороны отца.

Похороны Максота Карабалина и Насип Утешкалиевой состоялись 8 января в селе Жангельдин. Проститься с погибшими пришли многие жители аула. Односельчане вспоминают супругов как скромных, порядочных и уважаемых людей.

Кто остаётся в розыске

На сегодняшний день в розыске находятся:

  • трое совершеннолетних детей погибших — старшая и младшая дочери, а также сын;

  • отдельно разыскивается зять, проходящий главным подозреваемым по делу об убийстве.

