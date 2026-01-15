Официально: КГД объявил дату начала контроля мобильных переводов казахстанцев

С апреля 2026 года банки Казахстана начнут передавать в налоговые органы информацию о мобильных переводах граждан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) . Первые сведения о пользователях, подпадающих под установленные критерии, поступят в налоговую до 15 апреля по итогам первого квартала текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: ortcom.kz

Как налоговики будут отслеживать переводы

Система мониторинга работает по следующему принципу:

Банки отслеживают все поступления на личные счета .

Если в течение трёх последовательных месяцев поступают переводы от 100 и более разных лиц, а общая сумма этих переводов превышает 1 миллион тенге, информация о владельце счета автоматически передаётся в налоговые органы.

«Если все эти критерии соблюдены, банки оповещают налоговые органы», — пояснил Ерканат Шынберген, глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД.

Возможность подтвердить личное использование счета

Важно, что соответствие критериям не означает автоматическую блокировку счета. Если человек использовал счет для личных нужд, а не для бизнеса, он может легко это подтвердить.

«Мы не принимаем мгновенных мер. Сначала анализируем: зарегистрирован ли человек как ИП, правильно ли уплачены налоги. Все меры проводятся через уведомления по результатам камерального контроля, в которых налогоплательщик может дать пояснения и подтвердить, что счета использовались только для личных целей», — добавил Шынберген.

Что грозит при предпринимательской деятельности

Если выяснится, что переводы получены в рамках предпринимательской деятельности, налогоплательщик обязан:

Сдать дополнительную отчётность ;

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если этого ещё не сделал.

Когда возможна блокировка счета

Комитет государственных доходов подчёркивает: соответствие критериям само по себе не блокирует операции по счету. Блокировка возможна только если:

Налогоплательщик получил уведомление по итогам камерального контроля; Не выполнил требования уведомления; Все действия проводятся строго в соответствии с Налоговым кодексом.

Три критерия, при которых налоговики могут проверить физлицо

Налоговая служба сможет инициировать проверку, если соблюдены все три условия:

Поступления от 100 и более разных лиц ;

Переводы происходят в течение трёх месяцев подряд ;

Общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).

Практические последствия для граждан

Ранее в СМИ обсуждалась возможность блокировки счетов за «неправильные мобильные переводы». Если гражданин подпадает под критерии, получил уведомление и не явился в налоговую в течение месяца, то на 41-й день его счета могут быть заблокированы.