Официально: КГД объявил дату начала контроля мобильных переводов казахстанцев

С апреля 2026 года банки Казахстана начнут передавать в налоговые органы информацию о мобильных переводах граждан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД). Первые сведения о пользователях, подпадающих под установленные критерии, поступят в налоговую до 15 апреля по итогам первого квартала текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Система мониторинга работает по следующему принципу:
Банки отслеживают все поступления на личные счета.
Если в течение трёх последовательных месяцев поступают переводы от 100 и более разных лиц, а общая сумма этих переводов превышает 1 миллион тенге, информация о владельце счета автоматически передаётся в налоговые органы.
«Если все эти критерии соблюдены, банки оповещают налоговые органы», — пояснил Ерканат Шынберген, глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД.
Важно, что соответствие критериям не означает автоматическую блокировку счета. Если человек использовал счет для личных нужд, а не для бизнеса, он может легко это подтвердить.
«Мы не принимаем мгновенных мер. Сначала анализируем: зарегистрирован ли человек как ИП, правильно ли уплачены налоги. Все меры проводятся через уведомления по результатам камерального контроля, в которых налогоплательщик может дать пояснения и подтвердить, что счета использовались только для личных целей», — добавил Шынберген.
Если выяснится, что переводы получены в рамках предпринимательской деятельности, налогоплательщик обязан:
Сдать дополнительную отчётность;
Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если этого ещё не сделал.
Комитет государственных доходов подчёркивает: соответствие критериям само по себе не блокирует операции по счету. Блокировка возможна только если:
Налогоплательщик получил уведомление по итогам камерального контроля;
Не выполнил требования уведомления;
Все действия проводятся строго в соответствии с Налоговым кодексом.
Налоговая служба сможет инициировать проверку, если соблюдены все три условия:
Поступления от 100 и более разных лиц;
Переводы происходят в течение трёх месяцев подряд;
Общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).
Ранее в СМИ обсуждалась возможность блокировки счетов за «неправильные мобильные переводы». Если гражданин подпадает под критерии, получил уведомление и не явился в налоговую в течение месяца, то на 41-й день его счета могут быть заблокированы.
