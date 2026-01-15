18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.01.2026, 14:47

Официально: КГД объявил дату начала контроля мобильных переводов казахстанцев

Новости Казахстана 0 697

С апреля 2026 года банки Казахстана начнут передавать в налоговые органы информацию о мобильных переводах граждан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД). Первые сведения о пользователях, подпадающих под установленные критерии, поступят в налоговую до 15 апреля по итогам первого квартала текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Как налоговики будут отслеживать переводы

Система мониторинга работает по следующему принципу:

  • Банки отслеживают все поступления на личные счета.

  • Если в течение трёх последовательных месяцев поступают переводы от 100 и более разных лиц, а общая сумма этих переводов превышает 1 миллион тенге, информация о владельце счета автоматически передаётся в налоговые органы.

«Если все эти критерии соблюдены, банки оповещают налоговые органы», — пояснил Ерканат Шынберген, глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД.

Возможность подтвердить личное использование счета

Важно, что соответствие критериям не означает автоматическую блокировку счета. Если человек использовал счет для личных нужд, а не для бизнеса, он может легко это подтвердить.

«Мы не принимаем мгновенных мер. Сначала анализируем: зарегистрирован ли человек как ИП, правильно ли уплачены налоги. Все меры проводятся через уведомления по результатам камерального контроля, в которых налогоплательщик может дать пояснения и подтвердить, что счета использовались только для личных целей», — добавил Шынберген.

Что грозит при предпринимательской деятельности

Если выяснится, что переводы получены в рамках предпринимательской деятельности, налогоплательщик обязан:

  • Сдать дополнительную отчётность;

  • Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если этого ещё не сделал.

Когда возможна блокировка счета

Комитет государственных доходов подчёркивает: соответствие критериям само по себе не блокирует операции по счету. Блокировка возможна только если:

  1. Налогоплательщик получил уведомление по итогам камерального контроля;

  2. Не выполнил требования уведомления;

  3. Все действия проводятся строго в соответствии с Налоговым кодексом.

Три критерия, при которых налоговики могут проверить физлицо

Налоговая служба сможет инициировать проверку, если соблюдены все три условия:

  • Поступления от 100 и более разных лиц;

  • Переводы происходят в течение трёх месяцев подряд;

  • Общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).

Практические последствия для граждан

Ранее в СМИ обсуждалась возможность блокировки счетов за «неправильные мобильные переводы». Если гражданин подпадает под критерии, получил уведомление и не явился в налоговую в течение месяца, то на 41-й день его счета могут быть заблокированы.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь