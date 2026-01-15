SMS от 1414 и выплаты без заявлений: что нужно знать казахстанцам

Казахстанцы все чаще сталкиваются с новым форматом получения социальных пособий и выплат, который не требует подачи заявлений. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК разъяснило, как работает система и что делать, если приходит SMS от 1414, сообщает Lada.kz.
В 2025 году в Казахстане была внедрена Цифровая карта семьи (ЦКС) — единая электронная система, аккумулирующая информацию о социальном статусе граждан и их правах на государственную поддержку.
На сегодняшний день в ЦКС собраны данные о более 20 млн граждан, что составляет более 6,2 млн семей. Основная цель системы — обеспечить равный доступ казахстанцев к социальным услугам, а также автоматизировать процесс назначения пособий и выплат.
Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем государственных органов, что позволяет исключить лишние бюрократические процедуры и ускорить оформление социальных мер.
Согласно данным Минтруда, благодаря ЦКС 529,6 тыс. человек в 2025 году получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере.
Из них 276,2 тыс. человек воспользовались возможностью получить пособие или выплату без подачи заявления. Это значит, что государство автоматически оформило выплаты на основании уже имеющихся данных, а граждане просто подтвердили свое согласие через SMS.
На данный момент Цифровая карта семьи позволяет автоматически оформить 11 видов пособий и социальных выплат:
социальная выплата на случай утраты трудоспособности;
социальная выплата на случай потери работы;
социальная выплата или пособие по потере кормильца;
пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком;
пособие родителю или опекуну ребенка с инвалидностью;
пособие по инвалидности;
пособие многодетным семьям;
пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
адресная социальная помощь;
единовременная выплата на погребение.
Кроме того, через ЦКС реализованы автоматические уведомления о пенсионных выплатах, сроке действия или продлении статуса «қандас», а также о мероприятиях занятости для безработных граждан.
При выявлении права на получение социальной поддержки гражданин получает SMS от единого контакт-центра 1414. Для оформления пособия необходимо ответить согласием на это сообщение.
После подтверждения:
заявление оформляется автоматически;
социальная выплата назначается в автоматическом режиме;
средства зачисляются напрямую на банковский счет получателя.
Минтруд также предупреждает о риске мошенничества: отвечать следует только на SMS, поступившие от официального номера 1414.
ЦКС в Социальном кодексе РК официально обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач социальной политики.
Система выполняет роль ежедневного «электронного уведомителя», информируя граждан о их правах на получение различных видов господдержки в зависимости от социального статуса.
Все вопросы по работе ЦКС и назначению социальных выплат можно уточнять через call-центр 1414. Звонок бесплатный.
