15.01.2026, 15:53

SMS от 1414 и выплаты без заявлений: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 917

Казахстанцы все чаще сталкиваются с новым форматом получения социальных пособий и выплат, который не требует подачи заявлений. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК разъяснило, как работает система и что делать, если приходит SMS от 1414, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Цифровая карта семьи: что это и зачем нужна

В 2025 году в Казахстане была внедрена Цифровая карта семьи (ЦКС) — единая электронная система, аккумулирующая информацию о социальном статусе граждан и их правах на государственную поддержку.

На сегодняшний день в ЦКС собраны данные о более 20 млн граждан, что составляет более 6,2 млн семей. Основная цель системы — обеспечить равный доступ казахстанцев к социальным услугам, а также автоматизировать процесс назначения пособий и выплат.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем государственных органов, что позволяет исключить лишние бюрократические процедуры и ускорить оформление социальных мер.

Более полумиллиона казахстанцев уже получили уведомления

Согласно данным Минтруда, благодаря ЦКС 529,6 тыс. человек в 2025 году получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере.

Из них 276,2 тыс. человек воспользовались возможностью получить пособие или выплату без подачи заявления. Это значит, что государство автоматически оформило выплаты на основании уже имеющихся данных, а граждане просто подтвердили свое согласие через SMS.

Какие выплаты можно получить без заявления

На данный момент Цифровая карта семьи позволяет автоматически оформить 11 видов пособий и социальных выплат:

  • социальная выплата на случай утраты трудоспособности;

  • социальная выплата на случай потери работы;

  • социальная выплата или пособие по потере кормильца;

  • пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком;

  • пособие родителю или опекуну ребенка с инвалидностью;

  • пособие по инвалидности;

  • пособие многодетным семьям;

  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

  • адресная социальная помощь;

  • единовременная выплата на погребение.

Кроме того, через ЦКС реализованы автоматические уведомления о пенсионных выплатах, сроке действия или продлении статуса «қандас», а также о мероприятиях занятости для безработных граждан.

Как правильно реагировать на SMS от 1414

При выявлении права на получение социальной поддержки гражданин получает SMS от единого контакт-центра 1414. Для оформления пособия необходимо ответить согласием на это сообщение.

После подтверждения:

  • заявление оформляется автоматически;

  • социальная выплата назначается в автоматическом режиме;

  • средства зачисляются напрямую на банковский счет получателя.

Минтруд также предупреждает о риске мошенничества: отвечать следует только на SMS, поступившие от официального номера 1414.

Цифровая карта семьи как инструмент социальной политики

ЦКС в Социальном кодексе РК официально обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач социальной политики.

Система выполняет роль ежедневного «электронного уведомителя», информируя граждан о их правах на получение различных видов господдержки в зависимости от социального статуса.

Куда обращаться за разъяснениями

Все вопросы по работе ЦКС и назначению социальных выплат можно уточнять через call-центр 1414. Звонок бесплатный.

