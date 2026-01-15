20-летняя невеста скончалась перед собственной свадьбой в Талгаре

В Талгаре Алматинской области произошла трагедия: 20-летняя Нигина Джагипарова скончалась вскоре после посещения больницы, передает Первый канал «Евразия». Молодая девушка готовилась к свадьбе и, казалось, впереди у нее была счастливая жизнь с любимым человеком, однако судьба распорядилась иначе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия" .

Кадр из видео

Последние часы перед трагедией

10 января ранним утром Нигина почувствовала резкое недомогание и сильную боль в груди. Вместе с бабушкой она отправилась в больницу, надеясь на квалифицированную медицинскую помощь. Родные вспоминают, что врачи провели обследование, взяли анализы, сделали кардиограмму и рентген. Предварительный диагноз — очаговая пневмония — не вызвал у медицинского персонала опасений за жизнь пациентки.

Несмотря на состояние девушки, ее не оставили под наблюдением в стационаре и направили к пульмонологу, отпустив домой. Уже дома Нигина попыталась отдохнуть, но спустя всего час после возвращения из больницы она скончалась.

Родные в шоке и требуют ответов

Родные не могут понять, почему молодую девушку отпустили в таком состоянии. По словам тети Натальи Поплавской, лечение в больнице не принесло облегчения: «Прокапали систему, но ей лучше не стало. Они сказали: "Мы не можем вас положить", ни до конца не обследовали. Боли не ушли, а врачи повторяли: "Мы ничего не можем"».

Дядя девушки, Рахижан Мусаров, поделился последними словами Нигины: «Она мне звонит и говорит: "Дядя, помогите!" — это были ее последние слова, которые я услышал».

Семья настаивает на объективном расследовании и уже обратилась в правоохранительные органы. Проведено вскрытие, назначена судебно-медицинская экспертиза, привлечен независимый эксперт для выяснения всех деталей трагедии.

Позиция больницы

В Талгарской центральной районной больнице пояснили, что показатели анализов находились в пределах нормы, а диагноз «очаговая пневмония» не относится к числу смертельно опасных заболеваний. По версии медучреждения, именно бабушка настояла на возвращении домой, пообещав привести Нигину обратно для госпитализации.

Заместитель директора по лечебной части больницы Галымжан Есеналиев отметил: «Я дяде неоднократно объяснял, что анализы в пределах нормы. Когда идет интоксикация, лечение направлено на ее снятие. Бабушка сама изъявила желание сначала проконсультироваться и потом вернуться, поэтому доктор не оформлял отказную».

Семья требует проверки

Несмотря на объяснения медиков, родные девушки требуют тщательной проверки всех обстоятельств случившегося. Они убеждены, что если бы Нигину оставили под наблюдением в стационаре, трагедию можно было бы предотвратить. Сейчас семья ждет результатов судебно-медицинской экспертизы и независимого заключения, надеясь на справедливое расследование.