20-летняя невеста скончалась перед собственной свадьбой в Талгаре

В Талгаре Алматинской области произошла трагедия: 20-летняя Нигина Джагипарова скончалась вскоре после посещения больницы. Молодая девушка готовилась к свадьбе и, казалось, впереди у нее была счастливая жизнь с любимым человеком, однако судьба распорядилась иначе.
10 января ранним утром Нигина почувствовала резкое недомогание и сильную боль в груди. Вместе с бабушкой она отправилась в больницу, надеясь на квалифицированную медицинскую помощь. Родные вспоминают, что врачи провели обследование, взяли анализы, сделали кардиограмму и рентген. Предварительный диагноз — очаговая пневмония — не вызвал у медицинского персонала опасений за жизнь пациентки.
Несмотря на состояние девушки, ее не оставили под наблюдением в стационаре и направили к пульмонологу, отпустив домой. Уже дома Нигина попыталась отдохнуть, но спустя всего час после возвращения из больницы она скончалась.
Родные не могут понять, почему молодую девушку отпустили в таком состоянии. По словам тети Натальи Поплавской, лечение в больнице не принесло облегчения: «Прокапали систему, но ей лучше не стало. Они сказали: "Мы не можем вас положить", ни до конца не обследовали. Боли не ушли, а врачи повторяли: "Мы ничего не можем"».
Дядя девушки, Рахижан Мусаров, поделился последними словами Нигины: «Она мне звонит и говорит: "Дядя, помогите!" — это были ее последние слова, которые я услышал».
Семья настаивает на объективном расследовании и уже обратилась в правоохранительные органы. Проведено вскрытие, назначена судебно-медицинская экспертиза, привлечен независимый эксперт для выяснения всех деталей трагедии.
В Талгарской центральной районной больнице пояснили, что показатели анализов находились в пределах нормы, а диагноз «очаговая пневмония» не относится к числу смертельно опасных заболеваний. По версии медучреждения, именно бабушка настояла на возвращении домой, пообещав привести Нигину обратно для госпитализации.
Заместитель директора по лечебной части больницы Галымжан Есеналиев отметил: «Я дяде неоднократно объяснял, что анализы в пределах нормы. Когда идет интоксикация, лечение направлено на ее снятие. Бабушка сама изъявила желание сначала проконсультироваться и потом вернуться, поэтому доктор не оформлял отказную».
Несмотря на объяснения медиков, родные девушки требуют тщательной проверки всех обстоятельств случившегося. Они убеждены, что если бы Нигину оставили под наблюдением в стационаре, трагедию можно было бы предотвратить. Сейчас семья ждет результатов судебно-медицинской экспертизы и независимого заключения, надеясь на справедливое расследование.
