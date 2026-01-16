Не для всех: как формируют самых выносливых и умных бойцов в Казахстане

Осенью 2025 года призванные в Вооруженные силы Казахстана новобранцы, выбравшие путь разведчиков десантно-штурмовых войск (ДШВ), впервые вышли на полигон. Это был их первый полевой выход после интенсивной учебной подготовки. Под пристальным наблюдением опытных наставников бойцы применяли на практике все, чему научились в классе — от тактических маневров до работы с современными техническими средствами разведки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik/Ертай Сарбасов

Преодоление полос препятствий, разминирование местности и ориентация на пересеченной местности с помощью компаса — только часть того, что испытали новобранцы в первые дни службы. Каждый шаг проверял не только физическую подготовку, но и морально-психологическую устойчивость, умение сохранять холодную голову в экстремальных условиях.

Отбор: не каждому суждено стать разведчиком

Попасть в разведподразделение ДШВ непросто. Требования к призывникам значительно выше, чем к остальным солдатам. Здесь важна не только общая физическая подготовка, но и личные качества: уверенность в себе, стрессоустойчивость, готовность к длительным и интенсивным нагрузкам. Большой плюс — спортивные достижения еще до службы, что позволяет быстрее адаптироваться к строгим требованиям подразделения.

Примером служит Нугербек Татимбек, чемпион мира по киокушинкай каратэ, призванный осенью 2025 года. Обладая высшим образованием по специальности "Таможенное дело", он мог бы спокойно работать по профессии, но решил, что армия станет важной жизненной школой. Его выбор был однозначным: только десантно-штурмовые войска и только разведка.

Армия как школа жизни: путь чемпиона

"Я пошел служить добровольно. Я чемпион мира по киокушинкай каратэ, стал чемпионом в 2024 году в канадском Монреале. В ДШВ пришел по стопам брата", — рассказывает Нугербек.

Его желание служить в элитном подразделении не осталось незамеченным. После успешного прохождения подготовки ему присвоили звание младшего сержанта прямо накануне новогодних праздников, что стало для него особым подарком.

Нугербек отмечает, что за первые три месяца службы ни одна задача не стала для него непреодолимой. Первый полевой выход с его множеством испытаний, включая тактические действия, стрельбу в разных положениях и участие в засадах, был лишь очередным этапом. Впереди — марш-бросок по полной выкладке, но благодаря многолетнему опыту занятий каратэ он уверен в своих силах.

Практика: сердце подготовки разведчика

Майор Думан Абдукаримов, наставник бойцов срочной службы, подчеркивает, что именно практика является основой подготовки разведчиков. В учебном центре ДШВ недалеко от города Конаев наставники обучают новобранцев из трех гарнизонов — Алматинского, Талдыкорганского и Конаевского. Здесь бойцы изучают все тонкости разведслужбы: выход на связь, минно-подрывное дело, снятие часовых, метание ножей и лопат, а также основы тактической медицины.

Особое внимание уделяется работе с беспилотными летательными аппаратами. Молодые разведчики учатся не только управлять дронами, но и действовать в условиях угрозы поражения с воздуха, доводя навыки до автоматизма. Владение оружием, включая автоматы, пистолеты, пулеметы и снайперские винтовки Драгунова, также находится в центре обучения.

Многозадачность современного разведчика

Современный разведчик — это не просто мастер оружия. Он должен разбираться в технических новинках, отлично ориентироваться в военной топографии, обладать инженерной подготовкой и способностью мгновенно анализировать обстановку. Любое неверное решение может повлиять на действия основных сил на поле боя, поэтому внимание к деталям здесь критически важно.

Каждый полевой выход проверяет бойцов на выносливость, внимательность и способность принимать решения в реальных условиях. Именно эта подготовка делает казахстанских десантников элитой Вооруженных сил.

Будущее службы: добровольцы выбирают контракт

С каждым годом армия Казахстана становится все более профессиональной, и молодежь активно стремится попасть в ДШВ. Многие после прохождения обязательной службы не спешат покидать армию, подписывают контракт и продолжают служить Родине, предпочитая военную карьеру гражданской работе.

Элитные десантники-диверсанты остаются примером силы, дисциплины и готовности к любым вызовам, олицетворяя новую волну профессионализма в казахстанских Вооруженных силах.