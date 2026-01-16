18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.01.2026, 13:09

Казахстанский авторынок смеётся над платными функциями авто

Новости Казахстана 0 2 346

В мире автомобильного рынка всё чаще появляются платные подписки на функции авто: автопилот, мультимедиа, подогрев руля и сидений теперь доступны только после ежемесячной оплаты. Однако в Казахстане этот тренд вряд ли приживется, уверены эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: autostat.ru
Фото: autostat.ru

Подписки на авто: как это работает в мире

Мировые автопроизводители активно внедряют модели подписок. Например:

  • Tesla: автопилот, карты и некоторые встроенные функции доступны только после подключения платной подписки.

  • BMW и другие западные бренды: отдельные опции автомобиля становятся платными уже после покупки, даже если они физически встроены в машину.

Идея проста: автомобиль уже оснащён функциями, но пользоваться ими можно только при оплате дополнительной услуги.

Казахстанский рынок: свои правила игры

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, в Казахстане такой подход практически невозможен. Причины:

  1. Потребители не готовы платить дополнительно
    Большинство казахстанских водителей привыкли к тому, что все функции автомобиля, включённые в комплектацию, доступны сразу после покупки. Оплата за отдельные опции воспринимается как странность.

  2. Особенности рынка

    • Продажи европейских брендов с подписками всегда были скромными.

    • Китайские автопроизводители активно завоёвывают казахстанский рынок, предлагая богатый набор функций без дополнительных затрат.

По мнению эксперта, если кто-то попробует внедрить платные подписки, им будет трудно конкурировать с китайскими брендами, где все необходимые опции идут в стандартной комплектации.

Почему казахстанцам не грозит «подписочная революция»

Алексей Алексеев отмечает, что отечественные автопроизводители пока даже не обсуждают платные подписки. Более того, внедрение такой модели просто не имеет смысла на фоне реальных предпочтений местных покупателей:

  • Люди привыкли к фиксированной цене за автомобиль, включая все опции.

  • Китайские бренды формируют новый стандарт рынка, где богатая комплектация без доплат становится нормой.

«Я думаю, что этот тренд на подписки не коснётся Казахстана. Европейские бренды всегда продавались у нас скромно, а китайский сегмент продолжает расти. Пока что у них нет и не предвидится подобных платных функций», – подчеркнул эксперт.

Итог

Хотя платные функции автомобиля становятся обычным явлением в США и Европе, казахстанским автолюбителям за подогрев руля, сидений и мультимедиа платить не придётся. Местный рынок и привычки потребителей делают такие подписки неактуальными, а китайские бренды с полным набором опций без доплат окончательно «закрывают дорогу» платным новшествам.

