18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.01.2026, 16:34

Школьницу из Казахстана пригласили на учебу сразу десять ведущих университетов мира

Новости Казахстана 0 1 658

Школьница из Астаны Аяла Маханбетали получила уникальное признание мирового уровня: десять ведущих университетов, включая Harvard, MIT и Cambridge, сами пригласили её на учебу, оценив академический и исследовательский потенциал без предварительной подачи заявлений. Сообщение об этом распространила пресс-служба акимата столицы 16 января 2026 года, передает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Университеты сами сделали шаг навстречу таланту

Особенность этого достижения заключается в том, что все приглашения были направлены не по инициативе самой школьницы, а исходя из анализа вузов. Среди приглашавших — знаменитая Ivy League: Harvard University и Brown University, а также University of Cambridge, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) и другие мировые лидеры академических рейтингов.

По словам представителей акимата, вузы тщательно изучили академический и исследовательский потенциал Аялы, после чего приняли решение пригласить её без предварочной заявки. Такая практика в международном высшем образовании встречается крайне редко и рассматривается как знак высокого доверия к абитуриенту.

Финансовая поддержка — рекордные 2 миллиона долларов

Важным аспектом стало и финансовое сопровождение: все приглашения включают поддержку на сумму 2 миллиона долларов, что позволяет полностью или частично покрыть расходы на обучение. Это делает предложение университетов не только престижным, но и максимально комфортным для школьницы и её семьи.

Академический путь Аялы — пример упорства и раннего старта

Аяла Маханбетали начала активно развивать свой академический потенциал с 8 класса. Она регулярно участвует в международных образовательных программах, научных и исследовательских проектах.

Пресс-служба акимата отмечает, что ещё до получения официальных приглашений Аяла вместе с международными участниками запустила собственный проект, который привлёк инвестиции и был успешно реализован на практике. В рамках проекта школьница совмещает обучение в школе с профессиональной деятельностью в канадской компании, демонстрируя пример ранней вовлечённости в глобальные научные и бизнес-инициативы.

Университетские курсы ещё в школе

Помимо этого, находясь в 11 классе, Аяла уже проходит курсы университетского уровня, осваивая академические кредиты, которые будут зачтены ей в будущем. Такой подход позволяет школьнице получить преимущество перед сверстниками и начать университетскую карьеру с готовой базой знаний и опыта.

19
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь