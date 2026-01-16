Школьницу из Казахстана пригласили на учебу сразу десять ведущих университетов мира

Школьница из Астаны Аяла Маханбетали получила уникальное признание мирового уровня: десять ведущих университетов , включая Harvard, MIT и Cambridge, сами пригласили её на учебу, оценив академический и исследовательский потенциал без предварительной подачи заявлений. Сообщение об этом распространила пресс-служба акимата столицы 16 января 2026 года, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Университеты сами сделали шаг навстречу таланту

Особенность этого достижения заключается в том, что все приглашения были направлены не по инициативе самой школьницы, а исходя из анализа вузов. Среди приглашавших — знаменитая Ivy League: Harvard University и Brown University, а также University of Cambridge, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) и другие мировые лидеры академических рейтингов.

По словам представителей акимата, вузы тщательно изучили академический и исследовательский потенциал Аялы, после чего приняли решение пригласить её без предварочной заявки. Такая практика в международном высшем образовании встречается крайне редко и рассматривается как знак высокого доверия к абитуриенту.

Финансовая поддержка — рекордные 2 миллиона долларов

Важным аспектом стало и финансовое сопровождение: все приглашения включают поддержку на сумму 2 миллиона долларов, что позволяет полностью или частично покрыть расходы на обучение. Это делает предложение университетов не только престижным, но и максимально комфортным для школьницы и её семьи.

Академический путь Аялы — пример упорства и раннего старта

Аяла Маханбетали начала активно развивать свой академический потенциал с 8 класса. Она регулярно участвует в международных образовательных программах, научных и исследовательских проектах.

Пресс-служба акимата отмечает, что ещё до получения официальных приглашений Аяла вместе с международными участниками запустила собственный проект, который привлёк инвестиции и был успешно реализован на практике. В рамках проекта школьница совмещает обучение в школе с профессиональной деятельностью в канадской компании, демонстрируя пример ранней вовлечённости в глобальные научные и бизнес-инициативы.

Университетские курсы ещё в школе

Помимо этого, находясь в 11 классе, Аяла уже проходит курсы университетского уровня, осваивая академические кредиты, которые будут зачтены ей в будущем. Такой подход позволяет школьнице получить преимущество перед сверстниками и начать университетскую карьеру с готовой базой знаний и опыта.