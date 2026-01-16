18+
16.01.2026, 18:42

Неожиданный гость на линии 1414: кто и зачем звонит казахстанцам

Новости Казахстана 0 1 390

Сотрудники киберполиции Жетысу подняли тревогу по поводу новой схемы мошенничества, связанной с номером 1414, которая ставит под угрозу персональные данные и финансовые средства казахстанцев. Как отмечают правоохранители, злоумышленники активно используют медицинскую тематику, чтобы обманом получить доступ к конфиденциальной информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как работает мошенническая схема

По данным пресс-службы Департамента полиции Жетысу, схема выглядит следующим образом:

  • Гражданам приходят сообщения или звонки с номера 1414, где неизвестные представляются сотрудниками медицинских учреждений.

  • Жертве предлагают якобы «записаться на прием» или «подтвердить запись на прием».

  • В процессе мошенники просят сообщить коды из SMS, которые поступают на телефон, а также пароли и другие конфиденциальные данные.

  • Получив эти сведения, злоумышленники получают доступ к банковским счетам и личной информации граждан.

Полиция подчёркивает, что официальные медицинские учреждения и государственные сервисы никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или персональные данные по телефону. Любое подобное требование является прямым признаком мошенничества.

Кто в зоне риска

Особое внимание правоохранители советуют уделить пожилым людям, так как они чаще обращаются в медицинские учреждения и менее защищены от цифровых махинаций. Сотрудники киберполиции попросили медиков:

  • Разъяснять посетителям, что код из SMS нельзя сообщать никому, даже если звонящий утверждает, что это сотрудник больницы.

  • Объяснять, что любые предложения «подтвердить запись на прием» или «получить медицинскую услугу» по телефону требуют дополнительной проверки через официальный контакт учреждения.

Рекомендации киберполиции

Чтобы не стать жертвой мошенников, стражи порядка советуют:

  1. Игнорировать звонки и сообщения с номера 1414, если поступает подозрительная просьба предоставить коды или личные данные.

  2. Никогда не сообщать пароли, PIN-коды или коды из SMS, даже если звонящий называет себя сотрудником медицинского учреждения.

  3. Подтверждать все записи на прием только через официальные сайты и контактные телефоны медучреждений.

  4. Информировать родственников и пожилых людей о новой угрозе, чтобы они не стали легкой добычей мошенников.

Сотрудники киберполиции Жетысу подчеркнули, что только бдительность и соблюдение простых правил безопасности позволяют защитить себя от современных мошеннических схем, в том числе тех, которые маскируются под заботу о здоровье.

