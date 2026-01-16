Неожиданный гость на линии 1414: кто и зачем звонит казахстанцам

Сотрудники киберполиции Жетысу подняли тревогу по поводу новой схемы мошенничества, связанной с номером 1414 , которая ставит под угрозу персональные данные и финансовые средства казахстанцев. Как отмечают правоохранители, злоумышленники активно используют медицинскую тематику, чтобы обманом получить доступ к конфиденциальной информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как работает мошенническая схема

По данным пресс-службы Департамента полиции Жетысу, схема выглядит следующим образом:

Гражданам приходят сообщения или звонки с номера 1414 , где неизвестные представляются сотрудниками медицинских учреждений.

Жертве предлагают якобы «записаться на прием» или «подтвердить запись на прием».

В процессе мошенники просят сообщить коды из SMS , которые поступают на телефон, а также пароли и другие конфиденциальные данные.

Получив эти сведения, злоумышленники получают доступ к банковским счетам и личной информации граждан.

Полиция подчёркивает, что официальные медицинские учреждения и государственные сервисы никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или персональные данные по телефону. Любое подобное требование является прямым признаком мошенничества.

Кто в зоне риска

Особое внимание правоохранители советуют уделить пожилым людям, так как они чаще обращаются в медицинские учреждения и менее защищены от цифровых махинаций. Сотрудники киберполиции попросили медиков:

Разъяснять посетителям, что код из SMS нельзя сообщать никому , даже если звонящий утверждает, что это сотрудник больницы.

Объяснять, что любые предложения «подтвердить запись на прием» или «получить медицинскую услугу» по телефону требуют дополнительной проверки через официальный контакт учреждения.

Рекомендации киберполиции

Чтобы не стать жертвой мошенников, стражи порядка советуют:

Игнорировать звонки и сообщения с номера 1414, если поступает подозрительная просьба предоставить коды или личные данные. Никогда не сообщать пароли, PIN-коды или коды из SMS, даже если звонящий называет себя сотрудником медицинского учреждения. Подтверждать все записи на прием только через официальные сайты и контактные телефоны медучреждений. Информировать родственников и пожилых людей о новой угрозе, чтобы они не стали легкой добычей мошенников.

Сотрудники киберполиции Жетысу подчеркнули, что только бдительность и соблюдение простых правил безопасности позволяют защитить себя от современных мошеннических схем, в том числе тех, которые маскируются под заботу о здоровье.