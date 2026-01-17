Врач, который принял 1 442 пациента за день и лечение умерших: шокирующая реальность ФСМС - Бектенов принял решение

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял решение передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) в ведение Министерства финансов. Такое решение было принято после тщательного анализа работы фонда, который выявил многочисленные нарушения и низкую эффективность расходования средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Поручение о проверке ФСМС Бектенов дал 18 декабря 2025 года, и Министерство финансов стало ключевым органом, проводившим аудит.
Министр финансов Мади Такиев сообщил, что государственные расходы на финансирование медицинских организаций значительно выросли: на 2026 год предусмотрено 2,4 триллиона тенге — на 1 триллион больше, чем в 2020 году.
Однако, несмотря на рост расходов, эффективность работы ФСМС не увеличилась. С 2020 года накопленный инвестиционный доход фонда составил 588 миллиардов тенге, включая почти 196 миллиардов только за 2025 год.
«Значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг», — отметили в Минфине.
Аудит выявил два ключевых типа двойного финансирования:
Частные медицинские организации получали оплату одновременно по добровольному страхованию и через ФСМС.
Один и тот же пациент числился сразу в двух медорганизациях в одни и те же даты.
Кроме того, налоговые органы проверили руководителей медорганизаций: 1 465 из них за 2024–2025 годы приобрели более 5 тысяч объектов недвижимости, а 912 человек купили 1 416 автомобилей. Отдельные руководители частных клиник купили до 124 объектов недвижимости и 24 автомобиля за два года.
Проверка выявила невероятные факты:
Один врач частной клиники в Астане за день якобы «принял» 1 442 пациентов.
Другой специалист за месяц провёл 4 832 приёма.
Оказывались медицинские услуги умершим, проводились сотни тысяч скринингов, не соответствующих полу пациента — например, маммография у мужчин.
Массовые приписки лекарств детям и многотысячные списания препаратов на одного пациента за сутки.
«Формируется мотивация не к эффективности, а к освоению средств», — подчеркнули аудиторы.
Анализ показал:
Информационные системы ФСМС и Минздрава разрознены, нет единой базы пациентов и медицинских организаций.
Регулирование работы медорганизаций привязано к отдельным структурам, а не к конечной цели — качественной медицинской помощи населению.
Последующий контроль за оснащением, кадровыми стандартами и расходованием средств фактически не осуществляется.
В системе отсутствуют стимулы к экономии: сэкономленные средства не возвращаются в бюджет.
Тарифообразование слишком сложное — более 3 тысяч тарифов затрудняют контроль и администрирование.
Премьер-министр Бектенов дал ряд конкретных поручений:
Передать материалы проверки ФСМС в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.
Передать фонд под контроль Министерства финансов, чтобы отслеживать все финансовые потоки.
Обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе Минфина.
Пересмотреть параметры инвестстратегии ФСМС и остановить необоснованное финансирование.
Ранее Высшая аудиторская палата проверяла ФСМС за 2022–2023 годы. Тогда аудит охватил 3,8 триллиона тенге и 13 организаций. Были выявлены:
Нарушения на десятки миллиардов тенге.
Двойная оплата медицинских услуг.
Системные проблемы с контролем качества.
Материалы по отдельным эпизодам, включая приписки и двойное финансирование, были переданы в правоохранительные органы.
