16.01.2026, 19:08

Врач, который принял 1 442 пациента за день и лечение умерших: шокирующая реальность ФСМС - Бектенов принял решение

Новости Казахстана 0 1 644

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял решение передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) в ведение Министерства финансов. Такое решение было принято после тщательного анализа работы фонда, который выявил многочисленные нарушения и низкую эффективность расходования средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Пресс-служба правительства
Фото: Пресс-служба правительства

Поручение о проверке ФСМС Бектенов дал 18 декабря 2025 года, и Министерство финансов стало ключевым органом, проводившим аудит.

Рост расходов без увеличения эффективности

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что государственные расходы на финансирование медицинских организаций значительно выросли: на 2026 год предусмотрено 2,4 триллиона тенге — на 1 триллион больше, чем в 2020 году.

Однако, несмотря на рост расходов, эффективность работы ФСМС не увеличилась. С 2020 года накопленный инвестиционный доход фонда составил 588 миллиардов тенге, включая почти 196 миллиардов только за 2025 год.

«Значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг», — отметили в Минфине.

Двойное финансирование и подозрительные покупки руководителей

Аудит выявил два ключевых типа двойного финансирования:

  1. Частные медицинские организации получали оплату одновременно по добровольному страхованию и через ФСМС.

  2. Один и тот же пациент числился сразу в двух медорганизациях в одни и те же даты.

Кроме того, налоговые органы проверили руководителей медорганизаций: 1 465 из них за 2024–2025 годы приобрели более 5 тысяч объектов недвижимости, а 912 человек купили 1 416 автомобилей. Отдельные руководители частных клиник купили до 124 объектов недвижимости и 24 автомобиля за два года.

Абсурдная статистика при оказании медицинских услуг

Проверка выявила невероятные факты:

  • Один врач частной клиники в Астане за день якобы «принял» 1 442 пациентов.

  • Другой специалист за месяц провёл 4 832 приёма.

  • Оказывались медицинские услуги умершим, проводились сотни тысяч скринингов, не соответствующих полу пациента — например, маммография у мужчин.

  • Массовые приписки лекарств детям и многотысячные списания препаратов на одного пациента за сутки.

«Формируется мотивация не к эффективности, а к освоению средств», — подчеркнули аудиторы.

Системные проблемы ФСМС

Анализ показал:

  • Информационные системы ФСМС и Минздрава разрознены, нет единой базы пациентов и медицинских организаций.

  • Регулирование работы медорганизаций привязано к отдельным структурам, а не к конечной цели — качественной медицинской помощи населению.

  • Последующий контроль за оснащением, кадровыми стандартами и расходованием средств фактически не осуществляется.

  • В системе отсутствуют стимулы к экономии: сэкономленные средства не возвращаются в бюджет.

  • Тарифообразование слишком сложное — более 3 тысяч тарифов затрудняют контроль и администрирование.

Решения и поручения премьера

Премьер-министр Бектенов дал ряд конкретных поручений:

  • Передать материалы проверки ФСМС в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.

  • Передать фонд под контроль Министерства финансов, чтобы отслеживать все финансовые потоки.

  • Обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе Минфина.

  • Пересмотреть параметры инвестстратегии ФСМС и остановить необоснованное финансирование.

История проверок и масштаб нарушений

Ранее Высшая аудиторская палата проверяла ФСМС за 2022–2023 годы. Тогда аудит охватил 3,8 триллиона тенге и 13 организаций. Были выявлены:

  • Нарушения на десятки миллиардов тенге.

  • Двойная оплата медицинских услуг.

  • Системные проблемы с контролем качества.

Материалы по отдельным эпизодам, включая приписки и двойное финансирование, были переданы в правоохранительные органы.

1
7
0
