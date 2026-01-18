От рюмки до отказа: где в СНГ пьют больше всего, а где почти не знают алкоголя — место Казахстана удивило

Мировые рейтинги потребления алкоголя вновь заставили взглянуть на привычные стереотипы по-новому. Международная исследовательская организация World Population Review опубликовала свежие данные о том, сколько спиртного в среднем употребляют жители разных стран. В список вошли и государства постсоветского пространства, где разброс показателей оказался весьма значительным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos/belchonock

Кто оказался самым «пьющим» среди стран СНГ

Согласно отчету, лидером по потреблению алкоголя среди стран бывшего СССР стала Латвия. В среднем на одного жителя страны приходится 14,7 литра алкоголя в год. Это один из самых высоких показателей не только в регионе, но и в мире.

Следом в списке располагаются другие государства, где уровень потребления остается заметно выше среднего, что эксперты связывают с историческими, культурными и социальными факторами.

Самая трезвая страна постсоветского пространства

Противоположный полюс рейтинга занял Таджикистан. Здесь среднегодовое потребление алкоголя составляет всего 0,7 литра на человека, что делает страну самой трезвой среди государств СНГ.

Аналитики отмечают, что столь низкий показатель объясняется религиозными традициями, ограниченным доступом к алкоголю и особенностями образа жизни населения.

Казахстан — между крайностями

Казахстан в этом рейтинге занял умеренную позицию. По данным исследования, среднестатистический житель страны потребляет 5,4 литра алкоголя в год.

Этот показатель:

почти в два раза ниже , чем в России,

значительно меньше , чем у лидеров СНГ,

но при этом выше, чем в наиболее трезвых странах региона.

Эксперты подчеркивают, что Казахстан находится в так называемой «средней зоне», где нет ни экстремально высокого, ни минимального уровня потребления спиртного.

Россия — ближе к верхней части списка

В России объем потребления алкоголя составляет 10,5 литра на человека в год. Это существенно выше казахстанского уровня и заметно приближает страну к числу наиболее «пьющих» государств постсоветского пространства.

Несмотря на многолетние антиалкогольные кампании, показатель остается высоким, хотя и демонстрирует постепенное снижение по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Мировые рекорды: кто пьет больше всех

Если говорить о глобальном масштабе, то абсолютным лидером рейтинга стала Румыния — 17,1 литра алкоголя в год на человека.

В тройку самых «пьющих» стран мира также вошли:

Грузия — 15,5 литра,

Латвия — 14,7 литра.

Таким образом, одна из стран СНГ оказалась сразу в мировом топ-3 по потреблению спиртного.

Где алкоголь почти не употребляют

В ряде государств показатели остаются минимальными — всего 0,1 литра в год. Такие цифры зафиксированы в:

Египте,

Пакистане,

Индонезии,

Иране,

Сирии,

Кувейте.

Как правило, речь идет о странах с жесткими религиозными или законодательными ограничениями на употребление алкоголя.

Страны без статистики

По некоторым государствам данные отсутствуют полностью. В их числе:

Саудовская Аравия,

Афганистан,

Бангладеш.

Исследователи отмечают, что отсутствие информации связано либо с запретом алкоголя, либо с невозможностью собрать достоверную статистику.

Что показывают цифры на самом деле

Эксперты подчеркивают: статистика отражает среднее потребление, а не реальные привычки каждого жителя. Тем не менее она позволяет увидеть общие тенденции и сравнить страны между собой.

Для Казахстана эти данные свидетельствуют о относительно умеренном уровне потребления, который заметно отличается как от самых «пьющих», так и от самых трезвых государств региона.