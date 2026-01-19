Казахстанцы против домофонных компаний: кто на самом деле должен платить

Ежемесячная плата за домофон в многоквартирных домах часто вызывает споры. Многие жители считают, что если оборудование уже установлено и оплачено, дополнительные взносы незаконны. Когда начисления законны и как действовать в спорных ситуациях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: yhnevich.pro

Законность ежемесячной платы

Адвокат коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев поясняет, что оплата домофона делится на два разных вида: разовая установка и ежемесячное обслуживание. Разовая плата покрывает только монтаж оборудования, тогда как ежемесячная — это оплата услуг по поддержанию его работоспособности. Если между собственником квартиры и компанией, обслуживающей домофон, заключен договор, взимание платы законно и соответствует статьям 380 и 387 Гражданского кодекса РК. Если же договор не подписан, требование о регулярных платежах может быть признано необоснованным.

Что включает ежемесячная услуга

Ежемесячная оплата покрывает техническое обслуживание, профилактику и мелкий ремонт оборудования, а также работу с электронными ключами и кодами. Взимается она не за факт поломки, а за постоянное поддержание домофона в рабочем состоянии. В случае, если компания фактически не оказывает услугу или не реагирует на заявки жильцов, собственники имеют право требовать перерасчет или расторжение договора.

Отказ от услуги и расторжение договора

Простой отказ от пользования домофоном не освобождает от оплаты, если договор еще действителен. Расторгнуть его можно в одностороннем порядке, направив письменное заявление в обслуживающую компанию и зафиксировав его получение. При индивидуальном договоре не требуется согласие всех жильцов дома. Компания может отключить трубку домофона, но не имеет права ограничивать доступ в подъезд, поскольку это считается нарушением прав собственников на использование общего имущества.

Ремонт и расходы

Если договор обслуживания расторгнут, расходы на ремонт оплачивает инициатор вызова мастера, жильцы, согласовавшие действия на общем собрании, или конкретные жильцы, вызвавшие специалиста. Домофонная компания не может требовать оплату за ремонт, если договор отсутствует. Если оборудование установлено по решению общего собрания и находится на балансе дома, оно считается общим имуществом, и расходы распределяются между всеми собственниками. В случае, когда домофон принадлежит компании, он не относится к общему имуществу, и все затраты ложатся на владельца оборудования или подписавших договор жильцов.

Смена обслуживающей компании

Собственники квартир могут сменить компанию, обслуживающую домофон, проведя общее собрание и набрав не менее 51% голосов за расторжение договора и выбор нового поставщика услуг. Протокол собрания необходимо оформить и уведомить старую компанию. Без большинства голосов решение может быть оспорено.

Жалобы и контроль

Жильцы имеют право оспаривать начисления при отсутствии договора, навязывании услуг или несоответствии условий фактически оказываемым услугам. Для этого можно обратиться в жилищную инспекцию, Комитет по защите прав потребителей, прокуратуру или в суд для перерасчета и возврата средств. Государственные органы отмечают, что установка и обслуживание домофона — разные услуги, каждая из которых должна оформляться отдельным договором сроком не более одного года. Вопросы содержания, оплаты и выбора обслуживающей организации решаются большинством собственников, а контроль за соблюдением законодательства осуществляет жилищная инспекция. Действия компаний, ограничивающие выбор или навязывающие условия, могут быть проверены Агентством по защите и развитию конкуренции на предмет злоупотребления доминирующим положением.