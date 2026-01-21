18+
21.01.2026, 10:14

Казахстан помогает тем, кто остался без работы: как получить выплаты

Новости Казахстана 0 668

В Казахстане продолжается масштабная поддержка граждан, потерявших работу. В 2025 году государство направило на социальные выплаты безработным более 130 миллиардов тенге, помогая тысячам людей сохранять финансовую стабильность. Кто получил деньги, и как оформить выплаты в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сколько казахстанцев получили выплаты

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году выплаты по случаю потери работы получили 354,2 тысячи человек. Из них 311,9 тысячи граждан впервые оформили социальные выплаты именно в прошлом году.

Общая сумма выплат составила 130,4 миллиарда тенге, что свидетельствует о серьезной поддержке государства в вопросах занятости и социальной защиты.

Размер и сроки выплат

Социальные выплаты предоставляются на срок от 1 до 6 месяцев, в зависимости от:

  • стажа участия в системе обязательного социального страхования;

  • дохода за последние 24 месяца.

Размер выплат может достигать до 45% от потерянного дохода, а средства для их выплаты выделяются из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Пошаговая инструкция: как оформить выплату в 2026 году

Чтобы получить социальную выплату, необходимо пройти несколько шагов:

  1. Авторизация на портале eGov.kz
    Войдите в свой личный кабинет на портале государственных услуг.

  2. Регистрация как ищущий работу
    В разделе «Трудоустройство и занятость» выберите услугу «Регистрация лиц, ищущих работу».

  3. Оформление онлайн-заявки
    Заполните все поля формы, отправьте заявку и подпишите ее ЭЦП.

  4. Получение предложений о работе
    В течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства направит вакансии.

  5. Присвоение статуса безработного
    Если подходящей работы не найдено, через три рабочих дня дистанционно присваивается статус безработного.

    При необходимости сотрудник КЦ свяжется с заявителем для уточнения информации.

  6. Альтернатива через Электронную биржу труда
    Услугу можно оформить онлайн и через enbek.kz.

Проактивный формат выплат для зарегистрированных безработных

Если человек уже зарегистрирован в системе как безработный, МТСЗН отправит SMS с предложением оформить выплату из ГФСС.

  • Для получения выплаты достаточно ответить на SMS, и назначение происходит автоматически.

  • Это упрощает процесс и сокращает необходимость личного визита в центры занятости.

Итог

Государственная поддержка безработных в Казахстане в 2025–2026 годах достигает рекордных масштабов. Благодаря электронным сервисам оформление выплат стало быстрым и удобным, а сумма помощи — значительной для сохранения финансовой стабильности граждан, потерявших работу.

