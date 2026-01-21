Токаев бросил вызов новому Налоговому кодексу: правительство взялось за исправления

В Казахстане новый Налоговый кодекс оказался под пристальным вниманием Президента Касым-Жомарта Токаева, что сразу дало старт активной работе правительства по внесению поправок. Премьер-министр Олжас Бектенов уже поручил министру национальной экономики Серик Жумангарину системно обработать поступающие предложения и наладить работу с бизнесом и регионами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Поводом для активизации работы стал недавний комментарий Токаева на V заседании Национального курултая в Кызылорде. Президент подчеркнул, что новый Налоговый кодекс не является «священным писанием» и при необходимости в него должны вноситься корректировки.
"Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы", — заявил Токаев.
Эти слова стали сигналом для правительства: действовать нужно быстро, системно и с участием всех заинтересованных сторон.
На заседании правительства Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи для Серика Жумангарина:
Обобщить и проанализировать все предложения от населения и бизнеса.
Выстроить конструктивную работу с участием представителей нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов.
Вовлечь регионы в процесс обсуждения и доработки норм.
Премьер подчеркнул, что обращения граждан и предпринимателей должны рассматриваться оперативно, а по результатам анализа должны появиться конкретные предложения для корректировки кодекса.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что при правительстве создаётся проектный офис внедрения Налогового кодекса и упрощения регуляторной среды.
Основные функции нового органа:
Быть единой точкой координации для обращений бизнеса.
Формировать согласованную позицию государства по всем вопросам.
Аккумулировать и тщательно анализировать конструктивные предложения, после чего решать, какие поправки действительно нужны.
"Проектный офис обеспечит плавный, предсказуемый и согласованный переход к новым нормам без конфликтов и сбоев", — отметил Жумангарин.
По словам министра, эти меры создадут базу для устойчивого роста экономики и повысят уровень благосостояния населения.
Напомним, что кодекс начал действовать в начале 2026 года. С первых дней его применения возникли вопросы у бизнеса и общественности, что и стало причиной внимания Президента.
Теперь ключевой задачей правительства является совместить интересы государства, предпринимателей и граждан, чтобы новые налоговые нормы работали эффективно и без резких социальных последствий.
