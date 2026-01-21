18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 11:06

Токаев бросил вызов новому Налоговому кодексу: правительство взялось за исправления

Новости Казахстана 0 648

В Казахстане новый Налоговый кодекс оказался под пристальным вниманием Президента Касым-Жомарта Токаева, что сразу дало старт активной работе правительства по внесению поправок. Премьер-министр Олжас Бектенов уже поручил министру национальной экономики Серик Жумангарину системно обработать поступающие предложения и наладить работу с бизнесом и регионами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Причина внимания: слова Президента на Нацкурултае

Поводом для активизации работы стал недавний комментарий Токаева на V заседании Национального курултая в Кызылорде. Президент подчеркнул, что новый Налоговый кодекс не является «священным писанием» и при необходимости в него должны вноситься корректировки.

"Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы", — заявил Токаев.

Эти слова стали сигналом для правительства: действовать нужно быстро, системно и с участием всех заинтересованных сторон.

Поручения Премьер-министра: системная работа с обществом и бизнесом

На заседании правительства Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи для Серика Жумангарина:

  • Обобщить и проанализировать все предложения от населения и бизнеса.

  • Выстроить конструктивную работу с участием представителей нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов.

  • Вовлечь регионы в процесс обсуждения и доработки норм.

Премьер подчеркнул, что обращения граждан и предпринимателей должны рассматриваться оперативно, а по результатам анализа должны появиться конкретные предложения для корректировки кодекса.

Создаётся проектный офис для внедрения Налогового кодекса

Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что при правительстве создаётся проектный офис внедрения Налогового кодекса и упрощения регуляторной среды.

Основные функции нового органа:

  • Быть единой точкой координации для обращений бизнеса.

  • Формировать согласованную позицию государства по всем вопросам.

  • Аккумулировать и тщательно анализировать конструктивные предложения, после чего решать, какие поправки действительно нужны.

"Проектный офис обеспечит плавный, предсказуемый и согласованный переход к новым нормам без конфликтов и сбоев", — отметил Жумангарин.

По словам министра, эти меры создадут базу для устойчивого роста экономики и повысят уровень благосостояния населения.

Контекст: новый Налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2026 года

Напомним, что кодекс начал действовать в начале 2026 года. С первых дней его применения возникли вопросы у бизнеса и общественности, что и стало причиной внимания Президента.

Теперь ключевой задачей правительства является совместить интересы государства, предпринимателей и граждан, чтобы новые налоговые нормы работали эффективно и без резких социальных последствий.

4
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь