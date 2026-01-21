Токаев бросил вызов новому Налоговому кодексу: правительство взялось за исправления

В Казахстане новый Налоговый кодекс оказался под пристальным вниманием Президента Касым-Жомарта Токаева, что сразу дало старт активной работе правительства по внесению поправок. Премьер-министр Олжас Бектенов уже поручил министру национальной экономики Серик Жумангарину системно обработать поступающие предложения и наладить работу с бизнесом и регионами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Причина внимания: слова Президента на Нацкурултае

Поводом для активизации работы стал недавний комментарий Токаева на V заседании Национального курултая в Кызылорде. Президент подчеркнул, что новый Налоговый кодекс не является «священным писанием» и при необходимости в него должны вноситься корректировки.

"Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы", — заявил Токаев.

Эти слова стали сигналом для правительства: действовать нужно быстро, системно и с участием всех заинтересованных сторон.

Поручения Премьер-министра: системная работа с обществом и бизнесом

На заседании правительства Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи для Серика Жумангарина:

Обобщить и проанализировать все предложения от населения и бизнеса.

Выстроить конструктивную работу с участием представителей нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов.

Вовлечь регионы в процесс обсуждения и доработки норм.

Премьер подчеркнул, что обращения граждан и предпринимателей должны рассматриваться оперативно, а по результатам анализа должны появиться конкретные предложения для корректировки кодекса.

Создаётся проектный офис для внедрения Налогового кодекса

Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что при правительстве создаётся проектный офис внедрения Налогового кодекса и упрощения регуляторной среды.

Основные функции нового органа:

Быть единой точкой координации для обращений бизнеса.

Формировать согласованную позицию государства по всем вопросам.

Аккумулировать и тщательно анализировать конструктивные предложения, после чего решать, какие поправки действительно нужны.

"Проектный офис обеспечит плавный, предсказуемый и согласованный переход к новым нормам без конфликтов и сбоев", — отметил Жумангарин.

По словам министра, эти меры создадут базу для устойчивого роста экономики и повысят уровень благосостояния населения.

Контекст: новый Налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2026 года

Напомним, что кодекс начал действовать в начале 2026 года. С первых дней его применения возникли вопросы у бизнеса и общественности, что и стало причиной внимания Президента.

Теперь ключевой задачей правительства является совместить интересы государства, предпринимателей и граждан, чтобы новые налоговые нормы работали эффективно и без резких социальных последствий.