В Казахстане электросамокатам запретят ездить среди людей

Новости Казахстана 0 425

В Казахстане готовятся серьезные изменения для владельцев электросамокатов. В то время как последние законодательные поправки лишь уточнили статус и ответственность их пользователей, новый законопроект предлагает более радикальное и долгожданное ограничение: запрет передвижения электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: storage.googleapis.com

Документ поступил на рассмотрение Мажилиса в январе 2026 года и оформлен как законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, связанных с цифровизацией дорожной безопасности и деятельностью по подготовке водителей.

Что меняется в правилах движения

Сейчас действуют следующие нормы, закрепленные в пункте 5 статьи 57 Закона РК «О дорожном движении» и пункте 168-1 Правил дорожного движения:

  • Водители электрических самокатов должны использовать велосипедные дорожки и полосы;

  • При их отсутствии разрешается движение по правому краю проезжей части, включая полосу для маршрутного транспорта, или по обочине;

  • Допускается движение по тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 км/ч, при условии, что оно не создает угрозу для пешеходов.

Именно последний пункт, разрешающий движение по тротуару, и планируют исключить, объясняя это заботой о безопасности пешеходов.

Почему запрет назревал два с половиной года

С момента появления первых правил для электросамокатов прошло почти три года. Закон РК №12-VIII «О внесении изменений и дополнений по вопросам организации дорожного движения» был принят 29 июня 2023 года, а новые правила вступили в силу 30 августа 2023 года.

Уже тогда пешеходы и эксперты выражали сомнения: как можно контролировать скорость самокатчиков на тротуарах, если моторчик позволяет развивать скорость значительно выше 6 км/ч? Практика показала, что многие просто игнорировали ограничение, мчась по тротуарам, создавая реальную угрозу для детей, пожилых людей и малоподвижных граждан.

Юридических последствий это имело мало, потому что:

  1. Штрафы за превышение скорости (статья 592 КоАП) начинались лишь с превышения более чем на 10 км/ч. Для самокатчика это означало возможность безопасно летать по тротуару в три раза быстрее пешеходов.

  2. Электросамокатчики не считались участниками дорожного движения, что делало невозможным применение штрафов к ним.

Потребность общества и законодательный апгрейд

Общественное мнение на протяжении нескольких лет настаивало на обновлении «электросамокатных правил». В январе 2025 года были подписаны изменения в закон «О дорожном движении», которые:

  • Установили статус водителей электросамокатов как участников дорожного движения;

  • Ужесточили требования к кикшеринговым компаниям;

  • Однако не ввели запрет на движение по тротуарам.

Именно после этого на рассмотрение Мажилиса был внесен новый законопроект, который вводит давно ожидаемый запрет.

Как это будет работать

После принятия закона, электросамокаты исчезнут с тротуаров, возвращая пешеходам комфортное пространство.

  • Ожидается, что процедура утверждения документа займет некоторое время;

  • Возможен синхронный запуск запрета с новыми правилами аренды электросамокатов — вероятная дата вступления в силу: 1 июля 2026 года;

  • При этом обычные велосипеды и малые электрические транспортные средства (например, электроскутеры с ограниченной мощностью) останутся на тротуарах без ограничений.

Итог

Новый законопроект станет важным шагом в гармонизации интересов пешеходов и пользователей малой мобильной техники. После нескольких лет «электросамокатного хаоса» тротуары Казахстана наконец станут безопасными для пешеходов.

