В Казахстане электросамокатам запретят ездить среди людей

В Казахстане готовятся серьезные изменения для владельцев электросамокатов. В то время как последние законодательные поправки лишь уточнили статус и ответственность их пользователей, новый законопроект предлагает более радикальное и долгожданное ограничение: запрет передвижения электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Документ поступил на рассмотрение Мажилиса в январе 2026 года и оформлен как законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, связанных с цифровизацией дорожной безопасности и деятельностью по подготовке водителей.
Сейчас действуют следующие нормы, закрепленные в пункте 5 статьи 57 Закона РК «О дорожном движении» и пункте 168-1 Правил дорожного движения:
Водители электрических самокатов должны использовать велосипедные дорожки и полосы;
При их отсутствии разрешается движение по правому краю проезжей части, включая полосу для маршрутного транспорта, или по обочине;
Допускается движение по тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 км/ч, при условии, что оно не создает угрозу для пешеходов.
Именно последний пункт, разрешающий движение по тротуару, и планируют исключить, объясняя это заботой о безопасности пешеходов.
С момента появления первых правил для электросамокатов прошло почти три года. Закон РК №12-VIII «О внесении изменений и дополнений по вопросам организации дорожного движения» был принят 29 июня 2023 года, а новые правила вступили в силу 30 августа 2023 года.
Уже тогда пешеходы и эксперты выражали сомнения: как можно контролировать скорость самокатчиков на тротуарах, если моторчик позволяет развивать скорость значительно выше 6 км/ч? Практика показала, что многие просто игнорировали ограничение, мчась по тротуарам, создавая реальную угрозу для детей, пожилых людей и малоподвижных граждан.
Юридических последствий это имело мало, потому что:
Штрафы за превышение скорости (статья 592 КоАП) начинались лишь с превышения более чем на 10 км/ч. Для самокатчика это означало возможность безопасно летать по тротуару в три раза быстрее пешеходов.
Электросамокатчики не считались участниками дорожного движения, что делало невозможным применение штрафов к ним.
Общественное мнение на протяжении нескольких лет настаивало на обновлении «электросамокатных правил». В январе 2025 года были подписаны изменения в закон «О дорожном движении», которые:
Установили статус водителей электросамокатов как участников дорожного движения;
Ужесточили требования к кикшеринговым компаниям;
Однако не ввели запрет на движение по тротуарам.
Именно после этого на рассмотрение Мажилиса был внесен новый законопроект, который вводит давно ожидаемый запрет.
После принятия закона, электросамокаты исчезнут с тротуаров, возвращая пешеходам комфортное пространство.
Ожидается, что процедура утверждения документа займет некоторое время;
Возможен синхронный запуск запрета с новыми правилами аренды электросамокатов — вероятная дата вступления в силу: 1 июля 2026 года;
При этом обычные велосипеды и малые электрические транспортные средства (например, электроскутеры с ограниченной мощностью) останутся на тротуарах без ограничений.
Новый законопроект станет важным шагом в гармонизации интересов пешеходов и пользователей малой мобильной техники. После нескольких лет «электросамокатного хаоса» тротуары Казахстана наконец станут безопасными для пешеходов.
