Детям до 16 лет закроют двери в соцсети: Казахстан готовит запрет

В Казахстане обсуждается ограничение доступа к социальным сетям для граждан младше 16 лет. Об этом сообщила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Акорды

Новый закон: дети и подростки под запретом

Министерство культуры и информации уже подготовило законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и медиасреды. Главная новация — запрет на регистрацию в соцсетях для детей и подростков до 16 лет.

От экспертов к общественному обсуждению

По словам Аиды Балаевой, законопроекты прошли экспертную оценку и теперь вынесены на обсуждение в обществе.

«Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития будет разработан механизм проверки возраста пользователей, а также предусмотрены меры ответственности при нарушении правил», — уточнила она.

Контроль игр и онлайн-платформ

Помимо социальных сетей, депутаты предлагают ограничить доступ к определённым онлайн-играм, например Roblox, для несовершеннолетних. Цель — защитить детей от нежелательного контента и чрезмерного влияния цифровой среды.

Медиаграмотность и поддержка СМИ

Министр подчеркнула, что законодательная инициатива будет сопровождаться повышением медиаграмотности населения и поддержкой независимых СМИ. Работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и другие механизмы.

Кроме того, планируется регулировать распределение рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частично снять ограничения на рекламу отдельных товаров.

Итог

Инициатива направлена на создание более безопасной цифровой среды для детей и подростков. Вопрос о возрасте регистрации в соцсетях становится частью широкой политики по контролю онлайн-пространства и защите несовершеннолетних в Казахстане.