18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 12:49

Детям до 16 лет закроют двери в соцсети: Казахстан готовит запрет

Новости Казахстана 0 582

В Казахстане обсуждается ограничение доступа к социальным сетям для граждан младше 16 лет. Об этом сообщила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства 21 января, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Акорды
Фото: пресс-служба Акорды

Новый закон: дети и подростки под запретом

Министерство культуры и информации уже подготовило законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и медиасреды. Главная новация — запрет на регистрацию в соцсетях для детей и подростков до 16 лет.

От экспертов к общественному обсуждению

По словам Аиды Балаевой, законопроекты прошли экспертную оценку и теперь вынесены на обсуждение в обществе.

«Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития будет разработан механизм проверки возраста пользователей, а также предусмотрены меры ответственности при нарушении правил», — уточнила она.

Контроль игр и онлайн-платформ

Помимо социальных сетей, депутаты предлагают ограничить доступ к определённым онлайн-играм, например Roblox, для несовершеннолетних. Цель — защитить детей от нежелательного контента и чрезмерного влияния цифровой среды.

Медиаграмотность и поддержка СМИ

Министр подчеркнула, что законодательная инициатива будет сопровождаться повышением медиаграмотности населения и поддержкой независимых СМИ. Работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и другие механизмы.

Кроме того, планируется регулировать распределение рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частично снять ограничения на рекламу отдельных товаров.

Итог

Инициатива направлена на создание более безопасной цифровой среды для детей и подростков. Вопрос о возрасте регистрации в соцсетях становится частью широкой политики по контролю онлайн-пространства и защите несовершеннолетних в Казахстане.

5
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Молодёжь найдёт способы обхода! А главное - поймут что "Государство" может только запретить и нужно всегда быть готовым к борьбе. Чем это обернётся самим запретителям - ну можем только догадываться. Аминь!
21.01.2026, 07:58
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь