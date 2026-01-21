Казахстанцам обещают рост доходов и падение цен уже в этом году

В Казахстане заявили о масштабных мерах по улучшению благосостояния граждан и стабилизации экономики. В центре внимания — снижение инфляции и повышение доходов населения, которые власти обещают сделать приоритетными задачами на ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Инфляция под прицелом государства

Министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что в этом году правительство сосредоточится на насыщении внутреннего рынка продовольствием и предотвращении дисбалансов на товарных рынках. Важным шагом станет расширение перечня социально значимых продуктов с 19 до 31 позиции, а также ограничение влияния роста тарифов на услуги естественных монополий на уровень инфляции. Все эти меры направлены на то, чтобы снизить инфляцию до 9–11 процентов, делая жизнь казахстанцев более предсказуемой и комфортной.

Рост доходов — новый приоритет

Для повышения уровня жизни граждан продолжится реализация программы макроэкономической стабилизации на 2026–2028 годы. Министр пообещал, что реальные доходы населения в этом году вырастут как минимум на 2–3 процента. Основой этого роста станет устойчивое развитие экономики и снижение инфляции, что позволит казахстанцам ощущать реальные улучшения в повседневной жизни и получать ощутимые выгоды от государственной экономической политики.

Экономика на подъёме: инвестиции и новые технологии

Прогнозируемый рост экономики составит не менее 5 процентов. Для достижения этой цели власти намерены увеличить объем инвестиций в основной капитал до 18 процентов ВВП, акцентируя внимание на развитии несырьевых секторов, технологическом обновлении и цифровизации экономики. Государство планирует активно участвовать в организации новых производственных мощностей, что позволит увеличить валовую добавленную стоимость, рост экспортных поступлений и производительность труда.