Смертельная драка на дороге в Шымкенте попала на видео

В Шымкенте обычное дорожно-транспортное происшествие закончилось трагедией: столкновение автомобилей переросло в массовую драку, в ходе которой погиб человек. В сети начали появляться видеоролики, на которых запечатлены ужасающие детали конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Что произошло на перекрёстке

Инцидент случился 20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова. Изначально речь шла о стандартной аварии между двумя автомобилями, однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

По данным источников, между водителями произошёл словесный конфликт, который вскоре перерос в физическое столкновение. К драке присоединились люди из третьего автомобиля, что значительно увеличило число участников.

В результате потасовки несколько человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался на месте, ещё одного доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело и поиски подозреваемых

После трагического инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Полиция Шымкента ведёт активные поиски подозреваемых, причастных к гибели мужчины.

Ситуация вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку свидетельства очевидцев и видеозаписи демонстрируют, насколько быстро бытовой конфликт может перерасти в смертельное насилие.

Видео, потрясшие соцсети

В сети появились видеозаписи, которые, как утверждают пользователи, связаны с инцидентом. На кадрах слышен мужской голос, пытающийся успокоить участников драки, однако его призывы игнорируются. Один из дерущихся держит в руках нож, что подчёркивает опасность ситуации.

Дополнительно распространяется ещё один ролик, на котором, как утверждают Telegram-каналы и Instagram-паблики, показан момент, когда у центральной районной больницы в селе Темирлановка оставили тело одного из пострадавших.

Редакция пыталась получить комментарий пресс-службы ДП Шымкента о появившихся видеозаписях, но ответ пока не поступил.

Состояние госпитализированного

По информации пресс-службы городского управления здравоохранения, пациент 1990 года рождения был доставлен в городскую клиническую больницу №1 в тяжёлом состоянии.

Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение левой половины грудной клетки. В экстренном порядке пациенту провели операцию. Врачи оценивают его состояние как стабилизированное, однако угрозу для жизни полностью исключить пока нельзя.

Реакция общества

Трагедия вызвала бурную реакцию жителей Шымкента и пользователей соцсетей. Многие отмечают, что ситуация демонстрирует высокую степень агрессии на дорогах и необходимость срочных мер по повышению безопасности и культуры поведения водителей.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут повторяться, если не будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения и не будет развита система профилактики дорожных конфликтов.