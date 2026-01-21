18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.01.2026, 15:18

Смертельная драка на дороге в Шымкенте попала на видео

Новости Казахстана 0 593

В Шымкенте обычное дорожно-транспортное происшествие закончилось трагедией: столкновение автомобилей переросло в массовую драку, в ходе которой погиб человек. В сети начали появляться видеоролики, на которых запечатлены ужасающие детали конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Что произошло на перекрёстке

Инцидент случился 20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова. Изначально речь шла о стандартной аварии между двумя автомобилями, однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

По данным источников, между водителями произошёл словесный конфликт, который вскоре перерос в физическое столкновение. К драке присоединились люди из третьего автомобиля, что значительно увеличило число участников.

В результате потасовки несколько человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался на месте, ещё одного доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело и поиски подозреваемых

После трагического инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Полиция Шымкента ведёт активные поиски подозреваемых, причастных к гибели мужчины.

Ситуация вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку свидетельства очевидцев и видеозаписи демонстрируют, насколько быстро бытовой конфликт может перерасти в смертельное насилие.

Видео, потрясшие соцсети

В сети появились видеозаписи, которые, как утверждают пользователи, связаны с инцидентом. На кадрах слышен мужской голос, пытающийся успокоить участников драки, однако его призывы игнорируются. Один из дерущихся держит в руках нож, что подчёркивает опасность ситуации.

Дополнительно распространяется ещё один ролик, на котором, как утверждают Telegram-каналы и Instagram-паблики, показан момент, когда у центральной районной больницы в селе Темирлановка оставили тело одного из пострадавших.

Редакция пыталась получить комментарий пресс-службы ДП Шымкента о появившихся видеозаписях, но ответ пока не поступил.

Состояние госпитализированного

По информации пресс-службы городского управления здравоохранения, пациент 1990 года рождения был доставлен в городскую клиническую больницу №1 в тяжёлом состоянии.

Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение левой половины грудной клетки. В экстренном порядке пациенту провели операцию. Врачи оценивают его состояние как стабилизированное, однако угрозу для жизни полностью исключить пока нельзя.

Реакция общества

Трагедия вызвала бурную реакцию жителей Шымкента и пользователей соцсетей. Многие отмечают, что ситуация демонстрирует высокую степень агрессии на дорогах и необходимость срочных мер по повышению безопасности и культуры поведения водителей.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут повторяться, если не будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения и не будет развита система профилактики дорожных конфликтов.

1
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь