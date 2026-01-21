18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.01.2026, 16:24

Казахстан «поднимает планку»: утильсбор для машин из России и Беларуси резко вырастет

Новости Казахстана 0 481

В Казахстане обсуждается масштабное изменение правил утильсбора на автомобили и самоходную сельскохозяйственную технику. Цель нововведения — уравнять условия для всех импортёров, пресечь параллельный импорт и ликвидировать финансовый дисбаланс между Казахстаном и странами ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: platesmania
Фото: platesmania

Новый подход к расчету утильсбора

Министерство промышленности и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством экологии разработало проект приказа, который изменяет методику расчёта утилизационного платежа. Основная идея документа — введение повышающего коэффициента 2 для автомобилей и сельхозтехники, ввозимых из России и Беларуси.

Для машин, произведённых в Казахстане, а также для техники из стран, не входящих в ЕАЭС, включая Армению и Кыргызстан, будет действовать коэффициент 1. При этом базовая ставка утильсбора остаётся неизменной.

По словам авторов проекта, такая мера направлена на устранение дисбаланса между платежами казахстанских экспортёров и импортёров, а также на ликвидацию параллельного импорта готовой техники из России и Беларуси.

Как изменятся ставки: примеры для легковых автомобилей

Для легковых машин категории М1, включая внедорожники категории G, а также другие транспортные средства с кодом ТН ВЭД 8703 (квадроциклы, снегоболотоходы и трициклы исключены), базовая ставка утильсбора составляет 50 МРП.

  • Электромобили, кроме гибридных, будут облагаться коэффициентом 2 с итоговым платежом 60 МРП при импорте из РФ и Беларуси.

  • Для автомобилей с двигателем до 1000 см³ коэффициент 1 даст 75 МРП, а коэффициент 2 — 22 МРП.

  • Машины с двигателем от 1001 до 2000 см³: 175 МРП по коэффициенту 1 и 136 МРП по коэффициенту 2.

  • Двигатели от 2001 до 3000 см³: 250 МРП по коэффициенту 1, 164 МРП по коэффициенту 2.

  • Свыше 3001 см³: 575 МРП по коэффициенту 1 и 246 МРП по коэффициенту 2.

Таким образом, повышение утильсбора для российских и белорусских машин будет значительным, а для казахстанской сборки или техники из других стран — умеренным.

Грузовики и коммерческая техника под новым расчетом

Техника категорий N1, N2, N3, включая внедорожные версии и грузовые шасси, также попадёт под новые правила. Базовая ставка здесь аналогична — 50 МРП.

  • Электротехника: 0 МРП по коэффициенту 1, 60 МРП по коэффициенту 2.

  • Грузовики до 2,5 тонн: 175 МРП по коэффициенту 1, 164 МРП по коэффициенту 2.

  • Масса от 2,5 до 3,5 тонн: 175 МРП и 136 МРП соответственно.

  • Грузовики до 5 тонн: 375 МРП и 164 МРП.

  • Масса до 8 тонн: 375 МРП и 164 МРП.

  • Масса до 12 тонн: 400 МРП и 164 МРП.

  • Техника от 12 до 50 тонн (кроме седельных тягачей): 525 МРП и 164 МРП.

  • Седельные тягачи 12–50 тонн: 550 МРП и 164 МРП.

Это позволит уравнять платежи между различными видами техники и ликвидировать перекосы, возникающие при импорте из России и Беларуси.

Масштаб для сельхозтехники

Категории М2, М3, включая автобусы и сельхозтехнику с кодом ТН ВЭД 8702:

  • Электромобили — 0 МРП по коэффициенту 1 и 60 МРП по коэффициенту 2.

  • Двигатель до 2500 см³: 200 МРП и 164 МРП.

  • От 2501 до 5000 см³: 400 МРП и 246 МРП.

  • 5001–10 000 см³: 525 МРП и 246 МРП.

  • Свыше 10 001 см³: 675 МРП и 246 МРП.

Тракторы с мощностью двигателя от 60 до 380 л. с. будут иметь ставки от 100 до 250 МРП по коэффициенту 2. Более мощная техника (свыше 380 л. с.) попадёт под максимальный платеж в 250 МРП.

Комбайны с номинальной мощностью до 400 л. с. — 250 МРП по коэффициенту 2, свыше 400 л. с. — 250 МРП.

Логика изменений и последствия для рынка

Как пояснили авторы проекта, ранее при экспорте автомобилей из Казахстана в РФ и Беларусь дополнительно взималась разница между НДС, акцизами и таможенными пошлинами. Например, при ввозе авто из РК в РФ НДС составлял 20 %, а к базовой ставке утильсбора добавлялись ещё 4–8 % разницы между ставками стран.

Однако по Таможенному кодексу ЕАЭС автомобили казахстанской сборки, даже с использованием иностранных комплектующих, считаются товарами ЕАЭС. Следовательно, применение российских и белорусских «таможенных коэффициентов» было неправомерным.

Новое повышение утильсбора для машин из РФ и Беларуси позволит:

  • Устранить дисбаланс в платежах между Казахстаном и союзниками по ЕАЭС.

  • Исключить ценовой и регуляторный арбитраж.

  • Пресечь параллельный импорт готовой сельхозтехники, произведённой по лицензиям белорусских и российских брендов.

Официальная позиция

«Казахстан придерживается сбалансированного и открытого экономического подхода. Мы формируем политику утильсбора с учётом интересов государства, бизнеса и потребителей, поддерживая предсказуемый режим для отечественного производства и импорта из ЕАЭС и третьих стран. Такой подход демонстрирует открытость рынка и стремление к стабильным правилам для всех участников», — отметил директор Департамента промышленной политики МПС РК Адилбек Бектибаев.

2
0
0
