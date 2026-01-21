Казахстан бросает вызов пустыне и зовёт мир на помощь

Казахстан продолжает масштабную программу восстановления Северного Аральского моря. По словам министра водных ресурсов Нуржана Нуржигитова, уже к концу ближайших четырех-пяти лет объём водоёма планируется увеличить до 34 кубических километров , а площадь — до 3 913 квадратных километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Акимат Кызылординской области

Объем моря вырастет почти вдвое

Для сравнения: с 2023 по 2025 годы объём Северного Арала уже вырос с 18,4 до 23 миллиардов кубометров, что свидетельствует о постепенном, но стабильном успехе экологической программы.

Экология, социальная стабильность и стратегия

Министр подчеркнул, что восстановление водоёма — это не только экологическая задача. Проект напрямую влияет на здоровье населения, устойчивость региона и будущее следующих поколений.

"Сохранение и восстановление Северного Аральского моря — это вклад в устойчивость региона и здоровье населения", — отметил Нуржигитов на заседании правительства.

Часть экономии водных ресурсов направляется именно на поддержание экосистемы, что позволяет одновременно решать социальные и стратегические цели.

Премьер поручил ускорить вторую фазу работ

Премьер-министр Олжас Бектенов дал конкретные поручения:

Завершить подготовку второй фазы сохранения Северного Арала до 30 июня 2026 года.

Решить вопрос финансирования проекта до конца 2026 года, включая привлечение международных организаций.

Бектенов также подчеркнул необходимость активного продвижения инициативы Президента по созданию Международной водной организации при ООН, а министерствам водных ресурсов и энергетики поручено разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана в текущем году.

Президент призывает к международной солидарности

На Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев отметил, что проблема Аральского моря остаётся актуальной для всего человечества. Президент напомнил:

Более пяти лет ведутся работы по восстановлению водоёма.

Привлечение международного сообщества к решению проблемы Арала было заявлено с самого начала проекта.

"Спасение Аральского моря по-прежнему крайне важно, и я неоднократно поднимал этот вопрос на международных площадках", — подчеркнул Токаев.

Международное сотрудничество — ключ к успеху

Эксперты считают, что только объединение национальных усилий с глобальной поддержкой позволит не просто сохранить, а восстановить экосистему Северного Арала. Казахстан активно ищет партнёров среди международных организаций и планирует использовать опыт других стран в области водных и экологических проектов.