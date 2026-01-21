18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.01.2026, 17:47

Казахстан бросает вызов пустыне и зовёт мир на помощь

Новости Казахстана 0 520

Казахстан продолжает масштабную программу восстановления Северного Аральского моря. По словам министра водных ресурсов Нуржана Нуржигитова, уже к концу ближайших четырех-пяти лет объём водоёма планируется увеличить до 34 кубических километров, а площадь — до 3 913 квадратных километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Акимат Кызылординской области
© Акимат Кызылординской области

Объем моря вырастет почти вдвое

Для сравнения: с 2023 по 2025 годы объём Северного Арала уже вырос с 18,4 до 23 миллиардов кубометров, что свидетельствует о постепенном, но стабильном успехе экологической программы.

Экология, социальная стабильность и стратегия

Министр подчеркнул, что восстановление водоёма — это не только экологическая задача. Проект напрямую влияет на здоровье населения, устойчивость региона и будущее следующих поколений.

"Сохранение и восстановление Северного Аральского моря — это вклад в устойчивость региона и здоровье населения", — отметил Нуржигитов на заседании правительства.

Часть экономии водных ресурсов направляется именно на поддержание экосистемы, что позволяет одновременно решать социальные и стратегические цели.

Премьер поручил ускорить вторую фазу работ

Премьер-министр Олжас Бектенов дал конкретные поручения:

  • Завершить подготовку второй фазы сохранения Северного Арала до 30 июня 2026 года.

  • Решить вопрос финансирования проекта до конца 2026 года, включая привлечение международных организаций.

Бектенов также подчеркнул необходимость активного продвижения инициативы Президента по созданию Международной водной организации при ООН, а министерствам водных ресурсов и энергетики поручено разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана в текущем году.

Президент призывает к международной солидарности

На Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев отметил, что проблема Аральского моря остаётся актуальной для всего человечества. Президент напомнил:

  • Более пяти лет ведутся работы по восстановлению водоёма.

  • Привлечение международного сообщества к решению проблемы Арала было заявлено с самого начала проекта.

"Спасение Аральского моря по-прежнему крайне важно, и я неоднократно поднимал этот вопрос на международных площадках", — подчеркнул Токаев.

Международное сотрудничество — ключ к успеху

Эксперты считают, что только объединение национальных усилий с глобальной поддержкой позволит не просто сохранить, а восстановить экосистему Северного Арала. Казахстан активно ищет партнёров среди международных организаций и планирует использовать опыт других стран в области водных и экологических проектов.

4
0
0
