Совершеннолетние казахстанцы могут забрать почти 79 млн долларов из Нацфонда: подробности

С каждым годом у казахстанцев, участвующих в программе «Национальный фонд – детям» , накапливаются значительные суммы, которые большинство пока не использует. По состоянию на начало 2026 года почти 79 миллионов долларов лежат нетронутыми на целевых счетах совершеннолетних граждан. Разбираемся, что это за средства, как ими можно распорядиться и почему они «спят» на счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ru.pngtree.com

Что такое программа «Нацфонд – детям»?

Программа стартовала в 2024 году и рассчитана на всех несовершеннолетних граждан Казахстана. Каждый ребенок получает часть инвестиционного дохода Национального фонда, который формируется за счет стратегических вложений государства.

До 18 лет деньги находятся на условном счете и не могут быть сняты.

Средства инвестируются для увеличения дохода.

По состоянию на 2025 год на счетах детей, участвующих в программе два года, накопилось в среднем 232,94 доллара на каждого.

Как деньги становятся доступными?

Когда гражданин достигает совершеннолетия (18 лет), средства переводятся на личный целевой накопительный счет, который можно использовать только на определенные цели:

Улучшение жилищных условий; Оплата образования.

Именно с этого момента казахстанцы могут снять деньги и распоряжаться ими по назначению.

Сколько уже начислено и сколько осталось нетронутым

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ):

В 2024 году 304 815 человек получили по 100,52 доллара ;

В 2025 году — 324 430 человек получили по 232,94 доллара.

Общая сумма целевых накоплений превысила 106,2 млн долларов, но около 74% средств до сих пор не были использованы.

Использование средств по категориям:

На жилье — 19,7 млн долларов;

На образование — 11,9 млн долларов;

На выплату наследства — 18,7 тыс. долларов;

Возврат в ЕНПФ — около 3,9 млн долларов.

В итоге на 1 января 2026 года было снято около 27,7 млн долларов, а 78,5 млн долларов остаются нетронутыми.

Почему деньги остаются на счетах?

Средства не могут быть сняты просто так — требуется документальное подтверждение целевого использования.

После перевода на целевой накопительный счет деньги перестают инвестироваться и лежат «мертвым грузом».

Их нужно использовать в течение 10 лет после достижения совершеннолетия.

Если средства не будут востребованы, они автоматически перейдут в ЕНПФ как добровольные пенсионные взносы на счет владельца.

Итог

Совершеннолетние казахстанцы имеют право забрать почти 79 млн долларов, аккумулированных на их счетах, но большинство пока не использует эту возможность. Это значительная сумма, которая может помочь с жильем или образованием, если вовремя оформить документы и распорядиться деньгами по назначению.