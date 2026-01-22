Новые международные авиарейсы пообещали Казахстанцам

Министерство транспорта Казахстана анонсировало масштабное расширение авиасообщения в 2026 году, включая открытие новых международных направлений и развитие авиакарго. Об этом 21 января на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Возобновление старых и запуск новых маршрутов

В этом году Казахстан намерен не только возобновить ранее действовавшие международные рейсы, но и открыть совершенно новые направления.

Среди планируемых городов – Вена, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Шанхай, Кашгар, Варшава и другие.

Также ожидается увеличение частоты рейсов по действующим направлениям, что позволит пассажирам пользоваться более удобным расписанием.

Министр подчеркнул, что расширение авиасообщения направлено на усиление транзитного потенциала страны и повышение доступности Казахстана для международных путешественников.

Развитие авиакарго и привлечение мировых перевозчиков

Особое внимание уделяется развитию грузовых авиаперевозок. По словам Сауранбаева:

Ведется работа с крупнейшими мировыми авиакомпаниями FedEx, UPS, Cargolux, DHL, Lufthansa Cargo для привлечения их в казахстанские аэропорты.

Приняты меры по созданию авиакарго-сектора внутри страны, включая снижение стоимости авиатоплива и обеспечение доступа КМГ-Аэро ко всем аэропортам.

Это позволит Казахстану стать более привлекательным центром для транзита грузов и повысит конкурентоспособность национального карго-перевозчика.

Рекордные показатели и дальнейшие планы

Министр транспорта отметил положительную динамику в грузовой авиации:

В 2025 году обработано 1736 тыс. тонн грузов , что является рекордным показателем в регионе.

Для дальнейшего роста планируется активное развитие инфраструктуры и привлечение новых игроков на рынок.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" в течение недели подготовить конкретные предложения по запуску новых международных авиарейсов и развитию национального карго-перевозчика.

Прогноз и значение для экономики

Эксперты считают, что открытие новых маршрутов и развитие грузовой авиации:

Повысит транзитный потенциал Казахстана в Центральной Азии.

Способствует росту туристического потока и деловых поездок.

Укрепит позиции страны как логистического хаба между Европой и Азией.

Таким образом, 2026 год может стать поворотным для казахстанской авиации, открывая новые возможности для пассажиров и бизнеса.