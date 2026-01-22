Казахстанские компании массово пойманы на фиктивном банкротстве

В Казахстане усилен контроль за преднамеренным банкротством бизнеса: Комитет государственных доходов (КГД) начинает использовать автоматизированные системы для выявления фиктивных и мошеннических процедур банкротства. Это решение призвано защитить кредиторов и укрепить финансовую дисциплину на рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Как будет работать новая система

В КГД сообщили, что новые инструменты анализа будут автоматически выявлять признаки преднамеренного банкротства. Система оценивает сделки, связи между компаниями, финансовое поведение должников, а также процессы реабилитации и банкротства. В результате, органы госдоходов смогут быстрее и точнее выявлять случаи злоупотреблений и нарушений.

Признаки преднамеренного банкротства

В ведомстве пояснили, что сигналами о фиктивном банкротстве могут служить: заключение невыгодных или фиктивных сделок, вывод активов, отказ от взыскания долгов, сокрытие и передача имущества, а также фиктивное увеличение задолженности и другие неправомерные действия.

Если автоматизированная система зафиксирует преднамеренное банкротство, КГД подает иск в суд. В случае доказательства вины, руководство компании будет привлечено к субсидиарной ответственности, и долги фирмы придется погашать за счет личных средств руководителей.

Результаты за последние годы и ожидания на будущее

По итогам 2024–2025 годов, после анализа деятельности всех должников в процессе банкротства, было возбуждено 120 административных производств и более 44 уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства. С внедрением автоматизации в КГД ожидают значительный рост числа таких дел, что должно повысить дисциплину и прозрачность корпоративного сектора.