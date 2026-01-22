Сколько будут получать многодетные семьи в Казахстане: новые размеры пособий с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые размеры государственных пособий для семей с детьми. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, все выплаты были увеличены на 10% . Решение направлено на усиление социальной поддержки семей и компенсацию роста расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: gov.kz

Повышение затронуло как пособия многодетным семьям, так и ежемесячные выплаты матерям, награжденным государственными знаками отличия.

От чего зависит размер пособий

Размеры пособий напрямую зависят от количества детей в семье. Соответствующие нормы закреплены в статье 91 Социального кодекса Республики Казахстан. Выплаты назначаются в месячных расчетных показателях (МРП), которые также увеличились:

в 2025 году 1 МРП составлял 3 932 тенге ,

в 2026 году — 4 325 тенге.

Именно рост МРП стал одной из ключевых причин увеличения сумм «на руки».

Сколько будут получать семьи с четырьмя и более детьми

Семьи, воспитывающие четверых детей, в 2026 году получают пособие в размере 16,03 МРП, что в денежном выражении составляет 69 330 тенге в месяц. Для сравнения, годом ранее выплата была на уровне 63 030 тенге, прибавка составила 6 300 тенге.

Для семей с пятью детьми пособие установлено на уровне 20,04 МРП. В 2026 году это 86 673 тенге, тогда как в 2025 году сумма составляла 78 797 тенге. Таким образом, ежемесячная прибавка достигла 7 876 тенге.

Семьи с шестью детьми теперь получают 24,05 МРП, или 104 016 тенге в месяц. Ранее выплата составляла 94 565 тенге, рост — 9 451 тенге.

Для семей, где воспитываются семеро детей, пособие увеличено до 28,06 МРП, что соответствует 121 359 тенге. В 2025 году такая семья получала 110 332 тенге, разница — 11 027 тенге.

Если в семье восемь и более детей, пособие назначается на каждого ребенка отдельно — по 4 МРП. В 2026 году это 17 300 тенге на одного ребенка, тогда как в 2025 году сумма составляла 15 728 тенге, прибавка — 1 572 тенге на каждого.

Отдельные выплаты для многодетных матерей

Помимо пособий на детей, в Казахстане предусмотрены ежемесячные выплаты многодетным матерям, имеющим государственные награды.

Матери, награжденные подвеской «Күміс алқа», в 2026 году получают 6,4 МРП, или 27 680 тенге в месяц. Годом ранее эта выплата составляла 25 165 тенге, рост — 2 515 тенге.

Для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», а также тех, кто ранее получил звание «Мать-героиня» или был награжден орденами «Материнская слава» I и II степени, размер пособия установлен на уровне 7,4 МРП. В 2026 году это 32 005 тенге, тогда как в 2025 году выплата составляла 29 097 тенге. Прибавка — 2 908 тенге ежемесячно.

Что означает повышение выплат на практике

Увеличение пособий на 10% означает, что многодетные семьи в 2026 году будут получать от нескольких тысяч до более чем 11 тысяч тенге дополнительно каждый месяц, в зависимости от состава семьи и статуса матери. В годовом выражении эта разница становится особенно ощутимой и может составлять десятки тысяч тенге.

В Министерстве труда подчеркивают, что индексация выплат — часть системной политики по поддержке семей с детьми и стимулированию социальной стабильности.